Rafael Poveda mencionó su presunción de inocencia y dijo estar a disposición de las autoridades judiciales: “Tengo derecho a ser escuchado”

El periodista y productor colombiano Rafael Poveda anunció que comparecerá ante la Fiscalía General de la Nación con asistencia jurídica tras las denuncias públicas en su contra - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

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Rafael Poveda se pronunció este 31 de julio de 2026 ante las denuncias por presunto acoso y abuso sexual que el medio digital Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega difundieron el día anterior.

El periodista y director de Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio afirmó que comparecerá ante las autoridades judiciales con asistencia jurídica para dar su versión de los hechos.

Al mismo tiempo, Poveda cuestionó con dureza el procedimiento periodístico con el que se manejó su caso, luego de compartir el diálogo que mantuvo con las también comunicadoras Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Laura Palomino el pasado jueves.

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Tras las denuncias, el presentador del pódcast 'Más Allá Del Silencio' publicó en sus redes sociales la conversación que tuvo con las periodistas detrás de 'Yo te creo, colega' - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

El presentador manifestó su inconformidad con la publicación de las denuncias en su contra sin permitirle darle su versión de los hechos - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

“Quiero expresar mi respeto por las mujeres que han compartido sus testimonios y por el derecho que tiene toda persona, pero especialmente toda mujer, a denunciar cuando considera que ha sido vulnerada”, dijo Poveda en un mensaje dirigido a sus seguidores. El comunicador reconoció la seriedad de las acusaciones, pero reclamó que fueran examinadas “con todas las garantías”, tanto para las denunciantes como para él.

“Tengo derecho a ser escuchado, a presentar mi versión y a ejercer plenamente mi presunción de inocencia y derecho a la defensa”, sostuvo.

Rafael Poveda, director del programa Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio, respondió a las denuncias por presunto acoso y abuso sexual difundidas por Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

Las denuncias fueron presentadas por dos mujeres. Una periodista, cuya identidad se reservó por seguridad, describió ante Brava News episodios de tocamientos sin consentimiento en la oficina del productor y presiones para encuentros fuera del horario laboral. La segunda denuncia la hizo pública la abogada y activista Sofía Vela Mejía, quien afirmó haber sido víctima de abuso sexual a los 29 años durante un encuentro posterior a un curso de presentación organizado por la productora de Poveda. El caso de Vela Mejía ya tiene radicación ante la Fiscalía General de la Nación.

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Poveda anunció que no rebatirá los testimonios en el espacio público. “No controvertiré públicamente los testimonios. Lo hago por respeto a las mujeres que han decidido hablar y porque cualquier respuesta de mi parte debe darse con rigor y responsabilidad ante la Fiscalía”, explicó. El comunicador también agradeció la solidaridad de sus hijos, familiares y colegas, y señaló que actuará “con prudencia” en los próximos días.

Más allá de su situación personal, Poveda extendió su pronunciamiento hacia una crítica al ejercicio periodístico. Afirmó que el caso abre “un debate no solo sobre el papel de Brava News, sino de todos los medios de comunicación”, y sostuvo que “se está confundiendo el periodismo de investigación con la ejecución sumaria en las redes sociales”. Para el periodista, “ninguna denuncia unilateral puede considerarse una noticia madura” y la publicación de un solo testimonio sin haber buscado activamente la versión del señalado “convierte al medio en ejecutor de juicios paralelos, no en un órgano informativo”.

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En su comunicado, Poveda sostuvo que omitir la versión del señalado antes de una publicación "destruye la presunción de inocencia" y expone a los medios a demandas por difamación, calumnia e injuria - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

Según Poveda, el deber de veracidad no equivale a poseer la verdad absoluta, “sino que [el periodista] realizó una diligencia razonable para comprobar los hechos antes de difundirlos”. Advirtió que omitir deliberadamente la versión del señalado o negarle el derecho a responder antes de la exposición pública “destruye la presunción de veracidad y de inocencia y expone al medio y a los o las periodistas a demandas civiles y penales por difamación, calumnia e injuria”.

Esto último hizo referencia al punto de tensión central de la conversación que mantuvo Poveda con las periodistas de Yo Te Creo, Colega, pues él sostuvo que el estándar periodístico exige escuchar al señalado antes de publicar, no después. “Cuando tú lo publicas vas a afectar mi nombre. Tienes todo el derecho de hacerlo, yo de la misma manera tengo todo el derecho de defender mi nombre”, dijo el comunicador en la grabación. Las periodistas respondieron que no estaban obligadas a revelarle los nombres de las denunciantes por razones de confidencialidad y protección de fuentes, y que el derecho a réplica se ejercería en las mismas condiciones que los testimonios de las acusadoras, una vez publicado el material pietado.

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