Colombia

Ahora los bogotanos pierden más tiempo en desplazamientos diarios, encuesta revela trayectos de hasta dos horas

Los datos indican que los habitantes de Bogotá suelen invertir más de una hora y media para desplazarse hasta sus lugares de trabajo o estudio

Guardar
Google icon
Vista aérea de un trancón con cientos de taxis amarillos y buses rojos TransMilenio en una autopista de Bogotá, con edificios y montañas al fondo bajo un cielo nublado.
El 66,9 % de los bogotanos afirma que tarda más de una hora en sus desplazamientos diarios entre casa, trabajo o estudio, según la Encuesta bienal de cultura ciudadana de 2025 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad en Bogotá enfrenta un momento crítico: las cifras muestran que desplazarse por la ciudad implica perder una parte considerable del día. La última Encuesta bienal de cultura ciudadana, realizada en 2025 por la Secretaría de Cultura, reveló que los residentes invierten en promedio una hora y 15 minutos para llegar desde su hogar al destino más frecuente, como el trabajo o el estudio.

Este informe, considerado el termómetro principal de percepciones ciudadanas sobre movilidad, consultó a 5.860 personas mayores de 13 años en las 20 localidades, incluyendo Sumapaz por primera vez en su historia. El dato más revelador es que el 66,9% de los encuestados tarda más de una hora en sus trayectos habituales. Este fenómeno se intensificó respecto de la medición anterior.

PUBLICIDAD

Trayectos cada vez más largos y menos viajes cortos

El 30,6% de los bogotanos reportó que sus desplazamientos oscilan entre una hora y hora y media, lo que representa un aumento de 5,8 puntos porcentuales en comparación con 2023. Además, el 25,5% indicó que tarda entre hora y media y dos horas en llegar a su trabajo o centro educativo. El 10,8% aseguró que su trayecto supera las dos horas, también al alza respecto a la medición anterior.

Bosa encabeza las localidades con mayores tiempos de viaje: el 31,3 % de sus habitantes tarda más de dos horas en sus trayectos habituales dentro de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad
Bosa encabeza las localidades con mayores tiempos de viaje: el 31,3 % de sus habitantes tarda más de dos horas en sus trayectos habituales dentro de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Al analizar la duración de los viajes cortos, la encuesta muestra una disminución: solo el 13,6% logra llegar en menos de 30 minutos, cifra que cayó 5,5 puntos en dos años. El grupo que tarda entre media hora y una hora también disminuyó, ubicándose en el 19,4%. Es decir, el tiempo invertido en movilidad diaria se incrementó y el acceso a traslados rápidos se volvió menos habitual para la mayoría.

PUBLICIDAD

Según los últimos datos, la combinación de frentes de obra, aumento en el parque automotor y una red vial sobreexigida ha disparado el tiempo de viaje y afectado la calidad de vida. Las obras, aunque necesarias, han reducido la capacidad de las vías; mientras el flujo de carros y motos sigue en aumento.

Brechas territoriales: periferia versus centro

El análisis por localidades muestra una clara desigualdad. En Bosa, el 31,3% de sus habitantes pasa más de dos horas en el tráfico, lo que la convierte en la zona con mayor tiempo de desplazamiento. En Ciudad Bolívar, el 7% de los habitantes tarda más de dos horas, pero un 34,9% necesita entre hora y media y dos horas para completar su trayecto.

La construcción de la primera línea del metro genera expectativas de reducción significativa en los tiempos de viaje, especialmente para residentes de Bosa y Kennedy - crédito IDU
La construcción de la primera línea del metro genera expectativas de reducción significativa en los tiempos de viaje, especialmente para residentes de Bosa y Kennedy - crédito IDU

En Usme, uno de cada cuatro ciudadanos destina más de dos horas solo para llegar a su destino. Solo el 2% de los residentes en esta localidad reportó viajes menores a 30 minutos, realidad opuesta a la de Chapinero, donde ningún habitante indicó trayectos superiores a las dos horas y el 92,1% tarda menos de hora y media. En Chapinero, uno de cada tres vecinos logra completar su desplazamiento en menos de 30 minutos, favorecido por la cercanía a centros empresariales, educativos y de salud, y por una mejor conectividad.

