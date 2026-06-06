El vallenato despide a Ovidio Granados Melo, fundador de Los Playoneros del Cesar, a sus 85 años

El artista creó la agrupación en los años 60 junto a Miguel Yanet, Wicho Sánchez y Rodolfo Castilla, y participó en producciones como “Alegres creaciones” de 1968 y “Solo por quererte” de 1969 - crédito Joaquín Ramírez

El viernes 5 de junio, el fallecimiento de Ovidio Granados Melo, juglar vallenato y acordeonero, causó conmoción en el mundo musical de Valledupar.

El maestro tenía 85 años y murió en el Instituto Cardiovascular del Cesar, tras complicaciones derivadas de una isquemia que había sufrido días antes, según informaron medios regionales.

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Ovidio Granados Melo fue acordeonero y fundador de Los Playoneros del Cesar, reconocido por liderar una dinastía familiar de músicos y restauradores de acordeones.

Nacido en Mariangola, corregimiento de Valledupar, Granados Melo provenía de una familia profundamente vinculada al acordeón.

Su abuelo, Juancito Granados, conocido como “el Gallo de Camperucho”, su padre Juan Francisco Granados Ochoa y su tío Martiniano Melo fueron todos ellos intérpretes reconocidos.

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El intérprete inició su participación en 1968, cuando quedó detrás de Alejandro Durán, y repitió la misma posición en 1975 y 1983 antes de retirarse - crédito captura de pantalla Youtube Luis Alberto Barrios Fontalvo

Su madre, Isabel Melo, tenía parentesco cercano con Alejandro Durán, otro referente del género.

En los años 60, fundó Los Playoneros del Cesar junto a Miguel Yanet, Wicho Sánchez y Rodolfo Castilla, agrupación que consolidó el vallenato tradicional.

Participó en grabaciones como Alegres creaciones (1968) y Solo por quererte (1969). Granados Melo fue el patriarca de una familia del folclore. Sus hijos Hugo Carlos y Juan José Granados lograron el título de Reyes Vallenatos; Eudes Granados, fallecido en un accidente aéreo, fue restaurador de acordeones. También su hermano Almes Granados alcanzó la corona de Rey Vallenato, de acuerdo con El Tiempo y El Pilón.

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Dinastía vallenata y reconocimientos

La carrera de Granados Melo en el Festival de la Leyenda Vallenata comenzó en 1968, año en que obtuvo el segundo puesto frente a Alejandro Durán.

Repitió ese logro en 1975 y 1983, antes de retirarse para evitar que lo llamaran Ovidio Segundo, según relató un familiar a Mi Diario.

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Aunque nunca fue Rey Vallenato, obtuvo el segundo puesto en 1968, 1975 y 1983. En reconocimiento a su disciplina y su contribución al folclor, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, entidad organizadora del certamen, lo nombró Rey Vallenato Vitalicio.

El músico se ganó la confianza de artistas del género y de expertos vinculados a la fábrica Hohner en Alemania, por su trabajo en la conservación de la mecánica del instrumento - crédito Melodías del alma y con el Corazón / Facebook

Las grabaciones realizadas junto a Diomedes Díaz, Iván Villazón y Franco Arguelles integran su trayectoria artística.

Legado técnico en el acordeón vallenato

Además de su faceta como intérprete, Granados Melo fue un restaurador de acordeones en Colombia y en el exterior.

Se ganó la confianza de artistas del género, incluidos músicos internacionales y expertos de la fábrica Hohner, fabricante de acordeones, en Alemania, según El Pilón.

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Agustín Bustamante, periodista, citado por El Tiempo, destacó que Granados Melo “trascendió el papel de intérprete... para convertirse en guardián de este instrumento”. Muchos acudieron a él para preservar la esencia y la mecánica del acordeón, por su trabajo en la conservación del instrumento en el folclor.

Condolencias y reacciones en el folclor vallenato

La noticia de su muerte provocó reacciones inmediatas en el ámbito musical vallenato. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata expresó: “Lamentamos el fallecimiento del juglar y Rey Vitalicio... Presentamos nuestras condolencias a sus hijos, hermanos y demás familiares, deseando paz en su tumba”, según citó El Tiempo.

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Los artistas del vallenato homenajearon a Diomedes Díaz en el día en que habría cumplido 69 años

El 26 de mayo, artistas del vallenato y seguidores de Diomedes Díaz lo homenajearon en el día en que habría cumplido 69 años, una conmemoración que volvió a medir el peso de su legado musical más de 12 años después de su muerte, ocurrida el 22 de diciembre de 2013 por un paro cardiorrespiratorio.

En un video, Poncho Zuleta recuerda la trayectoria del artista vallenato y su influencia en la cultura musical - crédito Poncho Zuleta / Instagram

La jornada reunió mensajes en redes sociales, interpretaciones musicales y actos presenciales en Valledupar.

Uno de los escenarios fue el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo, donde se celebró una misa en la tumba número 1108 y hubo presentaciones de grupos musicales y allegados al artista.

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El homenaje respondió a una pregunta central para el vallenato colombiano: por qué Diomedes Díaz sigue siendo una referencia del género.

Su natalicio convocó a figuras como Poncho Zuleta, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés y Silvio Brito, una coincidencia pública que mostró que su obra todavía articula respeto, memoria y sentido de pertenencia entre músicos y fanáticos.

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Poncho Zuleta participó con un video publicado en redes sociales. Allí dijo: “26 de mayo es una fecha histórica. Es el natalicio de uno de los artistas más importantes que ha parido la nación colombiana y la nación vallenata: mi querido compadre, colega, Diomedes Díaz”.

En el mismo mensaje, Zuleta añadió: “Un abrazo muy grande de afecto y sé que desde el cielo usted también nos recuerda”. La intervención combinó el reconocimiento artístico con una evocación personal de la relación de hermandad que mantuvo con el cantante.

La conmemoración también incluyó otras voces del género. Silvestre Dangond publicó una imagen en blanco y negro junto a la palabra Cacique y la canción Gaviota herida, interpretada por él, Diomedes Díaz y Juancho Rois.

Peter Manjarrés compartió una fotografía con una dedicatoria centrada en la dimensión sentimental de la música vallenata. El cantante escribió: “Su música no se escucha, se siente en el alma”, y vinculó ese mensaje con la canción El vivo vive del bobo, que grabó con Diomedes Díaz y Sergio Luis Rodríguez.

Silvio Brito se sumó con una historia en la que incluyó la canción Mi biografía.