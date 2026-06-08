Desbordamiento del río Jordán en Santander afectó a más de 200 familias: autoridades dan recomendaciones para la temporada de lluvias

Los reportes preliminares indican que la inundación dañó más de 100 hectáreas de cultivos de papa y cebolla en Tona - crédito Gestión del Riesgo Santanader

Las lluvias intensas en el departamento de Santander ocasionaron una crisis en el corregimiento de Berlín, zona rural de Tona, donde el desbordamiento del río Jordán dejó a cientos de familias enfrentando daños en viviendas y pérdidas en cultivos.

Agricultores y residentes viven la incertidumbre tras la emergencia, que amenaza con agravar su situación económica. Más de 200 familias y 100 hectáreas de cultivos de papa y cebolla han resultado afectadas, según reportes preliminares de líderes comunitarios.

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El fenómeno puso en alerta a los habitantes ante la posibilidad de nuevas inundaciones y desastres asociados al clima.

En respuesta, la Administración Municipal de Tona emitió un comunicado en el que informó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realiza una evaluación de daños y necesidades en Berlín. El objetivo es dimensionar el impacto real de la emergencia y coordinar la atención a los damnificados.

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La creciente del río Jordán inundó viviendas, anegó cultivos y mantiene la emergencia en Berlín mientras las autoridades evalúan los daños - crédito Captura de video

Eduard Sánchez, integrante de la oficina de la Gestión del Riesgo de Desastres en Santander, detalló que el impacto sobre la producción agrícola también alcanza a los campesinos de la zona.

El funcionario dijo: “Queremos informar a toda la comunidad santandereana que el fin de semana se han presentado fuertes precipitaciones en algunos municipios del departamento de Santander, especialmente en el municipio de Tona, en el corregimiento de Berlín, donde más de cien productores de cebolla se han visto afectados por crecientes súbitas del río Jordán”.

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Según la Administración Municipal de Tona, la comunidad debe mantenerse alerta ante posibles efectos en los próximos días. Entre las recomendaciones oficiales figuran no transitar cerca de ríos, quebradas y zonas con riesgo de inundación o movimientos en masa, reportar cualquier situación de peligro a las autoridades y tener definidas rutas de evacuación.

Las autoridades continúan el monitoreo del comportamiento de las fuentes hídricas mientras avanza la revisión de daños. Ese seguimiento se concentra en una de las áreas más afectadas por la temporada de lluvias en el departamento.

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Las lluvias y el desbordamiento del río Jordán dejaron más de 200 familias afectadas en Berlín, corregimiento de Tona, en Santander - crédito Redes sociales/X

Emergencias en otros municipios y monitoreo continuo

La situación en Berlín no es un caso aislado. El funcionario advirtió que otras localidades también enfrentan problemas derivados de las lluvias. “En el municipio de Santa Bárbara se presentan crecientes súbitas, lo que ha afectado algunas redes, algunas vías terciarias de este municipio”, explicó. Añadió que “en el municipio de Zapatoca se genera un colapso de alcantarillado por producto de estas lluvias”.

La vigilancia de los cuerpos hídricos continúa activa: “Seguimos desde la sala de crisis en constante alistamiento, en monitoreo permanente y continuo a cada uno de los cuerpos hídricos de gran relevancia del departamento de Santander”, destacó Sánchez.

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Sobre la situación en El Cerrito, precisó: “Hay emergencia también en el municipio de El Cerrito. Se presenta en el municipio de El Cerrito una creciente súbita, eh, producto de, de las aguas que corren por el río Cervitá. Afortunadamente, se hace seguimiento. No ha habido ninguna afectación ni en la parte rural ni en la parte urbana”.

Sánchez contextualizó el origen de las lluvias: “Estas lluvias son producto de la sexta onda tropical que ingresa por el Caribe y que los pronósticos del IDEAM la venían anunciando. Son lluvias que se dan dentro del periodo de transición de lo que se empieza a consolidar como el fenómeno del Niño”.

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La emergencia obligó a que numerosas familias de Lebrija abandonaran sus casas y vieran dañados todos sus enseres - crédito Captura video Noticias RCN

El vocero de la gestión del riesgo señaló la importancia de acatar las recomendaciones: “Es muy importante, donde se están presentando las lluvias, tener en cuenta todas las recomendaciones, los planes de contingencia familiares, no exponernos a las crecientes súbitas, tener pendiente que si nos desplazamos de un lugar a otro, si está lloviendo, podemos vernos expuestos a pérdidas de calzadas, a caída de rocas y caída de árboles. Y, por otra parte, a las altas temperaturas”.

La emergencia es el resultado de un ciclo de lluvias excepcionales, vinculadas a una onda tropical y a la transición hacia el fenómeno del Niño. El aumento de precipitaciones ha provocado desbordamientos, daños en cultivos y colapso de infraestructuras, obligando a la población a tomar precauciones extremas y a las autoridades a mantener el monitoreo activo de ríos y quebradas.

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La administración local recomendó a la población mantenerse alerta. Entre las medidas sugeridas figuran evitar zonas ribereñas, no transitar por áreas con riesgo de deslizamientos y definir rutas de evacuación. Además, se solicitó reportar cualquier situación de peligro a las autoridades para una respuesta rápida.