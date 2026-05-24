María José Pizarro cuestionó la encuesta del CNC que muestra empate entre Cepeda y De la Espriella: “¿A qué responden estos sondeos?”

Los cuestionamientos que realizó María José Pizarro los realizó en su cuenta oficial de X - crédito Lina Gasca/Colprensa

El domingo 24 de mayo de 2026, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) reveló su última encuesta presidencial para Cambio, en la que Iván Cepeda lidera la intención de voto con un 33,4%, seguido por Abelardo de la Espriella, quien registra un 30,9%.

En los escenarios proyectados para una eventual segunda vuelta, el CNC calculó que De la Espriella alcanzaría un 43,6% y Cepeda un 40,9%, lo que representa un empate técnico entre ambos.

PUBLICIDAD

María José Pizarro, senadora y jefa de debate de Iván Cepeda, se pronunció en su cuenta oficial de X y cuestionó el momento en que se publica la encuesta y el tiempo restante para las elecciones.

María José Pizarro, senadora y jefa de debate de Iván Cepeda, se pronunció en su cuenta oficial de X y cuestionó el momento en que se publica la encuesta y el tiempo restante para las elecciones - crédito María José Pizarro/Prensa

La congresista del Pacto Histórico cuestionó si los sondeos del CNC a una semana de las elecciones presidenciales responden a una supuesta estrategia de manipulación para influir en el voto y en los resultados de la encuesta Invamer.

PUBLICIDAD

“¿A qué responden estos sondeos a solo una semana de las elecciones? ¿Es una nueva estrategia de manipulación mediática para influir negativamente en el voto y contrarrestar los resultados de Invamer? (sic)“, afirmó Pizarro.

María José Pizarro cuestionó si es una casualidad que las encuestas se publiquen en cascada justo después del cierre de campaña de Iván Cepeda en la Plaza de Bolívar, a ocho días de las elecciones y cuando la última gran encuesta mostró un 44,6% de favorabilidad para el candidato.

PUBLICIDAD

“¿Casualidad que salgan en cascada justo después de ver la Plaza de Bolívar reventar, a 8 días de los comicios y cuando la última gran encuesta nos arroja un 44,6%? (sic)“, afirmó la senadora.

La jefa de debate de Iván Cepeda pidió que “no se dejen engañar. Salimos a ganar 31 de mayo (sic)”.

PUBLICIDAD

María José Pizarro cuestionó si es una casualidad que las encuestas se publiquen en cascada justo después del cierre de campaña de Iván Cepeda en la Plaza de Bolívar - crédito @PizarroMariaJo/X

Vicky Dávila, excandidata presidencial y periodista de Semana, respondió a Pizarro y afirmó que la oposición derrotará a Iván Cepeda en las próximas elecciones presidenciales.

“María José Pizarro, Atlas Intel y Semana, siempre han dicho la verdad. Acéptela. Ahora todas las encuestadoras están diciendo lo que ustedes no quieren escuchar. La oposición ganará las elecciones y derrotará a Iván Cepeda. ¡Chao! (sic)“, indicó Vicky Dávila.

PUBLICIDAD

Vicky Dávila respondió a Pizarro y afirmó que la oposición derrotará a Iván Cepeda en las próximas elecciones presidenciales - crédito @VickyDavilaH/X

Resultados de la encuesta

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Cambio, Iván Cepeda lidera la preferencia electoral con 33,4%. Abelardo de la Espriella ocupa el segundo puesto con 30,9%, mientras que Paloma Valencia, del Centro Democrático, se posiciona tercera con 12,6%. Los cinco primeros lugares los completan Claudia López y Sergio Fajardo, con 2,5% y 2,1%, respectivamente.

Cepeda ha mantenido la delantera en todas las mediciones realizadas a lo largo de 2026. En la encuesta del 3 de mayo, alcanzó su máximo porcentaje anual con 37,2%, pero en el sondeo más reciente perdió 3,8 puntos. Ninguna de las encuestas de este año reflejó un apoyo superior al 40% para el candidato del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Cambio, Iván Cepeda lidera la preferencia electoral con 33,4%. Abelardo de la Espriella ocupa el segundo puesto con 30,9%, mientras que Paloma Valencia, del Centro Democrático, se posiciona tercera con 12,6% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella, por su parte, superó por primera vez el 30% de preferencia, experimentando un crecimiento de 10 puntos en las últimas tres semanas. En contraste, Valencia ha visto disminuir su apoyo: pasó de 15,6% a 12,6% entre el 3 y el 23 de mayo.

Hace dos meses, Valencia era la favorita de los sectores conservadores, respaldada por figuras de su partido y por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De la Espriella era reconocido por su trayectoria como abogado y por su presencia en medios, sin antecedentes en cargos públicos.

PUBLICIDAD

La encuesta evidencia diferencias regionales: en el Eje Cafetero, De la Espriella encabeza con 35%; en Bogotá, Cepeda lidera con 37,1%. En una eventual segunda vuelta, ambos candidatos presentan cifras cercanas, lo que sugiere una competencia muy ajustada. Otros aspirantes no superan el 2,5% de apoyo.

Iván Cepeda y Aida Quilcué: 33,4%

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: 30,9%

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: 12,6%

Claudia López y Leonardo Huerta: 2,5%

Sergio Fajardo y Edna Bonillas: 2,1%

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas: 1,1%

Carlos Caicedo y Omar Nelson Alarcón: 0,6%

Sondra Macollins y Leonardo Karam: 0,2%

Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: 0,1%

Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre: 0,1%

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora: 0,1%

Gustavo Matamoros y Robinson Alonso Giraldo: --

Voto en blanco: 7,6%

Ninguno: 2,2%

NS/NR: 6,5%