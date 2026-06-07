Fuertes lluvias en San Gil, Santander, obligaron a redistribuir los puestos de votación para la segunda vuelta presidencial el 21 de junio

Las lluvias y los vientos en San Gil obligaron a ajustar la logística de un puesto de votación en una institución educativa - crédito Unidad del Riesgo Santander

Las lluvias intensas y los vientos registrados en el municipio de San Gil, Santander, generaron una serie de emergencias que alteraron la organización de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, prevista para el domingo 21 de junio.

El impacto más delicado se registró en la institución educativa La Presentación, designada como puesto de votación, donde la caída de un muro obligó a una rápida reacción de las autoridades.

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La Alcaldía de San Gil activó un Puesto de Mando Unificado extraordinario para evaluar la seguridad del plantel. Durante este encuentro, las autoridades locales analizaron los riesgos y definieron estrategias para no interrumpir el proceso electoral, mientras garantizan la protección de estudiantes, docentes y electores.

En respuesta a la emergencia, las autoridades resolvieron mantener el puesto de votación en la misma institución, aunque decidieron distribuir las 17 mesas electorales en diferentes aulas.

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Las 17 mesas de votación se redistribuirán en distintas aulas para resguardar a los 5.666 ciudadanos inscritos para sufragar - crédito Unidad del Riesgo Santander

Esta decisión busca brindar resguardo a los 5.666 ciudadanos inscritos para votar allí, minimizando la exposición a potenciales riesgos estructurales.

Mientras continúan las tareas de inspección y adecuación, los organismos de gestión del riesgo permanecen vigilantes en los puntos más vulnerables de San Gil y otras áreas de Santander. El monitoreo se concentra en zonas propensas a deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas, buscando contener cualquier emergencia adicional que pueda surgir antes o durante la jornada electoral.

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Temporada de lluvias en Santander

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas en varias localidades de Santander generaron un escenario crítico para la infraestructura y la movilidad de la región. Diversos municipios enfrentaron emergencias que obligaron a las autoridades a activar protocolos de evaluación y atención inmediata.

Durante la mañana del jueves 4 de junio, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander reportó que las precipitaciones más intensas se concentraron en Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Rionegro y El Playón.

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El colapso de un muro llevó a revisar las condiciones de seguridad de cara a las elecciones del 21 de junio en San Gil - crédito Unidad del Riesgo Santander

En estos sitios, el mal tiempo ocasionó colapsos de sistemas de alcantarillado, caída de árboles y desprendimiento de rocas, lo que complicó la circulación vial y puso en riesgo a conductores y residentes.

La situación llevó a que los equipos técnicos de la oficina de gestión del riesgo iniciaran labores de verificación en campo, con el objetivo de establecer la magnitud real de los daños y priorizar las necesidades de cada municipio afectado. Este proceso es fundamental para determinar los recursos y apoyos que se deben canalizar hacia las zonas perjudicadas.

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De acuerdo con Eduard Jesús Sánchez, jefe de la entidad, se mantiene una coordinación activa con los gobiernos locales. Las autoridades buscan consolidar información sobre las afectaciones, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y asegurar la articulación de recursos ante cualquier requerimiento derivado de las emergencias.

Las lluvias también generaron alertas en la infraestructura del área metropolitana, donde se reportaron complicaciones similares por el impacto en calles y servicios básicos. Las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando posibles riesgos adicionales, mientras se mantiene la atención a las comunidades que han resultado más vulnerables por el fenómeno climático.

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Puestos de votación en segunda vuelta

El censo electoral fijado para la primera vuelta presidencial será el mismo que regirá en la segunda vuelta del 21 de junio. No es posible cambiar el puesto de votación, pues el plazo para realizar este trámite venció el 31 de marzo, según la Registraduría Nacional.

Las ciudadanas y los ciudadanos solo necesitan su número de cédula para conocer la ubicación exacta donde deberán acudir, utilizando canales digitales habilitados por la Registraduría - crédito Sergio Acero / Colprensa

Para los ciudadanos que pretendían modificar su lugar de votación para el balotaje deben saber que la autoridad electoral fue enfática: no habrá extensión de plazos ni periodos adicionales. Por lo tanto, cada ciudadano deberá acudir a la misma mesa y puesto asignados durante la primera vuelta celebrada el 31 de mayo.

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El procedimiento para verificar el sitio asignado es simple y solo requiere el número de documento. La Registraduría sugiere realizar la consulta con anticipación para evitar confusiones, conocer la dirección y el número de mesa, y así planificar el desplazamiento el día de la elección.

La segunda vuelta presidencial mantendrá el mismo horario nacional: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Al concluir la votación, iniciará el preconteo de resultados y luego el escrutinio oficial.

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La Registraduría recuerda que los mecanismos digitales implementados en la primera vuelta siguen vigentes. Resultan especialmente útiles para quienes cambiaron de residencia recientemente o votaron por primera vez. La información consultada para la primera vuelta será válida también para la segunda, por lo que se insiste en la importancia de verificar los datos cuanto antes.