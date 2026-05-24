Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe Vélez de traicionar la paz y encubrir la verdad sobre el paramilitarismo: “Mucho cinismo en política”

Gustavo Petro señaló al uribismo de manipular la justicia y negar la verdad histórica - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS - Colprensa

El ambiente político colombiano se encuentra en máxima tensión en la recta final de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo de 2026.

Las declaraciones cruzadas entre el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro han avivado la polarización, poniendo en primer plano los debates sobre la verdad histórica, la justicia y el papel de los actores políticos en el conflicto armado.

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Desde Segovia, Antioquia, Uribe lanzó una advertencia directa a los principales grupos armados del país: “Un mensaje al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda (candidato del Pacto Histórico). Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”.

El exmandatario, además, reiteró su respaldo a la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, asegurando que, bajo su eventual gobierno, “las cosas son en serio” y que el sometimiento a la justicia se dará “de acuerdo con la Constitución y de frente”.

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El pronunciamiento del expresidente colombiano (2002-2010) y líder natural del Centro Democrático lo hizo desde el municipio de Segovia, en Antioquia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Esto le respondió Gustavo Petro a Álvaro Uribe Vélez

El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de un extenso comunicado, acusó a Uribe de practicar el “cinismo” político y de haber traicionado acuerdos de paz en el pasado.

Petro recordó que fue durante la administración Uribe cuando se extraditó a paramilitares a Estados Unidos, impidiendo que cumplieran con el deber de verdad ante la justicia colombiana. “¿No fue Uribe el que entregó a todos los paramilitares a los EEUU después de llevarlos a una negociación de Paz? ¿Qué mayor traición que esa? (sic)”, cuestionó el jefe de Estado.

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El mandatario sostuvo que la extradición de los jefes paramilitares buscó evitar la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, que los obligaba a revelar la verdad sobre sus crímenes antes de acceder a beneficios legales.

Petro destacó que, junto a otros parlamentarios, había propuesto que la verdad fuera requisito previo en cualquier proceso judicial, principio que más tarde inspiraría la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los acuerdos con las Farc.

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“Era lo que varios parlamentarios, entre ellos, Rafael Pardo, el verdadero fundador de Cambio Radical, y gran pensador colombiano liberal, hombre de paz, Luis Fernando Velasco, hoy detenido por la fiscalía por razones políticas, Gina Parodi, y yo mismo, que habíamos puesto la condición de la Verdad como antesala de los beneficios jurídicos a los paramilitares”, aseguró.

Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe Vélez: “Extraditó a los paramilitares para evitar la verdad” - crédito @petrogustavo/X

Petro fue más allá y acusó al uribismo de “tapar la verdad” y de utilizar estrategias de manipulación inspiradas en la propaganda de Goebbels. Señaló que el discurso uribista recurre a la “mentira, insulto, odio y generalización del miedo”, mientras evita enfrentar los hechos históricos del conflicto armado.

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El presidente citó figuras como Foucault y Sócrates para resaltar la importancia de decir la verdad y contrastó esa postura con la actitud de sus opositores.

“Por eso, hablan de destripar lo diferente, como expresara también el fascista colombiano Laureano Gómez y Ospina Pérez, o Guillermo León Valencia. El balance en aquella época del fascismo en el poder en Colombia dejó un holocausto de 300.000 humildes colombianos asesinados. Desde entonces, en 75 años no hemos salido de los conflictos armados que han cambiado en las fases de la historia mundial en Colombia”, aseguró Petro.

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En su intervención, Petro también aludió a la historia de Colombia, recordando episodios de violencia y represión durante gobiernos conservadores y el impacto devastador del paramilitarismo.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez reavivan la discusión sobre extradiciones, paramilitarismo y memoria histórica - crédito @petrogustavo/X

El presidente afirmó que el uribismo huye de la verdad porque su líder “fue el creador del paramilitarismo en Colombia, que se hizo con los mayores narcotraficantes de cocaína del país y produjo varios crímenes contra la humanidad, hoy en la impunidad”.

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El mandatario insistió en que la “sabiduría humana ha dicho que ante los fascismos criminales no se negocia, se derrotan”, y criticó la transformación del sistema judicial bajo gobiernos anteriores.

Petro denunció el reemplazo de la Constitución de 1991 por una “gobernanza narcoparamilitar” y la manipulación de organismos judiciales para proteger a aliados políticos y encubrir delitos de lesa humanidad.

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Por último, el presidente acusó a sectores de la derecha de influir en la designación de magistrados y de buscar que la JEP no revele la verdad completa sobre el conflicto.

“El cartel de la toga, la labor de Néstor Humberto Martínez y Ordóñez en la fiscalía y la procuraduría era para transformar la justicia de Colombia de garante de la verdad en encubridora del delito de lesa humanidad”, afirmó Petro.