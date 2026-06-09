Colombia

Alarmante cifra de mercenarios colombianos muertos y desaparecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania reveló la Cancillería

Las autoridades reconocen que las cifras podrían ser más altas debido a que muchos connacionales se desplazan a la zona de guerra sin informar a los organismos diplomáticos colombianos

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El balance oficial expone la creciente participación de colombianos en ambos bandos del conflicto y las dificultades para establecer el paradero de cientos de ellos - crédito AFP
El balance oficial expone la creciente participación de colombianos en ambos bandos del conflicto y las dificultades para establecer el paradero de cientos de ellos - crédito AFP

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue dejando un alto costo para los colombianos que han viajado a ese conflicto. Según cifras oficiales de la Cancillería, al menos 670 connacionales figuran como desaparecidos y 173 han fallecido en ambos bandos desde el inicio de las hostilidades.

De acuerdo con los registros consulares, en Ucrania se reportan 502 colombianos desaparecidos. De ellos, 446 fueron declarados oficialmente desaparecidos en combate por las Fuerzas Armadas ucranianas, mientras que otros 56 casos fueron reportados directamente por sus familiares ante la ausencia de información oficial. Los datos fueron consultados por El Tiempo ante la Cancillería.

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En Rusia, el Consulado de Colombia en Moscú tiene conocimiento de 168 colombianos reportados como desaparecidos en el contexto de la guerra.

Las cifras de fallecidos también reflejan la dimensión del fenómeno. La Cancillería tiene registro de 140 colombianos muertos en Ucrania, de los cuales 130 ya fueron repatriados. Los demás permanecen en zona de guerra por decisión de sus familias o continúan en proceso de retorno al país.

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Colombiano - Ucrania - Rusia
La Cancillería advirtió que las cifras oficiales podrían ser mayores, ya que muchos colombianos viajan a las zonas de conflicto sin informar a las autoridades consulares - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

En Rusia, las autoridades consulares han confirmado la muerte de 33 ciudadanos colombianos con base en información suministrada por el Gobierno ruso.

Sin embargo, la Cancillería advirtió al medio citado que el número real de colombianos involucrados en el conflicto podría ser mayor.

La entidad explicó que muchos ciudadanos viajan de manera individual a las zonas de guerra sin informar a las autoridades colombianas, por lo que las estadísticas oficiales no necesariamente reflejan la totalidad del fenómeno.

Reclutamiento impulsado por incentivos económicos

Las autoridades colombianas han identificado diferentes mecanismos de reclutamiento para quienes terminan combatiendo en ambos bandos.

En el caso de Ucrania, los colombianos suelen incorporarse directamente a las Fuerzas Armadas de ese país o mediante intermediarios que facilitan el proceso. El principal atractivo son los salarios ofrecidos, considerablemente superiores a los ingresos que muchos exmilitares y expolicías pueden obtener en Colombia.

La experiencia previa en manejo de armas y operaciones de seguridad es uno de los perfiles más buscados.

Heridos colombianos en la guerra de Ucrania no reciben atención médica adecuada ni salario - crédito UHN/X
Heridos colombianos en la guerra de Ucrania no reciben atención médica adecuada ni salario - crédito UHN/X

Para quienes terminan vinculados a las fuerzas rusas, la Cancillería ha detectado esquemas en los que reclutadores o empresas privadas realizan el primer contacto. Posteriormente, los combatientes son trasladados a territorio ruso, donde suscriben contratos directamente con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, según El Tiempo.

Entre 2.000 y 3.000 colombianos habrían llegado al ejército ucraniano

Según estimaciones de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (Fidh), entre 2.000 y 3.000 colombianos se han unido al ejército ucraniano como soldados contratados.

El organismo señala que las principales razones detrás de este fenómeno son las ofertas de altos salarios, las limitadas oportunidades económicas en Colombia, especialmente para exuniformados, la experiencia militar acumulada durante años de servicio y, en algunos casos, motivaciones ideológicas relacionadas con el conflicto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre las prácticas utilizadas por redes de reclutamiento que buscan captar combatientes extranjeros.

Mercenario colombiano en Ucrania
Familiares de colombianos desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania continúan buscando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos ante la falta de información oficial - crédito Visuales IA

Según el organismo, los reclutadores suelen aprovechar el entrenamiento militar y la experiencia en armas de exintegrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía colombiana. Además, identifican personas en condiciones económicas vulnerables y les ofrecen ingresos significativamente más altos que los disponibles en sus países de origen.

La combinación de necesidades económicas, experiencia militar y promesas de altos salarios ha convertido a Colombia en uno de los principales países de origen de combatientes extranjeros involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que sigue dejando centenares de desaparecidos y decenas de fallecidos entre los connacionales.

Pese a las advertencias y al creciente número de desaparecidos y fallecidos, el flujo de colombianos hacia la guerra no se detiene. Investigaciones y estimaciones de fuentes militares ucranianas señalan que miles de connacionales han combatido en las filas de Kiev desde 2022, atraídos por salarios superiores a los que podrían obtener en Colombia, pero también por la búsqueda de propósito, aventura y la posibilidad de volver a ejercer habilidades adquiridas durante su carrera militar.

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