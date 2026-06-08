Colombia

Cambio Radical estalló contra Iván Cepeda por sus promesas de campaña: “El mismo libreto de Gustavo Petro”

El partido responsabilizó al actual Gobierno por problemas relacionados con la seguridad, la economía y la salud; dijo que eso es lo mismo que el candidato de izquierda iba a ocasionar si llegaba a la Casa de Nariño

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Primer plano de un hombre sonriente con camisa blanca y gafas frente a un muro de ladrillos parcialmente cubierto por yeso agrietado con el logo de 'CAMBIO RADICAL'.
Cambio Radical señaló que Iván Cepeda no tiene buenas ideas, solo repite el 'libreto' de Gustavo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cambio Radical lanzó una dura arremetida contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al que acusó de replicar las mismas promesas, discursos y estrategias políticas que llevaron a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022.

La colectividad, que anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta, aseguró que el senador representa la continuidad de un proyecto político que, según sostiene, marca la división y la crisis en distintos sectores del país.

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El pronunciamiento fue divulgado a través de la cuenta oficial del partido en la red social X, en la que cuestionó el mensaje publicado por Iván Cepeda en referencia a la reconocida canción ¿Por qué no se van?, de la banda chilena Los Prisioneros, adaptada por el candidato al contexto político colombiano.

Cepeda posteó: “Si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida: ¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS? (sic)”. Escribió esto junto al enlace de la canción de la icónica banda de rock chilena.

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Cambio Radical reaccionó a una publicación de Iván Cepeda inspirada en la canción '¿Por qué no se van?', de Los Prisioneros - crédito Iván Valencia/AP Foto
Cambio Radical reaccionó a una publicación de Iván Cepeda inspirada en la canción '¿Por qué no se van?', de Los Prisioneros - crédito Iván Valencia/AP Foto

Cambio Radical acusa a Iván Cepeda de repetir el discurso de Gustavo Petro

“Este mensaje viene de un candidato presidencial que pretende venderse como el garante de la unidad nacional”, escribió Cambio Radical al reaccionar a la publicación del aspirante del Pacto Histórico.

La colectividad fue más allá y señaló que detrás del discurso de Cepeda existe una estrategia política similar a la utilizada por el presidente Gustavo Petro durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño: “El mismo libreto de Gustavo Petro: promesas de campaña, discursos de reconciliación y mensajes para unir al país, que terminaron convertidos en división, confrontación y frustración para millones de colombianos”.

Estas declaraciones se producen en medio de un ambiente político cada vez más dividido, cuando faltan pocos días para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, el 21 de junio. Y es que las campañas están marcadas por fuertes enfrentamientos entre los sectores que respaldan a Iván Cepeda y aquellos que apoyan a Abelardo de la Espriella, dos figuras que representan visiones opuestas sobre el rumbo del país.

La colectividad aseguró que el candidato del Pacto Histórico representa la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro - crédito @PCambioRadical/X
La colectividad aseguró que el candidato del Pacto Histórico representa la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro - crédito @PCambioRadical/X

En su mensaje, Cambio Radical, el partido que por años lideró el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hasta el 8 de mayo de 2026 que murió, también responsabilizó al actual Gobierno nacional encabezado por Petro de problemas relacionados con la seguridad, las oportunidades económicas y la atención en salud, insistiendo en que el candidato de izquierda representa una continuidad de la administración Petro.

“Iván Cepeda va por el mismo camino. Mientras preguntan por qué la gente quiere irse del país, olvidan que son millones los colombianos que hoy ven menos oportunidades, más inseguridad y una salud en cuidados intensivos por cuenta de este gobierno”, señaló la colectividad en X.

El partido concluyó su pronunciamiento asegurando que la ciudadanía no busca abandonar Colombia, sino recuperar las condiciones que, a su juicio, se deterioraron durante los últimos años: “Los colombianos no quieren irse de Colombia. Quieren recuperar el país que el gobierno Petro ha puesto en riesgo”.

Cambio Radical responsabilizó al actual Gobierno por problemas relacionados con la seguridad, la economía y la salud - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Cambio Radical responsabilizó al actual Gobierno por problemas relacionados con la seguridad, la economía y la salud - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Cabe destacar que el pronunciamiento también ratifica el alineamiento de Cambio Radical con la candidatura de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. Con esto, la colectividad se suma a los sectores que buscan impedir la llegada del Pacto Histórico a un nuevo periodo en el poder.

A medida que se acerca la jornada electoral, los intercambios entre campañas y partidos políticos continúan elevando el tono del debate público; además, las redes sociales —con la inteligencia artificial— son uno de los principales escenarios de confrontación, donde los candidatos y sus aliados intentan consolidar apoyos en una elección que mantiene dividido al país entre dos proyectos políticos antagónicos.

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