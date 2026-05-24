Esta es la hipótesis que maneja el hijo del conductor que cayó del segundo piso del Club El Nogal: “Tuvo un problema en la caja”

El accidente, ocurrido en la carrera 7 con calle 78, provocó el volcamiento de una camioneta y un fuerte estruendo en la zona - crédito Secretaría de Movilidad

La caída de un vehículo desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal, en el norte de Bogotá, generó preocupación entre quienes se encontraban cerca del lugar.

Cristian Gregorio Rodríguez, de 71 años, resultó herido tras el accidente, que dejó el automóvil volcado sobre una zona peatonal y obligó a los equipos de rescate a movilizar maquinaria pesada.

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El incidente ocurrió el sábado 23 de mayo, cuando el automóvil terminó invertido entre áreas verdes y cerca del mobiliario externo del club. De acuerdo con el relato del hijo de Rodríguez, que conversó con varios medios de comunicación, la causa del accidente habría sido un fallo mecánico en el vehículo.

El propio afectado le habría explicado que, al finalizar el parqueo, el automotor habría presentado una falla en su caja de cambios, habilitando la reversa de forma involuntaria y atravesando el muro de la edificación.

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La caída del vehículo derivó en un volcamiento de una camioneta, lo que requirió la rápida intervención de los organismos de atención de emergencia - crédito Redes Sociales/X

“Ya estaba finalizando el parqueo cuando el carro, de alguna forma, según él me indicó, tuvo un problema en la caja o algo así, y se aceleró y se fue hacia atrás”, comentó el familiar a Noticias Caracol.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá intervino rápidamente, rescató al conductor y le brindó atención prehospitalaria antes de trasladarlo en ambulancia a la Clínica Country. El parte médico inicial indica que Rodríguez sufrió un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta de cuatro centímetros en la cabeza.

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El hijo del conductor relató que logró hablar con su padre tras el accidente y, pese al golpe y el susto del momento, se encontraba sereno y estable en la clínica a la que fue remitido.

“Afortunadamente, él se encuentra en un estado estable. Está en la Clínica Country. Parece quetuvo una herida, según indican, de cuatro centímetros en la cabeza (...). Le están haciendo una valoración. Yo hablé con él; él estaba tranquilo. Me dijo, pues, que viniera, que revisara este procedimiento”, señaló el hijo de Rodríguez en diálogo con Citytv.

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El Cuerpo de Bomberos de Bogotá rescató rápidamente al conductor herido y le brindó atención prehospitalaria antes de su traslado a la Clínica Country - crédito Colprensa

Por su parte, el Club El Nogal informó a sus socios, mediante un comunicado, que la emergencia estaba siendo atendida en coordinación con los organismos de apoyo y las autoridades pertinentes.

“Desde el primer momento, el percance fue atendido de manera inmediata por el equipo del Club, en articulación con los organismos de emergencia y las autoridades competentes, siguiendo estrictamente todos los protocolos de seguridad y atención establecidos para estos sucesos”, señaló el centro social.

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El Ministerio de Transporte ordena anulación y devolución de multas automáticas en Bogotá

El Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y las autoridades de tránsito deberán dejar sin efecto 294.000 fotomultas en Bogotá y avanzar en la devolución de pagos ya realizados, después de que una investigación administrativa detectara que varios sistemas automáticos de detección de infracciones operaron sin un requisito legal exigido para sancionar conductores.

La revisión no se limita a la capital. Según la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, de los 7,5 millones de comparendos identificados como mal impuestos en el país, 1,5 millones ya fueron pagados por los ciudadanos y ahora entran en el proceso de devolución.

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La ministra de Transporte confirmó que de los 7,5 millones de comparendos ilegales, 1,5 millones ya fueron pagados por los ciudadanos afectados - crédito Julián Forero/Instagram

La decisión se originó en una investigación contra 37 organismos de tránsito en todo Colombia. Según la Superintendencia de Transporte, muchas entidades comenzaron a usar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito, conocidos como Sast, sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, una exigencia prevista en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

En Bogotá, el universo de sanciones bajo revisión corresponde a las impuestas entre el 12 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020 por la Secretaría Distrital de Movilidad y la seccional de Tránsito. El alcance de esa medida abarca cerca de 294.000 comparendos, según la información oficial citada en el texto fuente.

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La respuesta para los conductores ya fue planteada por el Gobierno nacional: quienes no han pagado deberán ver revocados esos comparendos por parte de los organismos de tránsito, que además tendrán que publicar listas actualizadas para que cada ciudadano verifique que la sanción salió de su historial.

Para quienes sí pagaron, Rojas explicó en conversación con el concejal Julián Forero que las secretarías de movilidad cuentan con ventanillas digitales para pedir la devolución del dinero. La ministra indicó que el trámite exige una solicitud formal y documentos que acrediten el pago realizado.

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En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad habilitó la plataforma virtual webfenix.movilidadbogota.gov.co para consultar comparendos y revisar información sobre pagos, acuerdos y otros trámites asociados. El sistema permite ingresar el número de documento o la placa del vehículo para verificar el estado de las infracciones, el historial, las obligaciones pendientes, los pagos realizados y los acuerdos vigentes.