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Lotería del Valle resultados miércoles 22 de julio: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

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El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles. (Infobae)
El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles. (Infobae)

¿Ganó la Lotería del Valle? Verifique el número ganador del premio mayor de $9.000 millones y la lista completa de premios secos de hoy miércoles 22 de julio de 2026. Resultados en vivo.

La Lotería del Valle compartió los resultados de su más reciente sorteo. Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Valle

Fecha del sorteo: miércoles 22 de julio de 2026.

Número de sorteo: 4858.

Número ganador: 164.

Serie: 152.

A qué hora se juega la Lotería del Valle

La Lotería del Valle únicamente celebra un sorteo semanal, todos los miércoles. Prueba tu suerte y puedes varios miles de millones de pesos en premios.

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Nueva lista de premios

La Lotería del Valle ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 60 millones de pesos.

Un seco de 40 millones de pesos.

25 secos de 30 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Valle que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

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Para reclamar tu premio, puedes hacerlo en cualquier punto autorizado, siempre y cuando no supere los 20 millones, de lo contrario tienes que acudir a las oficinas de la Lotería del Valle.

Recuerde que tienes un lapso de 12 meses, una vez finalizado el sorteo, para ir por tu premio.

¿Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle?

Conoce cuáles son las diferencia de los premios de esta lotería de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae]
Conoce cuáles son las diferencia de los premios de esta lotería de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae]

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Valle se encuentran principalmente en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande que asciende a 9.000 millones de pesos colombianos y se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal, representando el premio más alto y exclusivo que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son múltiples premios secundarios que se distribuyen entre varios ganadores con montos menores pero aún significativos.

En la Lotería del Valle, hay más de 30 premios secos que van desde los 30 millones hasta los 500 millones de pesos, incluyendo premios como un seco de 500 millones, dos secos de 100 millones, tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones. Estos premios secos aumentan las oportunidades de que más personas resulten ganadoras en cada sorteo.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta del número y la serie ganadora única del sorteo, los premios secos reconocen otras combinaciones con premios menores.

El plan de premios total de la lotería suma más de 22.000 millones de pesos, combinando el premio mayor, los secos y otros premios por aproximaciones, lo que permite una mayor diversidad y cantidad de ganadores en cada sorteo semanal de la Lotería del Valle.

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