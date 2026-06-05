Colombia

Ministro de Hacienda, Germán Ávila, asumirá funciones presidenciales por viaje de Petro a Nueva York

El primer mandatario asistirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Viajará a Estados Unidos el 9 de junio

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, cumplirá funciones presidenciales y podrá tener facultades extraordinarias si así se decide - crédito Banco de la República

Por medio del Decreto 0575 del 4 de junio de 2026, la Presidencia de la República estableció que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, asuma algunas funciones presidenciales mientras el mandatario Gustavo Petro esté fuera del país.

El jefe de Estado viajará el 9 de junio de 2026 a Nueva York, Estados Unidos, con el fin de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Regresará a Colombia el 11 de junio. Durante el tiempo en el que se ausente, el jefe de la cartera tomará algunas de sus responsabilidades:

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“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléguense en el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”, detalla el decreto.

Entre las funciones que le fueron atribuidas está la posibilidad de que sea revestido con precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija, según se indica en el artículo 150 de la Constitución Política, en su numeral 10.

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