Colombia

Dólar en Colombia: así subirá de precio la moneda estadounidense luego de la primera vuelta de elecciones presidenciales

Expertos asegunta que después de los comicios, a desarrollarse el 31 de mayo, la divisa podría variar entre $200 y $300 adicionales, dependiendo de la reacción de los mercados

Guardar
Google icon
El peso colombiano se convirtió en la moneda emergente más devaluada en la primera mitad de mayo de 2026, al acumular una depreciación de 3,84% entre el 1 y el 15 de ese mes frente al dólar - crédito Dado Ruvic/Reuters
El peso colombiano se convirtió en la moneda emergente más devaluada en la primera mitad de mayo de 2026, al acumular una depreciación de 3,84% entre el 1 y el 15 de ese mes frente al dólar - crédito Dado Ruvic/Reuters

En el último mes, el peso colombiano perdió 5,5% frente al dólar, situándose el tipo de cambio entre $3.735 y $3.787 por dólar. La tendencia obedece, principalmente, a la suma de factores políticos y económicos: la incertidumbre que genera la próxima contienda electoral, el incremento de la prima de riesgo país percibida por los inversores, la persistente presión inflacionaria y una deuda pública elevada. Las proyecciones señalan que el tipo de cambio podría alcanzar entre $3.750 y $3.800 por dólar al cierre de 2026.

De acuerdo con expertos, el contexto macroeconómico agrava esa presión. La inflación llegó a un 5,56 % en marzo, cifra superior al objetivo del 3 % fijado por el Banco de la República de Colombia. Esta situación limita la capacidad del banco central para recortar las tasas de interés, restringiendo el margen para estimular el crecimiento económico.

PUBLICIDAD

Al respecto, el analista de AXI, Tiago Lacerda, dijo que la situación “no se trata de un deterioro de los fundamentos económicos, se debe a un reflejo de la prima de riesgo que los mercados están asignando a la incertidumbre electoral de cara a la primera vuelta de las elecciones del 31 de mayo”. Agregó que, a medida que se disipen estas incertidumbres, “parte de este descuento podría empezar a revertirse”.

Al cierre de la jornada del 24 de mayo, el precio promedio de compra de dólar estadounidense en las casas de cambio en Colombia era de $3.640,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.741,25 - crédito Infobae Colombia
Al cierre de la jornada del 24 de mayo, el precio promedio de compra de dólar estadounidense en las casas de cambio en Colombia era de $3.640,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.741,25 - crédito Infobae Colombia

Inflación, déficit fiscal y riesgo país en Colombia

Y es que el déficit fiscal de Colombia se ubica por encima del 4 % del PIB, mientras que la deuda pública supera el 60%. La combinación mantiene elevado el riesgo país en comparación con otros mercados de la región.

PUBLICIDAD

A la debilidad del peso se suma el encarecimiento de los productos importados, lo que eleva aún más la presión inflacionaria. Como resultado, los inversores actúan con cautela y los costos financieros para el país aumentan.

Incertidumbre electoral y escenarios de inversión

Frente a la primera vuelta electoral del 31 de mayo, el mercado financiero se volvió muy sensible a los sondeos y programas de los candidatos. Lacerda resaltó que “las encuestas sitúan actualmente al candidato de izquierda como favorito, con un programa que coincide en líneas generales con la agenda del presidente saliente, Petro”.

“Una continuación de esa línea probablemente prolongaría la postura cautelosa que ha mantenido el capital internacional: la inversión extranjera directa ya se sitúa aproximadamente un 9 % por debajo de los niveles de 2022”, señaló.

Según su análisis, un eventual gobierno de centro-derecha “que dé prioridad a la reducción de impuestos, incentivos a la inversión privada y una combinación energética más amplia” podría representar el cambio político más relevante desde 2022 y “mejorar sustancialmente el atractivo del país para los inversores extranjeros”.

La segunda vuelta, fijada para el 21 de junio, es vista como decisiva no solo por el resultado presidencial, sino por el mensaje económico que Colombia proyectará hacia la región.

El dólar en Colombia seguiría cerca de la línea de los $3.800 en los próximos meses - crédito Fedesarrollo y bvc
El dólar en Colombia seguiría cerca de la línea de los $3.800 en los próximos meses - crédito Fedesarrollo y bvc

Proyecciones para el dólar y la región

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) DE Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, para mayo de 2026, los analistas consultados estiman que la tasa de cambio oscilará entre $3.750 y $3.800, lo que sitúa el valor central en $3.770.

