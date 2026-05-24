Estas serían las pruebas que entregaría la Fiscalía a Venezuela para procesar a capturados por muerte de Yulixa Toloza

Autoridades envían a Venezuela ocho fotografías inéditas y una bala de oxígeno como evidencia para solicitar colaboración en la captura de prófugos - crédito Montaje Infoabe (Suministrada a Infobae Colombia / Yulixa Toloza Facebook)

La Fiscalía de Colombia ha recopilado un voluminoso dosier que será remitido a las autoridades de Venezuela para avanzar en el proceso penal por el crimen de Yulixa Toloza, la estilista que falleció tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina de Bogotá.

Según el expediente judicial revelado por El Tiempo, las autoridades colombianas remitieron a la justicia del vecino país ocho fotografías inéditas, una bala de oxígeno y declaraciones de testigos, con el objetivo de sustentar la responsabilidad de los detenidos y solicitar la colaboración internacional para judicializar a los que ya fueron localizados y capturar a los implicados que siguen prófugos.

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Entre los elementos más contundentes figura la documentación gráfica del levantamiento del cadáver. Las imágenes enviadas a Venezuela muestran el cuerpo de Yulixa en avanzado estado de descomposición, hallado en una zona boscosa en la vía entre Apulo y Tocaima, en Cundinamarca.

Los investigadores sostienen que los responsables intentaron ocultar las pruebas trasladando el cadáver durante varias horas y abandonándolo con el rostro cubierto, lo que habría acelerado su deterioro en esa región del cuerpo, según reveló El Tiempo.

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El falso cirujano que operó a Yulixa Toloza, Eduardo David Ramos, fue capturado y enviado a Caracas, Venezuela - crédito SIP Venezuela / captura de pantalla

El dosier también detalla que en el lugar del hallazgo se observaron hebras de cabello oscuro dispersas a metros del cuerpo. El informe policial resalta que esto podría indicar una manipulación adicional del cadáver, un aspecto que será analizado con profundidad. El cadáver fue localizado en la tarde del 19 de mayo, seis días después de la intervención a la que fue sometida Yulixa Toloza.

“El cuerpo estaba en posición de cúbito abdominal (bocabajo) y había hebras capilares color oscuro abundantes a unos metros del cadáver“, reza el informe de las autoridades colombianas.

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Pruebas clave para la extradición y el procesamiento

La Fiscalía pretende demostrar ante los funcionarios venezolanos que los acusados —María Fernanda Delgado, dueña del local; Eduardo Ramos, médico que practicó el procedimiento; y Edinson Torres, pareja de Delgado y administrador del sitio— actuaron con conocimiento del estado crítico de la víctima.

Las pruebas reveladas por el diario nacional incluyen el testimonio de una trabajadora de Beauty Láser M.L., que relató que, pese a la gravedad de Yulixa, no se solicitó asistencia médica especializada ni ambulancia, aunque inicialmente se anunció lo contrario.

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Los detenidos enfrentarán cargos por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de pruebas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana - crédito SIP Portuguesa

La empleada relató que, antes de ser retirada del local, recibió la orden de trasladar con urgencia una bala de oxígeno desde una de las salas improvisadas. Mientras tanto, otra integrante del personal rezaba.

“La víctima registró episodios de colapso físico, pérdida de control corporal, rigidez de las extremidades, alteraciones oculares y dificultad respiratoria, evidenciando un cuadro de gravedad manifiesta sin que se adoptaran medidas eficaces de intervención médica prolongando su estado de vulnerabilidad“, señala el informe revelado por El Tiempo.

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El informe de la policía judicial añade que en el sitio se halló una sustancia rojiza, presumiblemente fluido biológico perteneciente a la paciente, lo que refuerza la hipótesis de una intervención inadecuada y la omisión deliberada de auxilio.

Cuando las autoridades llegaron al establecimiento, encontraron el lugar en completo desorden y constataron que las historias clínicas de las clientas habían sido retiradas. Sin embargo, hallaron otros elementos que vinculan directamente a los acusados con la muerte y ocultamiento del cuerpo de Yulixa Toloza.

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Dueña del centro estético en el que fue intervenida Toloza fue capturada en Venezuela junto a dos hombres - crédito Visiip

Estas pruebas, sumadas a la fuga de tres de los implicados hacia Venezuela, son consideradas suficientes para solicitar la activación de mecanismos judiciales internacionales que permitan procesar a los responsables por la muerte y desaparición de Yulixa Toloza. El informe también indica que aún se busca a Leonardo, el anestesiólogo que participó en el procedimiento y permanece fugitivo.