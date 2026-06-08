Fuga de alias “Tito” en Pasto podría tener implicaciones en el proceso de paz con los Comuneros del Sur

Comuneros del Su mantienen compromisos vigentes en proyectos sociales, educativos y culturales acordados durante la mesa de diálogo. - crédito REUTERS/Albeiro Lopera

La fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias “Tito”, ha generado un escenario de incertidumbre en el proceso de paz entre el Gobierno nacional y el grupo armado Comuneros del Sur. Este hecho, ocurrido en la ciudad de Pasto la noche del 5 de junio, amenaza con comprometer los avances construidos en casi dos años de negociaciones formales.

Carlos Erazo, jefe de la delegación gubernamental, advirtió que “esta acción pone en riesgo todos los avances que se han tenido a lo largo de estos 19 meses en los cuales se ha llegado a 12 acuerdos parciales”, según recogió El Tiempo.

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Entre estos acuerdos figuran compromisos sobre sustitución de cultivos ilícitos, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, prevención del reclutamiento de menores, así como proyectos productivos, educativos y de infraestructura en municipios priorizados de Nariño.

Tras la fuga, Erazo comunicó la revocatoria de la gestoría de paz de alias Tito y anunció una evaluación exhaustiva sobre el resto de las autorizaciones similares que se han otorgado en el marco de la mesa de diálogo. El representante gubernamental, citado por el medio, solicitó a los Comuneros del Sur cumplir íntegramente los compromisos suscritos durante las negociaciones, remarcando que el hecho afecta no solo la relación entre las partes, sino también la confianza de las comunidades en el proceso.

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Especialistas consultados por El Tiempo, como Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, consideran que la fuga “pone en tela de juicio la voluntad de paz de los Comuneros del Sur porque se planificó este acto en medio de la negociación”. Trejos sugirió que el grupo podría estar preparándose para una posible reanudación de la confrontación armada ante la incertidumbre política, especialmente si un eventual cambio de gobierno implica el fin de los actuales diálogos.

Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que el hecho refleja una pérdida de confianza en la mesa de negociación y podría anticipar un nuevo ciclo de violencia.

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“Estamos en un momento en el que todos se están preparando para otro ciclo de guerra en un nuevo gobierno. No hay ninguna confianza en la mesa hoy. Tal vez la única que quedará con futuro es la ZUT con el ‘clan del Golfo’. Esto también pasa por no tener suficiente información en las negociaciones y por muchos errores internos, incluyendo tomar decisiones tan cerca de elecciones”, explicó.

Alias Tito, cabecilla del Frente Comuneros del Sur, escapó tras un operativo armado durante su traslado médico en una clínica de Pasto - crédito Fiscalía - Google Maps

Contexto y detalles de la fuga

La noche del 5 de junio un grupo de hombres armados irrumpió en la Clínica Fátima de Pasto, donde Luis Alberto Villota Rodríguez se encontraba bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Los atacantes despojaron de sus armas a un vigilante y a un custodio, logrando que alias Tito, considerado segundo cabecilla de los Comuneros del Sur y entonces gestor de paz designado por el Gobierno, escapara de las instalaciones médicas en cuestión de minutos. Los cómplices huyeron en motocicletas de alto cilindraje, según los testigos citados por el medio.

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La situación de custodia de Tito al momento de su traslado a la clínica está siendo investigada, ya que el desplazamiento se produjo solo con la presencia de un guardián y un conductor. La SIJIN investiga a un suboficial y tres guardianes del Inpec por posibles responsabilidades en la fuga, además de analizar el retraso en la notificación a la Policía, que fue informada cerca de treinta minutos después del incidente.

Tito Villota Rodríguez escapó de una clínica en Pasto tras un operativo armado, hecho que generó investigaciones internas en el sistema penitenciario. - crédito Ejército Nacional

Trayectoria judicial y antecedentes de alias “Tito”

De acuerdo con la versión oficial citada por Noticias Caracol, Luis Alberto Villota Rodríguez ingresó a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto en febrero de 2026, procesado por delitos de rebelión, secuestro simple y homicidio en persona protegida. Su designación como gestor de paz obedecía a la Resolución 451 de noviembre de 2024 y fue prorrogada en febrero de 2026, como parte de los esfuerzos gubernamentales para avanzar en la negociación con los Comuneros del Sur.

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Entre los hechos atribuidos a Tito figura el secuestro de trece personas en Tabiles, en diciembre de 2023. Cuatro de las víctimas, incluida la líder comunal Martha Yolanda Benavides y un adolescente, fueron asesinados. Las autoridades hallaron los cuerpos en distintos municipios de Nariño, y la Fiscalía relaciona a Villota Rodríguez con estos crímenes.

La declaración oficial advierte sobre el impacto de la fuga en el avance de los acuerdos y reitera el acompañamiento a las comunidades afectadas. - crédito @ComisionadoPaz/X

Posición oficial y reacción en las comunidades

En un comunicado difundido el 7 de junio, la Delegación del Gobierno en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial con Comuneros del Sur condenó enérgicamente la operación armada en la clínica, resaltando que el uso de la fuerza atenta contra la institucionalidad y pone en riesgo a la población civil.

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La delegación reiteró que las partes habían avanzado en una propuesta jurídica y en una estrategia de seguridad para garantizar el ingreso del grupo armado a la Zona de Ubicación Temporal en Mallama. El comunicado llamó a las comunidades de los diez municipios priorizados por la mesa a insistir en la paz y ofreció acompañamiento a las autoridades locales.