“A diciembre de 2026, la mediana de previsiones sube a $3.800“, indica la EOF. Las previsiones marcan una tendencia de depreciación leve pero sostenida del peso colombiano.

Respecto a la evolución regional, el director ejecutivo de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, observa que “en Colombia estamos llegando a la zona objetivo, los 3.680, para compras de muy corto plazo”. Vieira recomienda que “lo que necesitemos comprar urgente, es muy buen nivel un $3.680. De lo contrario, nos da capacidad para esperar hacia un $3.640 o $3.635. El piso fuerte está en $3.632, piso inicial en el dólar en Colombia. Es una muy buena zona para estar buscando compras, que nos den espera al menos tres o cuatro días”.

Vieira también mencionó que la consolidación del índice DXY, que mide el dólar a nivel global, marca resistencias clave en países como México y Brasil, donde romper ciertos niveles podría anticipar nuevas tendencias alcistas en la región.

Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella están entre los candidatos presidenciales favoritos, según la encuesta de Tempo. Iván Cepeda los supera - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial
Iván Cepeda y Paloma Valencia irían a segunda vuelta presidencial, según algunas encuestas - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial

Factores internacionales y volatilidad cambiaria

Las presiones externas, como el conflicto en Medio Oriente y el precio del petróleo por encima de USD100, intensifican la volatilidad cambiaria. Para el chief business officer de Global66, Rodrigo Lama, “el escenario de corto plazo ha cambiado de manera significativa respecto a las semanas anteriores”. Apuntó que el IPC de abril corroboró que el shock energético “ya está traspasándose a la economía real”, lo que limita el margen para recortes de tasas en el año y deja abierta la posibilidad de ajustes al alza en el segundo semestre.

Por otro lado, un informe de Crowe Colombia resalta la influencia de lo ocurrido en 2022, cuando el dólar pasó de $3.800 a cerca de $5.200 luego de la segunda vuelta presidencial que ganó Gustavo Petro, con una devaluación del 37% en pocas semanas. Ese antecedente explica la prudencia actual en los mercados frente a posibles fluctuaciones.

Analistas de Banco de Bogotá y Bancolombia consideran que, después de la primera vuelta electoral, el dólar podría variar entre $200 y $300 adicionales, dependiendo de la reacción de los mercados. Además, el Banco de la República mantuvo su tasa de referencia en 11,25%, lo que resultó en contra de las expectativas de recortes, lo que añade presión sobre el comportamiento cambiario.

Temas Relacionados

Precio del Dólar en ColombiaDólar en ColombiaPrecio del DólarColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Club Atlético Belgrano venció 3-2 a River Plate, con goles de Leonardo Morales y doblete de Nicolás Fernández, mientras que Facundo Colidio y Tomás Galván descontaron para River

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

La famosa artista es reconocida a nivel internacional por su belleza y talento, pues no solo canta, sino que actúa y uno de sus papeles más recordados podría volver a las pantallas, lo que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Paloma Valencia reaccionó a encuestas que la dan perdedora en primera vuelta: “Estamos para ganar elecciones y vamos a demostrarlo”

Arropada por sus aliados políticos y también figuras del uribismo, la senadora endureció su discurso sobre seguridad y defensa del orden constitucional, al oponerse a la postura de Paz Total y a los proyectos de sus rivales, a los que acusó de ceder ante grupos armados y de pretender una reforma de corte “neocomunista”

Paloma Valencia reaccionó a encuestas que la dan perdedora en primera vuelta: “Estamos para ganar elecciones y vamos a demostrarlo”

Estos son los pensionados en Colpensiones que no recibirán pago de prima en junio de 2026: por qué no les darán la mesada 14

Miles de jubilados afrontan nuevas reglas debido al Acto Legislativo 01 de 2005 y solo un grupo específico conservará el ingreso adicional que se hace a mitad de año

Estos son los pensionados en Colpensiones que no recibirán pago de prima en junio de 2026: por qué no les darán la mesada 14
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

Deportes

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano

Convocados al Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirma la fecha en que dará la lista de 26 jugadores de la selección Colombia

Torreense campeón de la Copa Portugal: así califica la prensa portuguesa el partido de Luis Javier Suárez

Ante un equipo de segunda división, Sporting CP perdió la final de la Copa de Portugal a pesar del gol de Luis Suárez: así fue el partido

Guia definitiva para ver en Colombia los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026