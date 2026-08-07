Así reaccionaron los políticos de izquierda a despedida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño: “El primer gobierno popular”

Políticos se pronunciaron tras final del mandato de Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X - María José Pizarro/Prensa - Álvaro Tavera/Colprensa

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El final del gobierno de Gustavo Petro marcó un hito en la política colombiana, generando reacciones inmediatas entre figuras y aliados del Pacto Histórico.

El ambiente de despedida estuvo acompañado por mensajes de reconocimiento, denuncias institucionales y llamados a la movilización, en un contexto de alta tensión y expectativa nacional.

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), abrió la jornada con una valoración sobre la relación entre la administración saliente y las Fuerzas Armadas.

En su declaración, Bolívar sostuvo: “Las Fuerzas Armadas despiden a su mejor comandante”. Detalló que el mandatario saliente fue “el que les dio mejor dotación, el que les dio mejor comida, el que dignificó sus salarios, el que les abrió las puertas a la educación”.

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Gustavo Bolívar destacó el legado de Gustavo Petro en derechos humanos y dignidad militar - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar insistió en que la gestión de Petro en materia de derechos humanos deja un precedente para la institución militar: “Nunca lo olvidarán, esperamos que ellos nunca olviden lo que aprendieron en derechos humanos”. Cerró su mensaje con una frase de despedida: “¡Hasta siempre comandante!”.

Durante la ceremonia de relevo presidencial, Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, denunció que el Congreso de la República permanecía cerrado, situación que calificó como irregular en el marco de la posesión del nuevo jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

Zuleta señaló directamente a la revista Semana por el rol desempeñado en el tratamiento mediático de la administración saliente: “Semana, uno de los medios que más ha promovido los ataques y persecución en nuestra contra, uno de los que mintió una y otra vez sobre nosotros, es incapaz de decir esta verdad”.

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Para la legisladora, “hoy, en el día de la posesión de un gobierno ilegítimo, el Congreso de la República está cerrado”.

Isabel Zuleta criticó clausura legislativa y acusó a Semana de desinformar en transición de mando - crédito @ISAZULETA/X

El mensaje de Zuleta subrayó el malestar de la bancada progresista frente al funcionamiento de las instituciones y expuso la tensión existente durante la transmisión de mando.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, centró su mensaje en destacar el carácter inédito del ciclo político que culmina.

Pizarro afirmó: “Hoy termina el primer gobierno popular y progresista en la historia de Colombia. Un presidente que contra viento y marea, puso en el centro al pueblo: redujo la pobreza, logró la educación gratuita, demostró que la reforma agraria podía ser realidad y garantizó los derechos de las gentes y territorios de Colombia”.

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María José Pizarro reivindicó logros de Petro y convocó a la oposición a defender conquistas - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro remarcó la continuidad de la lucha social desde la oposición: “Somos una fuerza progresista que no entrega sus banderas, no se vende y no tranza los derechos de la gente. Desde hoy inicia la gran marcha del pueblo de Colombia por regresar al gobierno. El primer paso será el poder local y nos volcamos a ello”.

La exsenadora también dejó en claro la estrategia de defensa de los avances obtenidos: “Resistiremos como siempre lo hemos hecho, con dignidad y compromiso. En las calles y las urnas, con la gente defenderemos cada conquista”.

En su declaración final, Pizarro apostó por mantener la esperanza en el futuro colectivo: “Colombia seguirá siendo la tierra de esperanza y potencia de la vida ¡Palabra que sí!”.

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Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico en la Cámara, expresó su agradecimiento al mandatario saliente con palabras precisas.

Carrascal escribió: “Gracias compañero presidente, Gustavo Petro. Honores a quien los merece. Gracias guerrero de la vida”.

Mafe Carrascal agradeció a Gustavo Petro y lo reconoció como “guerrero de la vida” - crédito @MafeCarrascal/X

Por su parte, el exsenador y expresidente del Senado, Roy Barreras, evocó el ambiente de cambio que marcó la llegada de Gustavo Petro al poder hace cuatro años.

Barreras recordó: “Hace 4 años posesioné al Presidente Gustavo Petro a unos pocos metros de estas puertas que eran de entrada. El sentimiento general era de esperanza”.

Roy Barreras recordó la esperanza de la posesión de Petro y auguró su regreso político - crédito @RoyBarreras/X

Al referirse al cierre de este ciclo, el excongresista contrastó ese ánimo inicial con el actual: “Hoy estas mismas puertas son de salida y al parecer no cruzará el elegido presidente por ellas. Es imposible dejar de ver en los rostros en estas imágenes que el sentimiento hoy es de tristeza”.

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Barreras enfatizó que existen múltiples motivos para la melancolía de la jornada, pero proyectó optimismo sobre el futuro político: “La tristeza pasa y les pronostico que un día volverá la esperanza y la alegría a este Palacio… y el expresidente Petro sí será invitado dentro de 4 años a la posesión del próximo Presidente”.

Por último, la representante a la Cámara Aida Quilcué dedicó un mensaje de reconocimiento al expresidente Gustavo Petro tras la finalización de su mandato.

Quilcué expresó su gratitud con un saludo directo: “Amigo y compañero presidente Gustavo Petro, gracias”.

Aida Quilcué agradeció a Gustavo Petro y resaltó su compromiso con las causas sociales - crédito @aida_quilcue/X

Destacó el carácter perseverante del mandatario, al afirmar: “Hombre de luchas incansables, de grandes convicciones y profundas visiones, con el corazón siempre puesto en su pueblo y en el bienestar de su gente”.

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La congresista valoró la trayectoria del exjefe de Estado como ejemplo de entrega social y constancia: “Su caminar, su firmeza y su compromiso son muestra de una vida dedicada a defender las causas colectivas, a construir caminos y a mantener viva la esperanza de un futuro más digno”.

Quilcue concluyó con un agradecimiento por la coherencia y el acompañamiento permanente: “Gracias por tanta entrega, por la palabra firme, por la coherencia y por seguir caminando al lado del pueblo”.