Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del Partido Liberal para la segunda vuelta: “Son apéndice de Petro y Cepeda”

Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del Partido Liberal para la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito composición fotográfica

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, rechazó de manera pública y directa el apoyo del Partido Liberal de cara a la segunda vuelta electoral en Colombia, y afirmó que esa colectividad “es un apéndice de Petro y Cepeda” y que gran porcentaje de sus curules están “cooptadas por el régimen corrupto”.

Esta declaración marca un nuevo episodio en la polarización política del país, a pocos días de la definición presidencial. La posición de De la Espriella frente al Partido Liberal se conoció tras la convocatoria de una reunión de bancada de esa organización, que buscaba definir el respaldo político para la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio.

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“No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia”, afirmó el candidato, que insiste en que su acuerdo es “con el pueblo” y no con partidos tradicionales.

El candidato afirmó que el Partido Liberal es “un apéndice de Petro y Cepeda” y cuestionó la independencia de sus curules - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El Partido Liberal, que en 2022 respaldó a Gustavo Petro, mantiene dividido a su electorado y dirigencia ante la coyuntura electoral. El miércoles 3 de junio, la colectividad reiteró que tomará decisiones de manera autónoma, sin consultar a los aspirantes presidenciales.

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“El Partido Liberal no necesita el permiso ni de Abelardo de la Espriella ni de Iván Cepeda, ni de Gustavo Petro para tomar decisiones. Sus dirigentes tomarán una decisión en bien del país en su momento”, declaró el senador electo Santiago Montoya.

Pese a que todo indicaba que la colectividad se inclinaría por apoyar a De la Espriella, el candidato se adelantó y reiteró su negativa, argumentando que el liberalismo respaldó abiertamente al gobierno de Petro.

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En palabras del propio De la Espriella, “el Partido Liberal es un apéndice de Petro y Cepeda, el 75% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo”.

La segunda vuelta presidencial del 21 de junio abrió un nuevo episodio de polarización política por la postura de De la Espriella - crédito AP

Mensaje a las bases y advertencias sobre el sistema político

Abelardo de la Espriella recientemente declaró que no acepta respaldos de políticos tradicionales y que su movimiento popular creció por el rechazo ciudadano a las estructuras políticas históricas. “Las bases son bienvenidas a la manada”, publicó el candidato en X, dejando abierta la puerta a simpatizantes individuales, pero sin espacio para acuerdos burocráticos o políticos con la dirigencia del partido.

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El candidato señaló que dentro de los partidos existen figuras rescatables, pero sostiene que no compartirá espacio con quienes han apoyado la administración de Gustavo Petro. Además, enfatizó que los respaldos institucionales no implican compromisos políticos ni cuotas de poder.

Sectores como Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y el Centro Democrático ya anunciaron su respaldo al abogado, argumentando que otro mandato del progresismo representaría una amenaza para el país. Estos apoyos buscan consolidar una alianza de fuerzas políticas opuestas al actual gobierno de Petro.

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Denuncias y exigencias internacionales

De la Espriella sostuvo que su acuerdo es con el pueblo y no con los partidos tradicionales ni con acuerdos burocráticos - crédito Reuters

El ambiente electoral se tensionó con nuevas denuncias y advertencias. De la Espriella solicitó al gobierno de Estados Unidos que investigue posibles prácticas de compra de votos y que incluya en la Lista Clinton a dirigentes políticos implicados en esas conductas. Según el candidato, Petro y Cepeda buscan interferir en la legitimidad del proceso electoral.

El aspirante presidencial aseguró que “de manera descarada piden que suelten las bestias para corromper el proceso” y pidió sanciones para “los políticos, alcaldes y gobernadores, empresarios, bancos y casas de cambio que se prestan, elección tras elección, para la compra masiva de votos”.

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De la Espriella considera fundamental el apoyo de la comunidad internacional para contrarrestar lo que denomina como “pretensiones dictatoriales” del actual Gobierno. Estas declaraciones elevan la tensión política y ponen el foco sobre la vigilancia internacional del proceso electoral colombiano.