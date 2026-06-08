Jota Pe Hernández le recordó a Gustavo Petro cuando hostigaba a Miguel Uribe Turbay: “Al asesino le pagaban desde el Gobierno”

Video de Jota Pe Hernández reabrió debate sobre responsabilidad política en homicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito @JotaPeHernandez/X

El aniversario del atentado contra Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito de Modelia, Fontibón, Bogotá, reactivó una intensa discusión pública y política sobre las circunstancias y consecuencias de ese ataque.

El entonces senador y precandidato presidencial fue víctima de un atentado con arma de fuego el 7 de junio de 2025, en el que resultó gravemente herido y por el cual falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe.

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El ataque ocurrió durante un evento público en el que Uribe Turbay se encontraba acompañado de simpatizantes. Un joven de 15 años disparó en varias ocasiones, causando heridas en la cabeza y la pierna del congresista. Después del atentado, el agresor fue detenido a pocas cuadras.

Tras lo anterior, el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández publicó un video en la red social X que desató polémica. Su pronunciamiento trajo a discusión tres aspectos que, según él, no han recibido la atención necesaria por el crimen de Miguel Uribe Turbay.

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Jota Pe Hernández denunció omisiones y señaló nexos políticos en el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito @JotaPeHernandez/X

En su mensaje, Hernández señaló primero la actitud del presidente Gustavo Petro en el periodo previo al atentado. Según el congresista, el mandatario habría publicado 43 mensajes en redes sociales dirigidos específicamente a Uribe Turbay antes del ataque.

Hernández describió que, en sus comparecencias públicas, el mandatario “llamaba a la oposición asesinos” y convocaba a sus seguidores a “sacarnos del Congreso”. El senador citó una consigna del mandatario: “¡No pasarán!”, y remarcó que “Miguel Uribe no pasó. Entró con votos al Congreso y salió con balas”.

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El segundo aspecto que Hernández destacó en su video apuntó a la supuesta autoría intelectual detrás del crimen. El senador afirmó que el líder de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, habría ordenado el ataque contra Uribe Turbay.

“Iván Márquez fue el que ordenó, su Segunda Marquetalia, el magnicidio, el asesinato de Miguel Uribe”, aseguró Hernández, mostrando imágenes del exjefe guerrillero junto a figuras políticas actuales, lo que alimentó la controversia.

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Senador Jota Pe Hernández denunció pagos estatales al autor material del atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El tercer punto del pronunciamiento de Hernández se refiere al programa social Jóvenes en Paz. El senador recordó que el joven capturado por disparar contra Uribe Turbay recibía pagos de este programa estatal.

“Al asesino de Miguel Uribe le pagaban desde el Gobierno Petro. Le estaba pagando el Gobierno Petro en un programa con un nombre muy bonito, Jóvenes en Paz, pero con un significado y una profundidad reoscura”, aseguró Hernández. “Es pagarle a los delincuentes, a los bandidos que estén relacionados con bandas delincuenciales criminales”.

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El senador concluyó su intervención con un llamado a la memoria colectiva y la firmeza contra el crimen. “No se nos puede olvidar, por amor a Colombia, que la memoria la tengamos siempre fresquita a la hora de tomar decisiones. Aquí vamos a seguir firmes contra los bandidos”, finalizó.

Estos son los condenados por el crimen de Miguel Uribe Turbay, pero la autoría intelectual sigue sin esclarecerse

Por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, siete personas han sido capturadas y condenadas, aunque la identidad del autor intelectual permanece sin confirmarse por las autoridades.

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La Fiscalía General de la Nación señaló a las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por Iván Márquez, como responsables principales, motivo por el que existen órdenes de captura contra varios de sus miembros, entre ellos alias John 40, Rusbel, Enrique Marulanda, Gonzalo, Yako y Zarco Aldinever.

Las autoridades han afirmado que la orden de terminar con la vida del senador fue dada por la Segunda Marquetalia - crédito Visuales IA

Entre los condenados figura el menor de 15 años que ejecutó el ataque, clave para identificar a los demás involucrados, sancionado con siete años.

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Alias El Viejo, Simeón Pérez Marroquín, aceptó su responsabilidad y recibió 22 años de prisión después de haber seguido y vigilado a Uribe Turbay. Alias Harold, Harold Daniel Barragán Ovalle, fue condenado a más de 21 años tras inspeccionar el parque El Golfito y participar en la selección del sicario menor de edad.

Alias Gabriela, Katerine Martínez, transportó el arma utilizada y expresó: “Con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos… solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario”. Alias El Veneco, Carlos Eduardo Mora González, recibió 21 años por planear el ataque y transportar a “El Costeño”.

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Alias El Hermano y Cristian Camilo González Ardila no han sido juzgados aún. “El Costeño”, identificado como líder de la estructura Plata o plomo, fue condenado tras aceptar un preacuerdo.