Colombia

Campaña de Abelardo de la Espriella cuestionó al Consejo Gremial por encuentro privado con Iván Cepeda: “Irresponsables”

Mauricio Gómez Amín, jefe de debate del abogado, sostuvo que dicha reunión podría legitimar su candidatura cerca de la primera vuelta electoral.

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El exsenador liberal recordó que el Consejo Gremial ya había actuado de forma parecida hace cuatro años con Gustavo Petro - crédito Colprensa
El exsenador liberal recordó que el Consejo Gremial ya había actuado de forma parecida hace cuatro años con Gustavo Petro - crédito Colprensa

El 28 de mayo de 2026 esta programado el encuentro entre el Consejo Gremial Nacional e Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Sin embargo, la citación de los líderes empresariales ha desatado varias críticas entre los sectores opuestos al aspirante progresista.

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Uno de ellos fue Mauricio Gómez Amín, exsenador del Partido Liberal y hoy jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, que consideró que la reunión privada entre el dirigente y los empresarios, a solo tres días de la contienda electoral, podría contribuir a legitimar su candidatura en un momento decisivo para la democracia colombiana.

El encuentro entre Iván Cepeda y el Consejo Gremial será el 28 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El encuentro entre Iván Cepeda y el Consejo Gremial será el 28 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Incluso, en su publicación hecha en su cuenta de X, el excongresista recordó que no es la primera vez que el Consejo Gremial recurre a este tipo de actividades previo a las elecciones, ya que había actuado de forma parecida en 2022 con Gustavo Petro, lo que, para él, tuvo consecuencias políticas para el país.

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El Consejo Gremial debería hacer memoria. A Petro también lo sentaron, lo legitimaron y ayudaron a construir la falsa narrativa de ‘tranquilidad’ y ‘moderación’. Hoy Colombia vive las consecuencias de ese error (...) ahora intentan hacer exactamente lo mismo con Iván Cepeda”, escribió Gómez Amín en las redes sociales.

Por último, el exsenador liberal elevó el tono de la crítica al referirse a la eventual reunión con Cepeda y lanzó una dura advertencia, en caso de que se concrete dicho encuentro entre dirigentes empresariales y el candidato presidencial.

El exsenador advirtió que la reunión podría contribuir a legitimar la candidatura de Cepeda - crédito @MauricioGomezCO/X
El exsenador advirtió que la reunión podría contribuir a legitimar la candidatura de Cepeda - crédito @MauricioGomezCO/X

No sean irresponsables. Colombia ya despertó y no va a permitir que vuelvan a venderle al país un proyecto que significa un salto al vacío”, concluyó.

Respuesta del Consejo Gremial

La controversia comenzó después de que Iván Cepeda anunciara públicamente que se sentaría con el Consejo Gremial.

“Me voy a sentar con el Consejo Gremial. Vamos a buscar concertar que la empresa privada, si decide hacer una contribución significativa a alguno de los programas sociales, pueda ser beneficiada con algún tipo de decisión de orden tributario”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

A pesar de los cuestionamientos expuestos por la campaña del abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria, el Consejo Gremial Nacional le salió al paso al respecto y afirmaron que el contacto con las campañas no fue selectivo ni reciente.

La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez Jaramillo defendió que las variaciones de precios responden a factores de mercado y supervisión regulatoria - crédito Colprensa
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional - crédito Colprensa

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, recalcó que la invitación fue enviada a los cinco candidatos que lideraban la intención de voto desde el 12 de marzo, por lo que se le hace extraño los reclamos de los sectores opuestos a Cepeda.

“Desde el Consejo Gremial Nacional, por decisión de los gremios afiliados, convocamos a los cinco candidatos a la Presidencia que lideran la intención de voto según las encuestas. La invitación se envió a todas las campañas el día 12 de marzo, precisamente para garantizar equilibrio, transparencia y evitar cualquier interpretación política sobre preferencias o exclusiones”, explicó la dirigente en declaraciones a El Tiempo.

Así mismo, la dirigente gremial recordó que, en meses anteriores, se concretaron los encuentros con los candidatos Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo.

El retraso, según Gutiérrez, no obedece a una decisión política del Consejo, sino a dificultades de agenda y de quórum entre los presidentes de los gremios.

La campaña de Iván Cepeda negó que el encuentro con el Consejo Gremial sea una maniobra política y atribuyó la demora a dificultades en la agenda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
La campaña de Iván Cepeda negó que el encuentro con el Consejo Gremial sea una maniobra política y atribuyó la demora a dificultades en la agenda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Desde el Consejo Gremial hemos sido muy claros en que estos encuentros no representan apoyos políticos ni adhesiones. Nuestra responsabilidad institucional es escuchar a todos los candidatos con opción real de llegar a la Presidencia, hacerles preguntas difíciles, confrontarlos con respeto si es el caso y conocer sus propuestas para el país”, dijo Gutiérrez al diario bogotano.

Por otra parte, desde el entorno del candidato de la Alianza por la Vida rechazaron la interpretación de que el encuentro responda a una movida electoral de último momento.

Cercanos a la campaña sostuvieron que la única razón por la que no se había producido antes era la imposibilidad de coordinar agendas fuera de la semana en la que ya no pueden hacerse actos públicos de campaña.

La reunión se hará en los próximos días y el candidato de la Alianza por la Vida tiene el mayor interés en ese diálogo con el sector privado. Lo demás no son sino versiones de mala fe interesadas en generar un mal ambiente”, declaró Juan Fernando Cristo, asesor de la campaña de Iván Cepeda.

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