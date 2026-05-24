Colombia

Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe Vélez de traicionar la paz y encubrir la verdad sobre el paramilitarismo: “Mucho cinismo en política”

El expresidente advirtió a grupos armados sobre un eventual gobierno de Iván Cepeda, mientras el actual mandatario lo cuestionó por traicionar los procesos de paz

Guardar
Google icon
Gustavo Petro señaló al uribismo de manipular la justicia y negar la verdad histórica - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS - Colprensa
Gustavo Petro señaló al uribismo de manipular la justicia y negar la verdad histórica - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS - Colprensa

El ambiente político colombiano se encuentra en máxima tensión en la recta final de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo de 2026.

Las declaraciones cruzadas entre el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro han avivado la polarización, poniendo en primer plano los debates sobre la verdad histórica, la justicia y el papel de los actores políticos en el conflicto armado.

PUBLICIDAD

Desde Segovia, Antioquia, Uribe lanzó una advertencia directa a los principales grupos armados del país: “Un mensaje al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda (candidato del Pacto Histórico). Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”.

El exmandatario, además, reiteró su respaldo a la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, asegurando que, bajo su eventual gobierno, “las cosas son en serio” y que el sometimiento a la justicia se dará “de acuerdo con la Constitución y de frente”.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento del expresidente colombiano (2002-2010) y líder natural del Centro Democrático lo hizo desde el municipio de Segovia, en Antioquia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Esto le respondió Gustavo Petro a Álvaro Uribe Vélez

El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de un extenso comunicado, acusó a Uribe de practicar el “cinismo” político y de haber traicionado acuerdos de paz en el pasado.

Petro recordó que fue durante la administración Uribe cuando se extraditó a paramilitares a Estados Unidos, impidiendo que cumplieran con el deber de verdad ante la justicia colombiana. “¿No fue Uribe el que entregó a todos los paramilitares a los EEUU después de llevarlos a una negociación de Paz? ¿Qué mayor traición que esa? (sic)”, cuestionó el jefe de Estado.

El mandatario sostuvo que la extradición de los jefes paramilitares buscó evitar la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, que los obligaba a revelar la verdad sobre sus crímenes antes de acceder a beneficios legales.

Petro destacó que, junto a otros parlamentarios, había propuesto que la verdad fuera requisito previo en cualquier proceso judicial, principio que más tarde inspiraría la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los acuerdos con las Farc.

“Era lo que varios parlamentarios, entre ellos, Rafael Pardo, el verdadero fundador de Cambio Radical, y gran pensador colombiano liberal, hombre de paz, Luis Fernando Velasco, hoy detenido por la fiscalía por razones políticas, Gina Parodi, y yo mismo, que habíamos puesto la condición de la Verdad como antesala de los beneficios jurídicos a los paramilitares”, aseguró.

Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe Vélez: “Extraditó a los paramilitares para evitar la verdad” - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe Vélez: “Extraditó a los paramilitares para evitar la verdad” - crédito @petrogustavo/X

Petro fue más allá y acusó al uribismo de “tapar la verdad” y de utilizar estrategias de manipulación inspiradas en la propaganda de Goebbels. Señaló que el discurso uribista recurre a la “mentira, insulto, odio y generalización del miedo”, mientras evita enfrentar los hechos históricos del conflicto armado.

El presidente citó figuras como Foucault y Sócrates para resaltar la importancia de decir la verdad y contrastó esa postura con la actitud de sus opositores.

“Por eso, hablan de destripar lo diferente, como expresara también el fascista colombiano Laureano Gómez y Ospina Pérez, o Guillermo León Valencia. El balance en aquella época del fascismo en el poder en Colombia dejó un holocausto de 300.000 humildes colombianos asesinados. Desde entonces, en 75 años no hemos salido de los conflictos armados que han cambiado en las fases de la historia mundial en Colombia”, aseguró Petro.

En su intervención, Petro también aludió a la historia de Colombia, recordando episodios de violencia y represión durante gobiernos conservadores y el impacto devastador del paramilitarismo.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez reavivan la discusión sobre extradiciones, paramilitarismo y memoria histórica - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez reavivan la discusión sobre extradiciones, paramilitarismo y memoria histórica - crédito @petrogustavo/X

El presidente afirmó que el uribismo huye de la verdad porque su líder “fue el creador del paramilitarismo en Colombia, que se hizo con los mayores narcotraficantes de cocaína del país y produjo varios crímenes contra la humanidad, hoy en la impunidad”.

El mandatario insistió en que la “sabiduría humana ha dicho que ante los fascismos criminales no se negocia, se derrotan”, y criticó la transformación del sistema judicial bajo gobiernos anteriores.

Petro denunció el reemplazo de la Constitución de 1991 por una “gobernanza narcoparamilitar” y la manipulación de organismos judiciales para proteger a aliados políticos y encubrir delitos de lesa humanidad.

Por último, el presidente acusó a sectores de la derecha de influir en la designación de magistrados y de buscar que la JEP no revele la verdad completa sobre el conflicto.

El cartel de la toga, la labor de Néstor Humberto Martínez y Ordóñez en la fiscalía y la procuraduría era para transformar la justicia de Colombia de garante de la verdad en encubridora del delito de lesa humanidad”, afirmó Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroÁlvaro Uribe VélezELNFarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Estas serían las pruebas que entregaría la Fiscalía a Venezuela para procesar a capturados por muerte de Yulixa Toloza

El expediente forense será utilizado por las autoridades venezolanas para fortalecer el proceso judicial sobre la muerte de la mujer de 52 años tras una cirugía estética en Bogotá y colaborar con la captura de más implicados

Estas serían las pruebas que entregaría la Fiscalía a Venezuela para procesar a capturados por muerte de Yulixa Toloza

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Se espera que durante la semana entre el 25 y el 29 de mayo, los finalistas comiencen sus respectivas promociones con los jefes de campaña, de los que todavía se desconocen sus nombres

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

El colombiano terminó en el quinto puesto, luego de largar en el puesto 18, y sumó 10 puntos que le permiten ser decimoprimero en la clasificación de pilotos

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Álvaro Uribe envió mensaje a los grupos armados ilegales de Colombia: “Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”

El exmandatario colombiano (2002-2010) volvió a cuestionar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, desde sus redes sociales oficiales

Álvaro Uribe envió mensaje a los grupos armados ilegales de Colombia: “Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

En redes sociales recuerdan cuando Enrique Iglesias se presentó en el ‘Show de las estrellas’

Karola confirma que no asistirá a la final de 'La casa de los famosos Colombia' y explicó las razones para no hacerlo

Deportes

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”

Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video