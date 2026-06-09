Colombia

Ministerio de Trabajo sancionó nueva norma que permite multar a las empresas hasta con 5.000 salarios mínimos por esta acción en contra de los trabajadores

La norma refuerza la inspección laboral y da más herramientas al Estado para detectar contratos que oculten relaciones laborales reales y abusos en la contratación

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Los lineamientos buscan que las empresas se adapten para definir los nuevos límites de la jornada laboral semanal y los turnos correspondientes - crédito Infobae Colombia
El Gobierno firmó el Decreto 0581 de 2026 con el que refuerza la inspección laboral y endurece las sanciones contra la tercerización e intermediación laboral ilegal, que podrán llegar hasta 5.000 salarios mínimos - crédito Infobae Colombia

Con la firma del Decreto 0581 de 2026 el 5 de junio, el Ministerio de Trabajo de Colombia dio un paso clave en el fortalecimiento de la inspección laboral y el control a las prácticas de tercerización e intermediación laboral que sean consideradas ilegales.

La nueva normativa abre la puerta a sanciones que pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos, en un intento del Gobierno por frenar esquemas que, según la autoridad laboral, estarían encubriendo verdaderas relaciones de trabajo para evadir obligaciones legales.

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La medida no elimina la tercerización como figura empresarial, pero sí busca diferenciar entre su uso legítimo y los casos en los que se utiliza para precarizar condiciones laborales, reducir costos o evitar el pago de prestaciones sociales.

En términos simples, el decreto establece un marco más estricto para que el Estado pueda identificar cuándo una empresa está contratando servicios externos de manera legal y cuándo está usando intermediarios para ocultar su responsabilidad como empleador.

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¿Qué es la tercerización laboral y qué cambia con el decreto?

El Decreto 0581 de 2026 establece criterios para que la inspección laboral identifique prácticas de intermediación ilegal y fortalece las herramientas del Estado para sancionar a empresas que utilicen figuras como cooperativas o contratos sindicales de forma abusiva - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters
El Decreto 0581 de 2026 establece criterios para que la inspección laboral identifique prácticas de intermediación ilegal y fortalece las herramientas del Estado para sancionar a empresas que utilicen figuras como cooperativas o contratos sindicales de forma abusiva - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

La tercerización laboral ocurre cuando una empresa contrata a un tercero para ejecutar actividades o servicios que podrían estar vinculados a su operación.

En Colombia, esto es legal bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando se contratan empresas especializadas o servicios temporales debidamente regulados.

Sin embargo, el problema que el Gobierno busca enfrentar es el uso indebido de estas figuras, especialmente cuando se emplean cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales o empresas de servicios temporales como mecanismos para evitar la contratación directa de trabajadores que, en la práctica, cumplen funciones permanentes dentro de una organización.

Con el Decreto 0581 de 2026, el Ministerio de Trabajo introduce criterios más precisos para que la inspección laboral determine cuándo existe intermediación ilegal.

Esto incluye la posibilidad de sancionar a empresas que, aunque formalmente no figuren como empleadoras, ejerzan control directo sobre trabajadores sin reconocerles los derechos propios de un contrato laboral.

Multas más altas y mayor poder de inspección

Uno de los puntos más relevantes de la nueva norma es el endurecimiento del régimen sancionatorio. Las multas podrán alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos, una cifra que busca tener un efecto disuasorio sobre las empresas que utilicen esquemas irregulares de contratación.

Además, el decreto fortalece las facultades de la inspección del trabajo para investigar, identificar y sancionar estas prácticas.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, presente en la audiencia "Hablemos del salario mínimo 2026", insistió en mejorar el poder adquisitivo de los colombianos - crédito Ministerio del Trabajo
El Ministerio de Trabajo destacó que la nueva normativa no prohíbe la tercerización, pero sí busca frenar su uso indebido para encubrir relaciones laborales y precarizar las condiciones de los trabajadores - crédito Ministerio del Trabajo

La autoridad laboral podrá evaluar las condiciones reales de prestación del servicio, más allá de lo que esté escrito en los contratos, lo que implica un enfoque más sustancial que formal.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el objetivo es atacar el fenómeno de la “simulación laboral”, es decir, cuando una relación de trabajo subordinada se disfraza como prestación de servicios o contratación externa para reducir costos laborales.

¿Por qué es importante este decreto?

La importancia del Decreto 0581 radica en su impacto directo sobre el mercado laboral colombiano.

En el país, una parte significativa de los trabajadores ha sido vinculada históricamente a través de esquemas de intermediación, lo que en algunos casos ha generado condiciones de inestabilidad, menor acceso a prestaciones sociales y dificultades para la sindicalización.

Un vigilante de seguridad colombiano de espaldas, con uniforme azul oscuro y bandera de Colombia en el hombro, habla por walkie-talkie y sostiene un portapapeles en una calle.
La nueva regulación busca aumentar la formalización laboral en Colombia, al exigir que las empresas reconozcan vínculos laborales reales cuando exista subordinación, incluso si se usan intermediarios o terceros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con esta regulación, el Gobierno busca cerrar vacíos normativos que permitían el uso abusivo de figuras como cooperativas de trabajo asociado o contratos sindicales, especialmente en sectores donde se ha denunciado alta rotación laboral o tercerización permanente de funciones misionales.

En ese sentido, el decreto también intenta equilibrar el uso de la tercerización legítima —por ejemplo, servicios especializados como tecnología, logística o consultorías— con la protección de derechos laborales básicos como la seguridad social, las prestaciones y la estabilidad.

¿Cómo afecta a los colombianos?

El impacto de esta medida no se limita a las empresas. Para los trabajadores, el decreto puede significar un cambio importante en la forma en que se vinculan laboralmente.

Aquellos que actualmente están contratados mediante intermediarios podrían ser objeto de revisión si sus condiciones reales de trabajo corresponden a una relación laboral directa.

En la práctica, esto podría abrir la puerta a procesos de formalización laboral, en los que empresas tendrían que asumir directamente la contratación de trabajadores que desempeñan funciones permanentes dentro de sus operaciones.

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