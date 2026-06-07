Están definidas las fechas para las elecciones a la segunda vuelta presidencial de Colombia en el exterior

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional

Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior tendrán una semana entera para aportar su voto en la decisión de quién gobernará el país durante los próximos 4 años, mientras sus compatriotas dentro de Colombia lo harán en una única jornada.

Esa asimetría define la logística de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. La contienda enfrenta a Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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El escrutinio oficial del 4 de junio los separó por menos de tres puntos: el primero reunió el 43,73% de los votos en la primera vuelta del 31 de mayo; el segundo, el 40,91%. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta y el país va a una nueva cita electoral.

Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se consolidaron como los candidatos ganadores en el exterior - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Con esos resultados publicados, las autoridades ya tramitan las credenciales de ambos candidatos para la segunda vuelta.

“41.421.973 colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026; del total de ciudadanos que conforman el censo electoral para las elecciones presidenciales, 40.007.312 ciudadanos podrán votar en Colombia”, son las cifras oficiales que tiene la Registraduría de acuerdo con una publicación en su portal web.

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Así las cosas, los 1.414.661 electores habilitados en el exterior —777.343 mujeres y 637.318 hombres— podrán sufragar entre el 15 y el 21 de junio en cualquiera de los 253 puestos de votación activos en 67 países.

La ventana de siete días responde a las limitaciones logísticas que impone la dependencia de la red consular para organizar una jornada de este tipo fuera del territorio nacional.

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Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en cerca de 123.000 mesas instaladas en todo el territorio nacional y en el exterior - crédito Registraduría Nacional de Colombia

Qué pasa con quienes no inscribieron sus cédulas en el exterior

Quienes no inscribieron su cédula en el exterior antes de la primera vuelta no quedan necesariamente excluidos.

El Decreto 1620 de 2017 contempla mecanismos alternativos de participación, sujetos a las condiciones que defina la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los plazos y requisitos varían según el consulado, por lo que la entidad recomienda consultar directamente cada jurisdicción.

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La Registraduría también convoca a ciudadanos interesados en ser jurados de votación en el exterior. Los requisitos son tener entre 18 y 60 años al momento de la elección y contar con la cédula de ciudadanía física.

Cabe aclarar que esa postulación no garantiza la designación: la selección sigue procedimientos internos propios de la conformación de mesas.

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con la mayoría sufragando en el país y más de un millón en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Podría votar como jurado de votación en el exterior si queda seleccionado

El proceso para postularse como jurado exige cumplir varias etapas. Primero, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial jurados.cancilleria.gov.co, donde encontrarán el formulario digital de inscripción. Allí, deben seleccionar el país y el puesto consular de preferencia, así como consignar todos los datos requeridos para el registro.

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Así votaron los colombianos en el exterior

La participación de los colombianos en el exterior durante las elecciones presidenciales de 2026 alcanzó 585.580 votos válidos, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Abelardo de la Espriella lideró la preferencia internacional con 318.331 votos, lo que representa el 54,37% del total emitido fuera del país, mientras que Iván Cepeda Castro obtuvo 166.649 sufragios, equivalentes al 28,46%.

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Detrás se ubicaron Paloma Valencia con 9,27% y Sergio Fajardo con 5,37%. El resto de los candidatos sumaron porcentajes inferiores al uno por ciento.

En cuanto a distribución geográfica, De la Espriella fue el más votado en 37 países, entre ellos Estados Unidos, México y Canadá. Cepeda se impuso en 28 naciones, destacando España, Francia y Alemania.

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Los colombianos en el exterior votaron mayoritariamente por las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta, reflejando una polarización similar a la registrada dentro del territorio nacional. El proceso registró también 4.514 votos en blanco, 245 no marcados y 1.010 nulos.