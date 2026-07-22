Colombia

¿Cuál es la temperatura promedio en Barranquilla?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Barranquilla)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Barranquilla)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este miércoles en Barranquilla, Colombia.

El tiempo para este miércoles en Barranquilla alcanzará los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 56%, con una nubosidad del 89%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 97%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Barranquilla?

Al ubicarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla va de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las madrugadas no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

PUBLICIDAD

La otra temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo los primeros tres meses del año los días más secos en Barranquilla.

La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BarranquillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Medellín: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de julio

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Medellín: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de julio

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de julio

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de julio

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 22 de julio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 22 de julio

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Bogotá

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Bogotá

Procuraduría vigila gestión del riesgo en Hidroituango ante presión por El Niño

El organismo de control revisó planes de riesgo, articulación territorial y compromisos de EPM con municipios del área de influencia del megaproyecto

Procuraduría vigila gestión del riesgo en Hidroituango ante presión por El Niño
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Esperanza Gómez reveló cuáles han sido sus citas más incómodas y si ha revisado el celular a sus parejas: “Los descarto muy fácil”

Video: los compañeros de The Ghetto Kids conmovieron al celebrar la actuación del grupo con Shakira en la final del Mundial 2026

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

‘Terminator 2′ volverá a las salas de cine de Colombia para celebrar 35 años de su estreno: todos los detalles

Deportes

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

En Benfica ya le meten presión a Jhon Jader Durán: “Si hace esto bien, va aportarle mucho al equipo”

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: discretos números con el Minnesota United

Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay del 21 de julio

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores