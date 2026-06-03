Bernie Moreno exaltó el respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella: “El pueblo de Colombia tendrá la oportunidad de recuperar su país”

Bernie Moreno elogió cualidades de De la Espriella y celebró apoyo de Donald Trump en la campaña presidencial - crédito AFP - REUTERS - Infobae Colombia

El respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al abogado y aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo en Colombia, marcó un hito en la campaña electoral.

El mandatario estadounidense felicitó al candidato colombiano y lo describió como “un líder inteligente, fuerte y tenaz” luego de alcanzar más de 10 millones de votos, superando al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con quien competirá en una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

PUBLICIDAD

“Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente”, afirmó Trump, quien también expresó que el candidato “los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”.

Trump consideró que, en caso de llegar al poder, De la Espriella podría “impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público” en Colombia.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

Para el presidente, la definición electoral entre De la Espriella y su rival en la segunda vuelta del 21 de junio será determinante. “Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta”, señaló, aludiendo a Iván Cepeda.

En ese contexto, Trump sostuvo que “los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, ratificando su “respaldo total” al candidato que definió como “El Tigre”.

PUBLICIDAD

El mandatario estadounidense subrayó que “es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total” y aseguró: “El Tigre Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”.

La declaración de Trump generó diversas reacciones en el ámbito político y social. En X, el senador de Estados Unidos Bernie Moreno calificó el pronunciamiento del presidente como “un respaldo masivo”.

PUBLICIDAD

Moreno recalcó que “el presidente Trump respalda a Abelardo de la Espriella para la Presidencia de Colombia” y enfatizó las cualidades del aspirante, a quien definió como “un líder fuerte, inteligente y firme que antepondrá los intereses y los derechos humanos de todos los colombianos a la pacificación de asesinos y narcotraficantes”.

Bernie Moreno destacó “respaldo masivo” de Donald Trump a Abelardo de la Espriella y llamó a rechazar el comunismo en Colombia - crédito @berniemoreno/X

Moreno agregó que De la Espriella “traerá una verdadera reforma social, mejorará la atención médica y la educación, generará oportunidades para aquellos que han quedado rezagados y garantizará que cada colombiano tenga un lugar seguro donde vivir y criar a su familia”. El empresario aseguró: “Le dará a cada colombiano la nación que se merece”.

PUBLICIDAD

Según Moreno, el próximo 21 de junio el pueblo de Colombia “tendrá la oportunidad de recuperar su país y rechazar el comunismo”. Además, señaló que espera que el electorado opte por De la Espriella en “comicios tan libres, transparentes y bien organizados como los que presencié el domingo”.

Esto le respondió Abelardo de la Espriella a Donald Trump: “Con mano de hierro y sin complejos”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el apoyo de Donald Trump tras el respaldo del mandatario estadounidense a su campaña electoral.

Por medio de un mensaje difundido en X, De la Espriella expresó: “Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo”.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella agradeció respaldo del presidente Donald Trump y propuso alianza continental contra el comunismo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El aspirante elogió a Trump como “un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad” y destacó la afinidad de ambos en la lucha contra el narcoterrorismo.

De la Espriella recalcó que Estados Unidos y Colombia son “naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental”. Subrayó la necesidad de combatir el narcoterrorismo “sin tregua, con mano de hierro y sin complejos”. Para el candidato, la alianza entre los dos países fortalecerá la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de ambas sociedades.

PUBLICIDAD

“Defendemos la libertad, hacemos un frente común contra el comunismo”, afirmó, y propuso la creación de la “Alianza del Escudo de las Américas”. De la Espriella concluyó: “¡Que Dios bendiga a Colombia y a los Estados Unidos de América!”