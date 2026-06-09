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Abelardo de la Espriella reveló dónde finalizará su campaña presidencial: “Último día de plaza pública”

El candidato presidencial escogió una ciudad vallecaucana y convocó a sus simpatizantes para la jornada previa al balotaje frente a Iván Cepeda

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El aspirante a la presidencia comunicó que la última actividad pública antes de la segunda vuelta se realizará en la Basílica del Señor de los Milagros - crédito Sergio Acero/REUTERS
El aspirante a la presidencia comunicó que la última actividad pública antes de la segunda vuelta se realizará en la Basílica del Señor de los Milagros - crédito Sergio Acero/REUTERS

Abelardo de la Espriella anunció que el municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, será el lugar donde finalizará su campaña presidencial, programada para el domingo 14 de junio de 2026.

El candidato comunicó la decisión a través de una transmisión en vivo, en la que detalló que su acto de cierre incluirá una visita a la Basílica del Señor de los Milagros.

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Durante su intervención, De la Espriella explicó los motivos de su elección: “El próximo domingo cerraré mi campaña en el último día de plaza pública en la ciudad Milagro. Iré ante el Señor de los Milagros, en Buga, para pedir la sanación de nuestra nación y a rogar su divina intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”.

Abelardo de la Espriella comunicó la decisión a través de una transmisión en vivo, en la que detalló que su acto de cierre incluirá una visita a la Basílica del Señor de los Milagros - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella comunicó la decisión a través de una transmisión en vivo, en la que detalló que su acto de cierre incluirá una visita a la Basílica del Señor de los Milagros - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El aspirante presidencial resaltó la importancia espiritual de este acto y mencionó que busca la “intersección de mi querido ‘negro’ de Buga”, una referencia tradicional en la región.

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La jornada de cierre se desarrollará a una semana de la segunda vuelta presidencial, fijada para el 21 de junio. En este balotaje, de la Espriella se enfrentará a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Durante la primera vuelta, la diferencia entre ambos fue de 662.222 votos a favor de de la Espriella.

El candidato también expresó inquietudes por su seguridad. Señaló la existencia de un supuesto plan para atentar contra su vida, mencionando: “Tengo informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas. Se mantiene el plan para atentar contra mi vida”. Posteriormente, mencionó posibles responsables y recordó amenazas previas contra otros actores políticos.

De la Espriella dirigió un llamado a la población de Cali y del Valle del Cauca. Invitó a participar en el acto de cierre y a ejercer el voto como herramienta democrática. “Cali es una sola. Colombia es una sola. No podemos aceptar la división. Luchemos con las armas de la democracia: la Constitución, la ley, el voto y el fervor popular”, expresó.

Abelardo de la Espriella invitó a participar en el acto de cierre y a ejercer el voto como herramienta democrática - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella invitó a participar en el acto de cierre y a ejercer el voto como herramienta democrática - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El candidato concluyó su intervención con un mensaje a sus seguidores: “A todos los defensores de la patria, a todos mis seguidores, al pueblo colombiano, en estos momentos más trabajo, más humildad y más compromiso. A trabajar como si nada estuviera ganado; tenemos que redoblar esfuerzos para ganar contundentemente por más de dos millones de votos la segunda vuelta y dejar sin excusa a Cepeda y toda su bandola”.

Debate con Iván Cepeda

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la invitación de Iván Cepeda para un debate público previo a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026. De la Espriella, al frente del movimiento Defensores de la Patria, expresó en Caracol Radio su disposición a participar, pero señaló que lo haría solo si se permite la intervención de los aspirantes a la Vicepresidencia en estos encuentros.

“Como él ha puesto condiciones, yo le he dicho que voy donde sea, pero que es necesario que el país nos escuche a él y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia. Así que yo estoy listo bajo esos preceptos”, indicó el abogado al citado medio de comunicación.

El candidato sostuvo que la presencia de los vicepresidenciables resulta fundamental, dado el papel que desempeñan en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente.

La función constitucional primaria, única incluso, de un candidato a la vicepresidencia, es reemplazar al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Así que me parece muy importante que el país nos escuche a Cepeda y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia”, complementó a Caracol Radio.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella sostuvo que la presencia de los vicepresidenciales resulta fundamental, dado el papel que desempeñan en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente - crédito @delaespriella_style/Instagram

De la Espriella, además, puso en duda la propuesta de Cepeda y afirmó que la organización y las reglas de los debates deben corresponder a los medios de comunicación y no a los propios candidatos.

El aspirante de derecha también recordó que su contrincante evitó los debates en la etapa inicial de la campaña.

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