Colombia

Abelardo de la Espriella acusó a Ariel Ávila de mentir sobre una supuesta privatización del Fondo Nacional del Ahorro en un eventual gobierno suyo

Ávila afirmó además que el Fondo puede financiar hasta el 100% de una vivienda VIS o VIP, a diferencia de la banca privada que, según dijo, exige cuotas iniciales de entre 20% y 30%

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El senador Ariel Ávila habla sobre la posibilidad de privatización del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en Colombia ante una aeventual presidencia de Abelardo de la Espriella - crédito @ArielAnaliza/X

La campaña de Abelardo de la Espriella quedó atravesada por una disputa sobre una posible privatización del Fondo Nacional del Ahorro, después de que el candidato presidencial negara de forma tajante una versión difundida por el senador Ariel Ávila y lo acusara de mentir.

La controversia se activó cuando Ávila aseguró que, en un eventual gobierno del abogado, esa entidad haría parte de una lista de 136 empresas por privatizar.

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De la Espriella respondió en sus redes con una desmentida directa y con un tono de confrontación política. “Ariel Ávila miente, como de costumbre. Es falso que la campaña de Abelardo tenga una lista de entidades por privatizar y es falso que se privatizará el Fondo Nacional del Ahorro”, escribió el aspirante a la Casa de Nariño.

La campaña de Abelardo de la Espriella quedó atravesada por una disputa sobre una posible privatización del Fondo Nacional del Ahorro, después de que el candidato presidencial negara de forma tajante una versión difundida por el senador Ariel Ávila y lo acusara de mentir - crédito @AbelardoPTE/X
La campaña de Abelardo de la Espriella quedó atravesada por una disputa sobre una posible privatización del Fondo Nacional del Ahorro, después de que el candidato presidencial negara de forma tajante una versión difundida por el senador Ariel Ávila y lo acusara de mentir - crédito @AbelardoPTE/X

En ese texto también atacó personalmente al senador y vinculó la polémica con el ambiente político de la contienda presidencial. “El émulo del guerrillero León Valencia se une al desespero que caracteriza la campaña de Cepeda, utilizando los Fake News como arma porque ya no saben qué más inventar para evitar la derrota que se les avecina”, escribió.

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La respuesta incluyó además una consigna de campaña con fecha electoral. “El 21 de junio póngale la raya al tigre y jubilemos esta peste”, señaló de la Espriella en el mismo mensaje publicado en redes.

El punto de mayor fricción no quedó solo en la existencia o no de esa lista, sino en el impacto social que tendría una eventual venta del Fondo. En su video, Ávila sostuvo que la entidad tiene un patrimonio de cerca de $11 billones y defendió su papel en el acceso al crédito para hogares de ingresos bajos y medios.

Ávila afirmó además que el Fondo puede financiar hasta el 100% de una vivienda VIS o VIP, a diferencia de la banca privada, que, según dijo, exige cuotas iniciales de entre 20% y 30%. Sobre esa base, presentó la eventual privatización como una medida que igualaría sus condiciones con las de cualquier banco comercial.

El senador Ariel Ávila planteó que la supuesta inclusión del Fondo Nacional del Ahorro dentro de un paquete de privatizaciones tendría efectos directos sobre los usuarios del sistema - crédito @ArielAnaliza/X
El senador Ariel Ávila planteó que la supuesta inclusión del Fondo Nacional del Ahorro dentro de un paquete de privatizaciones tendría efectos directos sobre los usuarios del sistema - crédito @ArielAnaliza/X

Ávila centró su acusación en el crédito de vivienda y las tasas preferenciales

En la grabación difundida en redes, el senador Ariel Ávila planteó que la supuesta inclusión del Fondo Nacional del Ahorro dentro de un paquete de privatizaciones tendría efectos directos sobre los usuarios del sistema. “Eso va a ser un golpe demoledor para los colombianos”, dijo al referirse a la entidad.

Ávila describió al Fondo como una herramienta de financiamiento para sectores que, según señaló, no encuentran crédito con facilidad en la banca privada. “Son créditos que tienen una tasa de interés preferencial, que ayudan a los estratos uno, dos y tres, a mucha gente que la banca privada no le presta”, sostuvo.

En su exposición añadió un dato institucional para reforzar su argumento. “El Fondo Nacional del Ahorro es, desde 1998, una empresa comercial e industrial del Estado y está adscrito al Ministerio de Vivienda”, dijo.

Candidato presiencial, Abelardo de la Espriella, y el senador, Ariel Ávila - crédito Reuters/Senado
Candidato presiencial, Abelardo de la Espriella, y el senador, Ariel Ávila - crédito Reuters/Senado

El parlamentario vinculó ese diseño con una función social específica sobre vivienda y crédito. Según explicó, el Fondo atiende a población pobre y vulnerable, además de segmentos de clase media, con trámites menos exigentes que los del sistema financiero tradicional.

El centro del argumento de Ávila fue la diferencia entre las condiciones del Fondo y las de los bancos privados. En su video aseguró que la entidad “no exige cuota inicial”, mientras que mencionó exigencias de entre 20% y 30% en entidades financieras privadas.

También comparó tasas de interés. Según dijo, el crédito hipotecario en el Fondo Nacional del Ahorro está entre 9,5% y 13%, mientras que en bancos privados se ubica en 14%, 14,6% y 13,65%.

A partir de esa diferencia, Ávila sostuvo que una privatización eliminaría el rasgo distintivo de la entidad. “Básicamente significaría usted, colombiano y colombiana, que le daría lo mismo salir a prestar en el Fondo Nacional del Ahorro o en cualquier otro banco privado, y se acabarían los beneficios”, afirmó.

El senador agregó que, aunque la entidad “hoy es casi una institución privada” y opera bajo reglas de banca comercial, mantiene una función social que, a su juicio, se perdería con un cambio de propiedad.

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