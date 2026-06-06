Colombia

Gustavo Petro salió en defensa de Iván Cepeda; afirmó que nunca ha pertenecido a ninguna organización armada: “Está más preparado que yo”

El mandatario cuestionó las versiones que circulan y sostuvo que se trata de afirmaciones injustas que deben ser aclaradas y desmentidas por las autoridades competentes

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El presidente Gustavo Petro defendió al senador Iván Cepeda frente a señalamientos sobre su relación con la guerrilla y su papel en procesos de paz - crédito Colprensa
El presidente Gustavo Petro defendió al senador Iván Cepeda frente a señalamientos sobre su relación con la guerrilla y su papel en procesos de paz - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro defendió al senador y candidato Iván Cepeda y negó que tenga vínculos con la guerrilla, en medio de una campaña marcada por señalamientos recurrentes sobre su relación con las Farc.

La controversia, que ha circulado de forma constante en el debate político y en redes sociales, gira en torno a la interpretación de la participación de Cepeda en escenarios de diálogo con actores armados.

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Mientras sus defensores sostienen que su presencia responde a su rol como facilitador de paz y defensor de derechos humanos, sectores críticos han insistido en cuestionar si esos espacios pueden interpretarse como cercanía política con grupos insurgentes.

La defensa de Gustavo Petro

En su intervención, Petro calificó las versiones como una “mentira” y afirmó de manera categórica: “Iván Cepeda nunca ha pertenecido a organización armada alguna en su existencia”, desmintiendo cualquier vínculo del congresista con estructuras guerrilleras.

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El mandatario también trazó una comparación con su propia trayectoria política, al recordar que él hizo parte del Movimiento 19 de Abril (M-19), organización armada que firmó la paz y, posteriormente, participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En contraste, insistió en que Cepeda no ha tenido ninguna relación con grupos insurgentes.

Publicación del presidente Gustavo Petro en X en la que defiende al senador Iván Cepeda y rechaza señalamientos que lo vinculan con la guerrilla - crédito Gustavo Petro/X
Publicación del presidente Gustavo Petro en X en la que defiende al senador Iván Cepeda y rechaza señalamientos que lo vinculan con la guerrilla - crédito Gustavo Petro/X

Gustavo Petro contextualizó la vida del senador dentro del conflicto armado colombiano, señalando que es hijo del excongresista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en la persecución contra la Unión Patriótica. En ese sentido, afirmó que el senador ha sido víctima directa de la violencia política.

En su mensaje en X, el presidente agregó: “Más que yo, ha participado en ayudar a construir la paz de Colombia y es víctima de la violencia y no victimario”, destacando su papel dentro de los procesos de reconciliación nacional.

El mandatario también se refirió a las críticas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el senador, y afirmó: “No es un marxista radical como dice Rubio”, señalando que ese tipo de interpretaciones desconoce los debates actuales sobre la crisis climática y la sostenibilidad de los modelos económicos.

En ese mismo pasaje, Petro aseguró que ha discutido ampliamente con Cepeda sobre filosofía y lo describió como un “parresiasta seguidor de Sócrates”, con capacidad de defender la verdad desde la dialéctica y el pensamiento de Foucault. Añadió, además, que el senador entiende las razones por las que el socialismo soviético fracasó, al no desarrollar plenamente la democracia y la libertad humana.

En su intervención, el mandatario también aseguró que el senador “está más preparado que yo para esas tareas”, en referencia a su papel en procesos de diálogo y construcción de paz, y añadió que Cepeda “es un desarrollador de la conversación y el diálogo”.

Iván Cepeda renunció a la indemnización por el asesinato de su padre

Iván Cepeda rechazó la indemnización ordenada por el Consejo de Estado tras el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas - crédito Seminario Voz
Iván Cepeda rechazó la indemnización ordenada por el Consejo de Estado tras el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas - crédito Seminario Voz

La respuesta de defensa de Petro se originó a partir de una publicación en la red social X en la que se afirmaba que Iván Cepeda habría renunciado a la compensación económica ordenada por el Consejo de Estado tras el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas.

Según lo reportado por el semanario Semana, el congresista habría extendido esa decisión a cualquier eventual reparación futura, incluso aquella proveniente de instancias internacionales. De acuerdo con esa versión, su postura estaría motivada por su inconformidad con una reparación limitada exclusivamente al componente económico.

El texto señala que Cepeda consideró que el Estado colombiano no ha reconocido una reparación integral, sino únicamente una responsabilidad parcial por omisión. En ese sentido, sostuvo que el centro del debate debe enfocarse en la verdad, la justicia y la garantía de no repetición.

Según la misma fuente, los recursos habrían sido destinados a un fondo educativo orientado a hijos de víctimas de la Unión Patriótica, como parte de una apuesta por la reparación simbólica.

Computadores de Raúl Reyes

Fragmento del mensaje del computador de Raúl Reyes donde se indica que las marchas internacionales serían coordinadas “por pedido del compañero Iván Cepeda” - crédito Centro Democrático
Fragmento del mensaje del computador de Raúl Reyes donde se indica que las marchas internacionales serían coordinadas “por pedido del compañero Iván Cepeda” - crédito Centro Democrático

Otro de los puntos que ha alimentado la controversia es la discusión sobre los llamados computadores de Raúl Reyes.

Durante años, Cepeda defendió la tesis de que esos archivos habrían sido manipulados y que no podían considerarse pruebas confiables.

Sin embargo, investigaciones del medio La Silla Vacia han señalado que, aunque los dispositivos fueron obtenidos en condiciones irregulares y no tienen validez judicial plena, no existirían evidencias concluyentes de alteración de su contenido.

Este elemento ha sido utilizado por distintos sectores para reabrir el debate sobre la interpretación política de esos documentos y su relación con la figura del senador.

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