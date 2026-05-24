Colombia

Día sin carro y sin moto en Villavicencio: restringen circulación de vehículos particulares y motos durante 14 horas el miércoles 3 de junio

Durante la restrición vehicular, los habitantes podrán aprovechar actividades recreativas, educativas y deportivas para fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el sentido de pertenencia por el espacio público

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La jornada busca disminuir la contaminación, reducir accidentes viales, y sensibilizar sobre los beneficios de la movilidad no motorizada en Villavicencio - crédito Alcaldía de Villavicencio
La jornada busca disminuir la contaminación, reducir accidentes viales, y sensibilizar sobre los beneficios de la movilidad no motorizada en Villavicencio - crédito Alcaldía de Villavicencio

El miércoles 3 de junio de 2026, Villavicencio celebrará una nueva edición del Día sin carro y sin moto, en el contexto de la conmemoración del Día de la Bicicleta y la Actividad Física.

La jornada, institucionalizada mediante el Acuerdo Municipal 641 de 2024, busca transformar los hábitos de movilidad urbana, reducir la contaminación y posicionar a la bicicleta, la caminata y el transporte público como alternativas sostenibles para los ciudadanos.

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Restricción total de vehículos particulares y motocicletas

Durante la jornada, toda circulación de vehículos particulares y motocicletas estará restringida en el área urbana de Villavicencio entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. La medida no solo responde a un compromiso ambiental, sino que pretende estimular la actividad física al aire libre y la apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos.

La Secretaría de Movilidad informó que, salvo las excepciones establecidas en la norma, quienes infrinjan la restricción se expondrán a sanciones de tránsito. Entre los vehículos exceptuados se encuentran:

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El Acuerdo Municipal 641 de 2024 institucionaliza la jornada para reducir la contaminación y promover alternativas sostenibles de movilidad urbana - crédito Alcaldía de Villavicencio
El Acuerdo Municipal 641 de 2024 institucionaliza la jornada para reducir la contaminación y promover alternativas sostenibles de movilidad urbana - crédito Alcaldía de Villavicencio
  • Vehículos de emergencia y asistencia en salud.
  • Vehículos pertenecientes a esquemas de seguridad y autoridades.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos destinados al transporte y movilidad de personas con discapacidad.
  • Vehículos de empresas de mensajería y logística debidamente identificados.

Para garantizar la movilidad, la medida de pico y placa para taxis se levantará durante toda la jornada, permitiendo que el servicio público de transporte opere con normalidad y supla la demanda de desplazamientos en la ciudad.

Movilidad sostenible y actividades para la ciudadanía

El Día de la Bicicleta y la Actividad Física no es solo una fecha simbólica. Según Luis Ángel Herrera Martínez, director encargado de Planeación y Prospectiva de la Secretaría de Movilidad, se espera una amplia participación de ciudadanos utilizando modos alternativos de transporte. “Esta es una jornada donde los ciudadanos podrán participar usando medios alternativos de transporte y vinculándose a las jornadas de actividad física que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad”, señaló el funcionario.

La Alcaldía de Villavicencio invitó a funcionarios públicos, trabajadores del sector privado, estudiantes y comunidad en general a movilizarse a pie, en bicicleta o en transporte público. Además, durante la jornada se desarrollarán actividades pedagógicas, recreativas y deportivas en distintos puntos de la ciudad, fomentando la cultura ciudadana y el respeto por el medio ambiente.

Durante la jornada, la medida de pico y placa para taxis se suspende, garantizando la operación normal del servicio de transporte público - crédito Alcaldía de Villavicencio
Durante la jornada, la medida de pico y placa para taxis se suspende, garantizando la operación normal del servicio de transporte público - crédito Alcaldía de Villavicencio

Objetivos, beneficios y seguimiento

El Acuerdo Municipal 641 de 2024 tiene como propósitos:

  • Disminuir los niveles de contaminación por monóxido de carbono y reducir la contaminación auditiva.
  • Reducir los índices de siniestralidad vial.
  • Fomentar el uso de transporte público y modos sostenibles como la bicicleta y la caminata.
  • Sensibilizar sobre los beneficios de la movilidad no motorizada y la importancia de la protección ambiental.
  • Promover la integración y la apropiación del espacio público.

La jornada del 3 de junio cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imder), la Secretaría de Medio Ambiente, y la Secretaría de Movilidad, así como la articulación con colectivos de ciclistas urbanos, entidades educativas y organizaciones sociales.

Al finalizar la jornada, un Comité de Seguimiento —integrado por representantes de clubes ciclistas, la Secretaría de Educación y la Policía Nacional— evaluará el impacto de la medida y rendirá un informe al Concejo Municipal sobre los resultados y beneficios obtenidos.

El Día sin carro y sin moto se celebra en Villavicencio el 3 de junio como parte del Día de la Bicicleta y la Actividad Física - crédito Alcaldía de Villavicencio
El Día sin carro y sin moto se celebra en Villavicencio el 3 de junio como parte del Día de la Bicicleta y la Actividad Física - crédito Alcaldía de Villavicencio

Recomendaciones para la jornada

  • Planee sus desplazamientos con anticipación.
  • Utilice medios de transporte alternativos como la bicicleta, el transporte público o la caminata.
  • Participe en las actividades de actividad física y cultura ciudadana programadas.
  • Respete las normas y las restricciones de tránsito para evitar sanciones.

El Día sin carro y sin moto en Villavicencio es una oportunidad para repensar la movilidad urbana, fortalecer la conciencia ambiental y promover una ciudad más saludable y amigable con el entorno. Con la institucionalización de dicha jornada, la capital del Meta se suma a las ciudades como Bogotá, cali y Mellín que lideran jornadas especiales para impulsar la movilidad sostenible.

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