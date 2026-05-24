Ahora los bogotanos pierden más tiempo en desplazamientos diarios, encuesta revela trayectos de hasta dos horas

El 66,9 % de los bogotanos afirma que tarda más de una hora en sus desplazamientos diarios entre casa, trabajo o estudio, según la Encuesta bienal de cultura ciudadana de 2025 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad en Bogotá enfrenta un momento crítico: las cifras muestran que desplazarse por la ciudad implica perder una parte considerable del día. La última Encuesta bienal de cultura ciudadana, realizada en 2025 por la Secretaría de Cultura, reveló que los residentes invierten en promedio una hora y 15 minutos para llegar desde su hogar al destino más frecuente, como el trabajo o el estudio.

Este informe, considerado el termómetro principal de percepciones ciudadanas sobre movilidad, consultó a 5.860 personas mayores de 13 años en las 20 localidades, incluyendo Sumapaz por primera vez en su historia. El dato más revelador es que el 66,9% de los encuestados tarda más de una hora en sus trayectos habituales. Este fenómeno se intensificó respecto de la medición anterior.

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Trayectos cada vez más largos y menos viajes cortos

El 30,6% de los bogotanos reportó que sus desplazamientos oscilan entre una hora y hora y media, lo que representa un aumento de 5,8 puntos porcentuales en comparación con 2023. Además, el 25,5% indicó que tarda entre hora y media y dos horas en llegar a su trabajo o centro educativo. El 10,8% aseguró que su trayecto supera las dos horas, también al alza respecto a la medición anterior.

Bosa encabeza las localidades con mayores tiempos de viaje: el 31,3 % de sus habitantes tarda más de dos horas en sus trayectos habituales dentro de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Al analizar la duración de los viajes cortos, la encuesta muestra una disminución: solo el 13,6% logra llegar en menos de 30 minutos, cifra que cayó 5,5 puntos en dos años. El grupo que tarda entre media hora y una hora también disminuyó, ubicándose en el 19,4%. Es decir, el tiempo invertido en movilidad diaria se incrementó y el acceso a traslados rápidos se volvió menos habitual para la mayoría.

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Según los últimos datos, la combinación de frentes de obra, aumento en el parque automotor y una red vial sobreexigida ha disparado el tiempo de viaje y afectado la calidad de vida. Las obras, aunque necesarias, han reducido la capacidad de las vías; mientras el flujo de carros y motos sigue en aumento.

Brechas territoriales: periferia versus centro

El análisis por localidades muestra una clara desigualdad. En Bosa, el 31,3% de sus habitantes pasa más de dos horas en el tráfico, lo que la convierte en la zona con mayor tiempo de desplazamiento. En Ciudad Bolívar, el 7% de los habitantes tarda más de dos horas, pero un 34,9% necesita entre hora y media y dos horas para completar su trayecto.

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La construcción de la primera línea del metro genera expectativas de reducción significativa en los tiempos de viaje, especialmente para residentes de Bosa y Kennedy - crédito IDU

En Usme, uno de cada cuatro ciudadanos destina más de dos horas solo para llegar a su destino. Solo el 2% de los residentes en esta localidad reportó viajes menores a 30 minutos, realidad opuesta a la de Chapinero, donde ningún habitante indicó trayectos superiores a las dos horas y el 92,1% tarda menos de hora y media. En Chapinero, uno de cada tres vecinos logra completar su desplazamiento en menos de 30 minutos, favorecido por la cercanía a centros empresariales, educativos y de salud, y por una mejor conectividad.

Factores que explican el colapso

El debate político también refleja la gravedad de la situación. En marzo de 2026, durante un debate en el Concejo capitalino, el concejal Edison Julián Forero advirtió que la ciudad está congestionada cerca del 70% del tiempo, con velocidades promedio de solo 15 km/h. Alertó que recorrer cinco kilómetros puede tomar hasta 40 minutos y que las pérdidas económicas por los trancones alcanzan los 12 billones de pesos anuales.

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El cabildante cuestionó medidas como el pico y placa solidario, que permite la circulación de unos 30.000 vehículos diarios a cambio de un pago y generó cerca de 1 billón de pesos entre 2024 y 2025. También señaló problemas en la red semafórica, con más de 1.200 intersecciones que registraron fallas en el último año, y criticó la aprobación de más de 11 mil planes de manejo de tránsito en obras sin evaluar su impacto.

Solo el 13,6 % de los encuestados reporta recorridos inferiores a 30 minutos, una proporción que ha disminuido 5,5 puntos porcentuales desde 2023 - crédito Secretaría de Movilidad

Respuestas oficiales y proyectos en desarrollo

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, defendió la gestión del Distrito, resaltando la entrega de 28 proyectos de infraestructura en dos años y la implementación de 45 medidas de gestión del tráfico. Según Díaz, el pico y placa solidario representa menos del 4% del parque automotor y los recursos recaudados financian el transporte público. Añadió que los resaltos parabólicos han reducido en 45% los lesionados y han salvado 14 vidas.

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El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la administración recibió 76 proyectos atrasados por más de 10 billones de pesos, algunos con retrasos de hasta seis años. Destacó que la troncal de la avenida 68 ya supera el 80% de ejecución y que se prevé la entrega de 20 proyectos más en 2026.