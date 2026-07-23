Gobierno electo cuestiona traslado de $4 billones a la Ungrd ordenado por Petro y pide vigilancia de los entes de control

El Gobierno electo de Abelardo De La Espriella cuestionó el traslado de $4 billones a la Ungrd y pidió vigilancia sobre el proceso. - crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Ungrd

El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de trasladar $4 billones al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos relacionados con energía solar.

A través de un comunicado oficial, el equipo de empalme expresó su preocupación por la rapidez con la que se pretende ejecutar la medida y solicitó a los organismos de control ejercer vigilancia inmediata sobre el uso de estos recursos.

El pronunciamiento se conoció un día después de que Petro anunciara la reasignación presupuestal durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la que también fue aprobada, por unanimidad, la recomendación para declarar el desastre nacional ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.

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Gobierno electo advierte riesgos por antecedentes de la Ungrd

En el comunicado, el Empalme Anticorrupción del Gobierno electo manifestó que el historial reciente de la Ungrd generan alertas que no pueden ser ignoradas.

“La magnitud de la suma, la premura con que se pretende ejecutar el traslado y el historial reciente de la entidad receptora generan alertas que el Empalme Anticorrupción no puede ignorar ni normalizar”, señala el documento.

El equipo del presidente electo recordó además que la Ungrd fue la entidad involucrada en el escándalo de los carrotanques para La Guajira, caso que derivó en investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y por el supuesto desvío de recursos destinados a atender una emergencia humanitaria.

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En ese sentido, el Gobierno electo sostuvo que destinar $4 billones adicionales a esa entidad cuando restan pocos días para el cambio de Gobierno representa un riesgo para el patrimonio público, especialmente porque, según afirmó, no existiría tiempo suficiente para estructurar técnicamente los proyectos ni para garantizar una supervisión adecuada de los recursos.

“La premura no es una justificación: es, precisamente, la señal más preocupante”, indicó el comunicado.

La UNGRD recibiría $4 billones para atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar. - credito -Ovidio González/Presidencia

Solicitan vigilancia inmediata de los entes de control

Uno de los principales llamados del Gobierno electo estuvo dirigido a los organismos de vigilancia del Estado.

En el comunicado, el equipo de empalme pidió a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control ejercer una vigilancia preventiva inmediata sobre el traslado presupuestal.

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Según el pronunciamiento, el objetivo es verificar la legalidad del proceso, garantizar la trazabilidad de los recursos y evitar posibles irregularidades antes de cualquier proceso de contratación.

“Desde el Empalme Anticorrupción del Gobierno electo exigimos a los entes de control ejercer vigilancia preventiva inmediata sobre este traslado presupuestal, verificar la legalidad del proceso y garantizar la trazabilidad de cada peso antes de que se produzca cualquier adjudicación”, expresó el documento.

Además, el Gobierno electo aseguró que no permanecerá en silencio frente a decisiones adoptadas en los últimos días de la actual administración que puedan comprometer recursos públicos, al señalar que gobernar hasta el último día del mandato no debe significar disponer de manera irresponsable del presupuesto nacional.

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El equipo de empalme del presidente electo solicitó a los entes de control verificar la legalidad y trazabilidad de los recursos. - crédito @defensoresco(X

Petro anunció el traslado durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo

La decisión fue anunciada por el presidente Petro durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizada el 21 de julio de 2026.

En ese encuentro, el mandatario explicó que solicitó modificar el Presupuesto General de la Nación para trasladar $4 billones que inicialmente estaban previstos como vigencias futuras para el programa Colombia Solar hacia la Ungrd.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en GECELCA”, afirmó el jefe de Estado.

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El mandatario explicó que la medida busca fortalecer la capacidad del país para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, especialmente ante la posibilidad de una disminución en los niveles de agua que afecte la generación de energía hidroeléctrica durante finales de 2026 y comienzos de 2027.

El presidente Petro solicitó a los funcionarios encargados del traslado y manejo de los recursos tener cuidado con los actos de corrupción - crédito @PCambioRadical/X

Declaratoria de desastre nacional y apuesta por la energía solar

Durante la misma sesión, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo aprobó recomendar la declaratoria de desastre nacional, argumentando las graves consecuencias que podría generar el fenómeno climático, cuyo inicio se produjo en junio, tres meses antes de lo previsto.

Petro respaldó esa recomendación al señalar que la prioridad es proteger la vida de los colombianos frente a una eventual sequía que podría presentarse entre diciembre de este año y los primeros meses de 2027.

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El mandatario también defendió la modificación presupuestal al afirmar que el país debe destinar los recursos donde exista mayor urgencia para enfrentar la emergencia climática.

“Lo que queremos es cambiar el presupuesto, llevar el dinero a donde se necesita hoy con urgencia, hoy, no mañana, hoy”, expresó.

Asimismo, insistió en que la estrategia energética del país debe enfocarse en la expansión de la energía solar y no en el incremento del consumo de gas, al considerar que esta es la alternativa para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño.

“No es con más gas. Es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol”, concluyó el presidente.

Pese a defender la reasignación de recursos, el propio Petro lanzó una advertencia durante su intervención y pidió extremar los controles para evitar irregularidades, al afirmar: “Ojo con la corrupción”, una frase que ahora coincide con el llamado del Gobierno electo para que los organismos de control vigilen de manera preventiva la ejecución de los recursos anunciados.

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