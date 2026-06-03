Alcalde de Medellín pidió reubicar el puesto de votación del centro comercial San Diego luego de su traslado al piso 11

El alcalde Federico Gutiérrez solicita a la Registraduría reubicar el puesto de votación del Centro Comercial San Diego para la segunda vuelta presidencial en Medellín crédito Alcaldía de Medellín/Captura video

La congestión y las largas filas de cientos de votantes en el centro comercial San Diego de Medellín durante la jornada electoral del domingo 31 de mayo, fue denunciada por los asistentes.

El traslado de las mesas al piso 11, sumado a la disponibilidad de solo dos ascensores, provocó malestar entre quienes acudieron a ejercer su derecho al voto.

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Adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas se vieron especialmente afectados por la decisión de instalar las mesas en un nivel elevado, lejos de las zonas tradicionales ubicadas en el primer piso y los sótanos.

Los asistentes reportaron demoras superiores a una hora para poder acceder al espacio habilitado, lo que llevó a algunos a optar por las escaleras, pese a las dificultades que ello implicaba.

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El cambio del puesto del primer piso y los sótanos a un espacio cerrado en un piso elevado generó malestar y complicó el acceso, según la Alcaldía de Medellín- crédito Misión UE

Los problemas logísticos vividos en el puesto de votación del centro comercial San Diego durante la primera vuelta presidencial llevaron a la Alcaldía de Medellín a solicitar formalmente a la Registraduría Nacional una revisión urgente de las condiciones para la próxima jornada electoral del 21 de junio de 2026.

La carta enviada al registrador nacional Hernán Penagos Giraldo y a los responsables especiales en Medellín detalla que la congestión del domingo 31 de mayo superó todo lo previsto.

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Miles de ciudadanos enfrentaron demoras prolongadas, filas que se extendieron por horas y dificultades para acceder al piso 11 del edificio, donde actualmente funciona el puesto de votación.

El documento advierte que la infraestructura disponible, especialmente la capacidad de los ascensores, resultó insuficiente frente al flujo real de personas. Según la Alcaldía, el padrón electoral contemplaba aproximadamente 14.000 votantes, pero la cifra de asistentes podría haber triplicado ese número, en parte por la alta proporción de adultos mayores y acompañantes.

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Adultos mayores y personas con movilidad reducida reportaron dificultades para acceder a las mesas de votación debido a la limitada disponibilidad de ascensores - crédito Colombia Oscura/X

Uno de los puntos centrales de la petición es la afectación directa a los sectores más sensibles: adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas se vieron obligados a subir por escaleras colapsadas los 11 pisos del centro comercial. El Distrito considera que las condiciones no fueron las adecuadas para garantizar un acceso digno al derecho al voto.

La Alcaldía de Medellín pidió a la Registraduría que se analice la posibilidad de devolver el puesto electoral al primer piso del centro comercial Sandiego o trasladarlo a un espacio alternativo que ofrezca mejores condiciones de accesibilidad, circulación y atención.

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Recomendaciones y disposición institucional

La misiva reitera la disposición total de la administración municipal para colaborar con la Registraduría en la eliminación de barreras físicas y logísticas. El énfasis está puesto en que la democracia requiere garantizar la participación libre de obstáculos evitables y en condiciones de dignidad para todos los ciudadanos.

El Distrito propuso trabajar de manera articulada para implementar las soluciones necesarias antes del 21 de junio. Así, espera evitar que los problemas de accesibilidad y circulación vuelvan a poner en riesgo el desarrollo normal de la jornada electoral.

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Las largas filas y esperas superiores a una hora provocaron que varios votantes utilizaran las escaleras en lugar de los ascensores del centro comercial - crédito Colombia Oscura/X

La carta cierra con un llamado a proteger el ejercicio democrático mediante la garantía del acceso efectivo y seguro en los puestos de votación, recordando que la participación masiva debe gestionarse con estándares logísticos acordes a las necesidades de la población.

Puestos de votación

El resultado de la jornada electoral del 31 de mayo en Colombia dejó definida la contienda final por la Presidencia de la República. En menos de un mes, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda volverán a medirse en las urnas para definir quién sucederá a Gustavo Petro.

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La participación ciudadana fue notable: la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que 23.673.021 personas acudieron a votar, de los más de 41 millones habilitados. El conteo preliminar reveló una diferencia ajustada: De la Espriella alcanzó 43,74% de los votos, mientras que Cepeda obtuvo 40,90%.

Los votantes que participaron en la primera vuelta deberán acudir al mismo puesto y mesa de votación el próximo 21 de junio. Esta norma aplica a todos los ciudadanos incluidos en el censo utilizado el 31 de mayo.

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Algunos ciudadanos se preguntan sobre la posibilidad de modificar el lugar de votación para la segunda vuelta, la Registraduría reiteró que no será posible realizar cambios. El plazo para efectuar cualquier modificación venció el 31 de marzo, dos meses antes del primer turno electoral. No habrá prórrogas ni periodos adicionales habilitados.