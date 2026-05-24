Consejo Gremial defiende su encuentro con Iván Cepeda y aseguró que el diálogo con candidatos responde a su misión institucional

El gremio empresarial aclaró que la invitación a los cinco principales aspirantes se envió con antelación, y que la práctica no implica respaldo político ni preferencia electoral - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@ConsejoGremial/X

El Consejo Gremial Nacional defendió su encuentro programado con Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y afirmó que el diálogo con los aspirantes a la Presidencia corresponde a su misión institucional.

La reunión, prevista para el 28 de mayo, ha generado debates en distintos sectores políticos a pocos días de las elecciones en Colombia.

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Según el comunicado difundido por el Consejo Gremial Nacional, la decisión de dialogar con los candidatos responde a la función que le otorgan los gremios afiliados: “El Consejo ratifica que su decisión de dialogar con distintos candidatos a la Presidencia de la República responde a su misión institucional y al mandato colectivo de sus gremios afiliados”.

Según el comunicado difundido por el Consejo Gremial Nacional, la decisión de dialogar con los candidatos responde a la función que le otorgan los gremios afiliados - crédito Consejo Gremial

El organismo empresarial explicó que la convocatoria se realizó a los cinco candidatos con mayor intención de voto, basándose en las encuestas, con el objetivo de propiciar encuentros privados, equilibrados y transparentes.

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El Consejo Gremial Nacional puntualizó que estos espacios buscan conocer propuestas, formular preguntas y plantear inquietudes sobre los principales desafíos del país, sin que ello implique adhesión, respaldo o preferencia por ninguna candidatura.

La cita con Iván Cepeda fue anunciada públicamente por el propio candidato, quien expresó: “Me voy a sentar con el Consejo Gremial. Vamos a buscar concertar que la empresa privada, si decide hacer una contribución significativa a alguno de los programas sociales, pueda ser beneficiada con algún tipo de decisión de orden tributario”.

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La cita con Iván Cepeda y el Consejo Gremial fue anunciada públicamente por el propio candidato - crédito Luisa González/REUTERS

La revelación desató cuestionamientos, especialmente de sectores opuestos al aspirante progresista. Entre las voces críticas figuró Mauricio Gómez Amín, exsenador del Partido Liberal y actual jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, quien consideró que la reunión podría incidir en la legitimación de la candidatura de Cepeda en un momento decisivo para el país.

Frente a las críticas, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, explicó que la invitación a los cinco principales candidatos fue enviada el 12 de marzo, con el fin de garantizar equilibrio y transparencia en el proceso.

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“Desde el Consejo Gremial Nacional, por decisión de los gremios afiliados, convocamos a los cinco candidatos a la Presidencia que lideran la intención de voto según las encuestas. La invitación se envió a todas las campañas el día 12 de marzo, precisamente para garantizar equilibrio, transparencia y evitar cualquier interpretación política sobre preferencias o exclusiones”, declaró Gutiérrez a El Tiempo.

Frente a las críticas, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, explicó que la invitación a los cinco principales candidatos fue enviada el 12 de marzo, con el fin de garantizar equilibrio y transparencia en el proceso - crédito Colprensa

La dirigente gremial añadió que los encuentros privados con los otros aspirantes ya se llevaron a cabo en meses anteriores. Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo participaron en reuniones similares. El Consejo Gremial precisó que el retraso en la cita con Cepeda se debió a dificultades de agenda y disponibilidad entre los presidentes de los gremios, y no corresponde a una decisión política.

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En su comunicado, el Consejo Gremial Nacional reiteró que estos diálogos no representan apoyos ni adhesiones políticas. “Nuestra responsabilidad institucional es escuchar a todos los candidatos con opción real de llegar a la Presidencia, hacerles preguntas difíciles, confrontarlos con respeto si es el caso y conocer sus propuestas para el país”, sostuvo Natalia Gutiérrez.

El organismo subrayó que los encuentros se desarrollan bajo criterios de privacidad, institucionalidad y tecnicismo, y abordan temas como seguridad, democracia, desarrollo económico, inversión, empleo, competitividad, energía, infraestructura, salud, educación, institucionalidad y respeto por la Constitución.

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El Consejo Gremial Nacional remarcó que el diálogo plural y el contacto con los candidatos son parte esencial de su papel como foro de representación del sector empresarial colombiano. “Limitar políticamente esa posibilidad de diálogo desnaturalizaría su función institucional y debilitaría los espacios democráticos que Colombia requiere”, advierte el comunicado.

En medio del debate, el Consejo Gremial Nacional manifestó que la interlocución entre empresarios y aspirantes a la Presidencia es una práctica propia de una democracia saludable. “Colombia necesita más diálogo democrático, más respeto por las diferencias y menos intentos de reemplazar la deliberación por la polarización”, concluyó el organismo.

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