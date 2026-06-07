Colombia

Gustavo Petro acusó a la familia de Paola Holguín de ser narcotraficantes y la senadora le contestó: “Muestra las pruebas”

La militante del Centro Democrático denunció supuestos actos de corrupción en la administración actual y criticó el aumento de la violencia y la crisis en el sistema de salud

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Gustavo Petro respondió a Paola Holguín y vinculó figuras históricas con delitos de lesa humanidad - crédito Sergio Reyes/AP - @PaolaHolguin/X
Gustavo Petro respondió a Paola Holguín y vinculó figuras históricas con delitos de lesa humanidad - crédito Sergio Reyes/AP - @PaolaHolguin/X

El presidente Gustavo Petro generó controversia en redes sociales tras publicar una imagen en su cuenta de X que involucra al futbolista Yerry Mina. En la composición, se ve en la parte superior al defensor saludando a Petro durante la despedida de la Selección Colombia, celebrada el pasado jueves 4 de junio de 2026.

Debajo, aparece una fotografía anterior del deportista junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra montado a caballo y tocando la cabeza de Mina. La publicación del actual mandatario incluyó la leyenda: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

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El mensaje desató una ola de críticas y comentarios, ya que usuarios interpretaron la comparación como un señalamiento a la diferencia de trato entre ambos líderes.

Gustavo Petro hizo polémica publicación con imagen de Yerry Mina - crédito @pterogustavo/X
Gustavo Petro hizo polémica publicación con imagen de Yerry Mina - crédito @pterogustavo/X

Tras lo anterior, la respuesta de Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, no tardó en llegar.

Petro nunca mereció gobernar una gran Nación como Colombia, su pasado en una estructura criminal y su vergonzoso paso por el sector público desnudan una mala condición humana”, expresó la legisladora.

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Holguín aprovechó la ocasión para resaltar su admiración por Yerry Mina, defensor de la Selección Colombia: “Amo a Yerry Mina, gracias desde el fondo del alma por ser una bonita cara de nuestro país en el mundo”, escribió, etiquetando a la Federación Colombiana de Fútbol.

Paola Holguín lanzó críticas a Gustavo Petro y destacó a Yerry Mina como referente nacional - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín lanzó críticas a Gustavo Petro y destacó a Yerry Mina como referente nacional - crédito @PaolaHolguin/X

Lejos de detenerse, Petro contestó a Holguín con un extenso mensaje en el que profundizó sus críticas.

“Te duele Paola que diga que Colombia no debe ser gobernada por quienes nos hundieron en el genocidio: por gente como Santiago Uribe Vélez, que era otro Hidalgo con nostalgia de esclavista, delincuente de lesa humanidad, o como tus familiares narcotraficantes, de los cuales no tienes la culpa”, afirmó el presidente.

En su respuesta, Petro destacó: “La culpa es tratar de perpetuar esa cultura de la codicia y de la muerte en vez de ayudarnos a construir una cultura y una sociedad de la vida y la belleza completamente libre”.

Gustavo Petro respondió a Paola Holguín y la acusó de vínculos familiares con el narcotráfico y la violencia - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro respondió a Paola Holguín y la acusó de vínculos familiares con el narcotráfico y la violencia - crédito @petrogustavo/X

La senadora replicó con una exigencia concreta: “Petro, di los nombres y muestra las pruebas de mis familiares narcotraficantes, esto no puede ser a punta de calumnias e injurias. Yo sí tengo pruebas de tu pasado guerrillero, y tu séquito le contó al país de los votos del pacto de La Picota y del apoyo de narcos a tu campaña; además eres tú quien los mima y nombra gestores de paz”.

Holguín cuestionó, además, la ética del Gobierno, señalando casos de presunta corrupción.

“Hablas de codicia siendo jefe de un Gobierno donde se robaron la plata del agua de La Guajira, de las ollas comunitarias y de Ecopetrol, para mencionar unos casos”, denunció la senadora.

En el cierre del intercambio, Holguín criticó la narrativa presidencial sobre la “cultura de vida”. “Cínico que hables de la cultura de vida, con más de 680 líderes sociales asesinados, con el incremento de masacres que ya van en 342, con el reclutamiento de menores disparado y con los muertos por la destrucción del sistema de salud”, escribió. Finalizó su mensaje con una frase que sintetiza su postura: “Dato mata relato”.

Paola Holguín exigió pruebas a Gustavo Petro y lo acusó de calumnias y corrupción en su gobierno - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín exigió pruebas a Gustavo Petro y lo acusó de calumnias y corrupción en su gobierno - crédito @PaolaHolguin/X

Paola Holguín acusó a Gustavo Petro de destituir a general por alertar sobre influencia de las Farc en zonas rurales

En medio de un clima de tensión política de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta el próximo 21 de junio, la senadora de Colombia Paola Holguín cuestionó la salida del general Erick Rodríguez del Ejército Nacional por advertir sobre acciones de las Farc en zonas rurales.

La congresista afirmó que el presidente Gustavo Petro apartó de su cargo al militar debido a sus declaraciones sobre el control ejercido por estructuras criminales en territorios estratégicos. La legisladora aseguró: “Retiró del ejército al general Erick Rodríguez por decir la verdad”.

Paola Holguín señaló “complicidad” entre Gustavo Petro e Iván Cepeda tras retiro del general Erick Rodríguez - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín señaló “complicidad” entre Gustavo Petro e Iván Cepeda tras retiro del general Erick Rodríguez - crédito @PaolaHolguin/X

El propio Rodríguez explicó que “se tiene evidencia de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, especialmente en el departamento de Guaviare. Según el general, las organizaciones denominadas Farc de Calarcá y de Iván Mordisco buscan dominar no solo el territorio, sino también la población.

La senadora Holguín subrayó que en “208 mesas, Iván Cepeda sacó el 100% de los votos”, y que más de 170 de esas mesas corresponden a municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) bajo influencia de Farc y ELN.

Por último, para la congresista, existe una “complicidad” entre Petro y el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, a quien identifica como el impulsor de la “Paz total”.

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