Colombia

Paloma Valencia agradeció el apoyo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Partido de la U

En uno de los pasajes de mayor tono político, planteó un objetivo de confrontación ideológica y vinculó ese mensaje a una agenda de institucionalidad

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Paloma Valencia y Partido de la U - crédito Sergio Acero/REUTERS/@partidodelaucol/X
Paloma Valencia y Partido de la U - crédito Sergio Acero/REUTERS/@partidodelaucol/X

En una carta fechada el 2 de junio de 2026 en Bogotá D.C., la excandidata presidencial Paloma Valencia agradeció al Partido de La U por el apoyo en su campaña de primera vuelta y aseguró que, pese a no llegar al gobierno, su proyecto político continúa:

“Aunque el camino trazado en esta contienda no nos lleva hoy al gobierno, mi compromiso con la construcción de un país más próspero, equitativo y con seguridad permanece intacto”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

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Dirigida a “Militantes, Ediles, Concejales, Diputados, Senadores y Representantes a la Cámara”, Valencia atribuyó el despliegue territorial a la estructura partidaria y al trabajo de su equipo: “Bajo el liderazgo del partido De La U logramos estructurar un equipo que llevó nuestro mensaje a todos los lugares del territorio nacional”.

En el mismo texto, la exaspirante sostuvo que su campaña buscó posicionar asuntos en el debate público. “Durante estos meses logramos instalar temas cruciales en la conversación nacional, movilizamos voluntades y demostramos que la política basada en ideas y valores sigue siendo el camino para transformar a Colombia”, escribió.

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En una carta fechada el 2 de junio de 2026 en Bogotá D.C., la excandidata presidencial Paloma Valencia agradeció al Partido de La U por el apoyo en su campaña de primera vuelta y aseguró que, pese a no llegar al gobierno, su proyecto político continúa - crédito @partidodelaucol/X
En una carta fechada el 2 de junio de 2026 en Bogotá D.C., la excandidata presidencial Paloma Valencia agradeció al Partido de La U por el apoyo en su campaña de primera vuelta y aseguró que, pese a no llegar al gobierno, su proyecto político continúa - crédito @partidodelaucol/X

Valencia también dejó constancia de su balance interno de la organización que la acompañó durante la contienda. “Me siento profundamente orgullosa del equipo que formamos y de la dignidad con la que enfrentamos cada reto”, afirmó en la carta.

En uno de los pasajes de mayor tono político, planteó un objetivo de confrontación ideológica y vinculó ese mensaje a una agenda de institucionalidad. “Derrotaremos al neocomunismo su alizanza con el narco terrorismo y la corrupción. Como siempre, seguiremos defendiendo la Constitución y las instituciones (sic)”, señaló.

La carta cerró con un llamado a la continuidad y una consigna de prioridad nacional. “No vamos a parar hasta que Colombia encuentre nuevamente su ruta hacia la libertad”, escribió Paloma Valencia.

Paloma Valencia aseguró que Iván Cepeda impulsa un plan para un estallido social

Ilustración acuarela de Paloma Valencia hablando en un podio y señalando a Iván Cepeda, quien sonríe. Detrás, un grupo de figuras encapuchadas.
La congresista Paloma Valencia señala a Iván Cepeda de presuntamente instrumentalizar a jóvenes para generar desorden público, en una tensa confrontación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acusaciones de la senadora Paloma Valencia marcaron un nuevo capítulo en la disputa política colombiana al señalar directamente al senador y candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, como impulsores de hechos violentos recientes. El señalamiento se centró en lo ocurrido en la Universidad de Antioquia, donde la presencia de más de 40 encapuchados, según estimaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, provocó la suspensión de clases y la evacuación del campus.

La jornada académica del 3 de junio de 2026 quedó interrumpida por la acción de estos grupos, que, además de su irrupción, dejaron tras de sí detonaciones internas y material propagandístico. Los panfletos, firmados por la llamada Alianza Clandestina Antifascista, repetían la consigna “se viene el estallido” y llamaban a la coordinación de acciones, el rechazo a la presencia de paramilitares y la solidaridad con Cuba y Palestina.

Desde su cuenta de X, Paloma Valencia describió una secuencia de protestas y disturbios en varias ciudades, señalando que “en estos días han desplegado su plan de estallido social: marchas y asambleas en la Universidad Nacional, UPTC de Tunja, Univalle en Cali y UIS de Bucaramanga. Jóvenes instrumentalizados bloqueando vías en Bogotá, vandalizando vallas y destruyendo por completo mi sede de campaña en Chapinero con encapuchados”.

La senadora Paloma Valencia instalaron una acusación política directa contra el senador Iván Cepeda por presunta movilización apra generar un estallido social - crédito @PalomaValenciaL/X
La senadora Paloma Valencia instalaron una acusación política directa contra el senador Iván Cepeda por presunta movilización apra generar un estallido social - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora concluyó su mensaje con una advertencia política: “Esto no es protesta, es violencia organizada para generar miedo y doblegar la democracia. No lo vamos a permitir. #CepedaEsEstallidoSocial”.

El detonante de la controversia fue la interrupción de actividades en la Universidad de Antioquia, donde la aparición de encapuchados y el estallido de explosivos improvisados forzaron la evacuación del campus. Las imágenes y videos difundidos por medios registraron los momentos de tensión y los efectos de las detonaciones en la institución educativa.

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