Factores que explican el colapso

El debate político también refleja la gravedad de la situación. En marzo de 2026, durante un debate en el Concejo capitalino, el concejal Edison Julián Forero advirtió que la ciudad está congestionada cerca del 70% del tiempo, con velocidades promedio de solo 15 km/h. Alertó que recorrer cinco kilómetros puede tomar hasta 40 minutos y que las pérdidas económicas por los trancones alcanzan los 12 billones de pesos anuales.

El cabildante cuestionó medidas como el pico y placa solidario, que permite la circulación de unos 30.000 vehículos diarios a cambio de un pago y generó cerca de 1 billón de pesos entre 2024 y 2025. También señaló problemas en la red semafórica, con más de 1.200 intersecciones que registraron fallas en el último año, y criticó la aprobación de más de 11 mil planes de manejo de tránsito en obras sin evaluar su impacto.

Solo el 13,6 % de los encuestados reporta recorridos inferiores a 30 minutos, una proporción que ha disminuido 5,5 puntos porcentuales desde 2023 - crédito Secretaría de Movilidad
Solo el 13,6 % de los encuestados reporta recorridos inferiores a 30 minutos, una proporción que ha disminuido 5,5 puntos porcentuales desde 2023 - crédito Secretaría de Movilidad

Respuestas oficiales y proyectos en desarrollo

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, defendió la gestión del Distrito, resaltando la entrega de 28 proyectos de infraestructura en dos años y la implementación de 45 medidas de gestión del tráfico. Según Díaz, el pico y placa solidario representa menos del 4% del parque automotor y los recursos recaudados financian el transporte público. Añadió que los resaltos parabólicos han reducido en 45% los lesionados y han salvado 14 vidas.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la administración recibió 76 proyectos atrasados por más de 10 billones de pesos, algunos con retrasos de hasta seis años. Destacó que la troncal de la avenida 68 ya supera el 80% de ejecución y que se prevé la entrega de 20 proyectos más en 2026.

Temas Relacionados

Movilidad en BogotáTrancones en BogotáObras del MetroPercepción ciudadanaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Mafe Carrascal le tiró a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Colombia no va a volver a ese pasado”

La representante del Pacto Histórico subrayó la importancia de respaldar candidaturas comprometidas con la defensa de los derechos sociales, en contraste con figuras asociadas a privilegios tradicionales

Mafe Carrascal le tiró a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Colombia no va a volver a ese pasado”

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

María José Pizarro cuestionó la encuesta del CNC que muestra empate entre Cepeda y De la Espriella: “¿A qué responden estos sondeos?”

La senadora y jefa de debate del candidato del Pacto Histórico preguntó si los sondeos del Centro Nacional de Consultoría responden a una supuesta estrategia de manipulación

María José Pizarro cuestionó la encuesta del CNC que muestra empate entre Cepeda y De la Espriella: “¿A qué responden estos sondeos?”

La Fiscalía incautó millonario patrimonio del Clan del Golfo en Antioquia: celular de alias la Contadora relevó las ubicaciones de los predios

Una operación judicial permitió ubicar y asegurar más de 60 propiedades, empresas y vehículos con avalúo cercano a 73.000 millones de pesos, tras análisis pericial y colaboración de testigos que vinculan el patrimonio ilícito a familiares de cabecillas

La Fiscalía incautó millonario patrimonio del Clan del Golfo en Antioquia: celular de alias la Contadora relevó las ubicaciones de los predios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Shakira revivió atuendo de su infancia en el video de ‘Dai Dai’: se viralizó una fotografía con un disfraz similar

Shakira revivió atuendo de su infancia en el video de ‘Dai Dai’: se viralizó una fotografía con un disfraz similar

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Deportes

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

La insólita amarilla a Rodrigo Contreras de Millonarios por pelearse con un compañero por cobrar un tiro libre

Falcao ve muy difícil su continuidad en Millonarios y jugaría en Copa Sudamericana su último partido: los impuestos serían el gran problema

Entre lágrimas y ovación: la despedida de David Ospina con Atlético Nacional rumbo al Mundial 2026

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional