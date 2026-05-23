Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Esperanza Gómez relató el difícil proceso de enfermedad y fallecimiento de su esposo Ernesto tras un agresivo cáncer renal - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Esperanza Gómez, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su pareja, Ernesto, con quien compartió dos décadas. La pérdida, sumada a situaciones de amenaza y hostigamiento, ha impactado profundamente su salud mental y emocional.

La actriz contó en detalle –en una entrevista exclusiva para el programa La Red– el proceso que vivió junto a su esposo, que enfrentó un tumor de casi 10 centímetros en el riñón. Tras la extirpación total del órgano y varios años de aparente mejoría, la pandemia alteró el seguimiento médico.

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“Le dejaron de hacer exámenes por miedo al covid, y cuando se los hicieron de nuevo, ya había hecho metástasis”, relató Gómez. El cáncer se extendió por todo el tórax, pulmón, mandíbula y finalmente el cerebro, donde se detectó un tumor avanzado poco antes de su fallecimiento el 30 de octubre de 2025.

La actriz Esperanza Gómez enfrentó momentos de enorme carga emocional al cuidar a su esposo en la etapa final de su enfermedad - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Durante este proceso, Esperanza Gómez intentó mostrarse fuerte ante su esposo, aunque confesó que hubo momentos en los que sentía que no podía más. “Me dolía mucho que yo ni siquiera le podía poner un dedo así porque el dolor que sentía en la piel era horrible”, recordó. Además, explicó que los medicamentos y el sufrimiento hacían que él, en ocasiones, se mostrara agresivo en sus palabras, lo que le generaba aún más tristeza: “Yo lo estaba cuidando, pero él sentía que le hacía daño”.

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A pesar de la gravedad de su enfermedad, Ernesto mantuvo la esperanza de encontrar una cura, incluso pensando en tratamientos experimentales en Rusia. “Él decía: si logro llegar a marzo de 2026, corono”, relató Gómez. Sin embargo, el cáncer avanzó rápidamente y no pudo cumplir su anhelo de acceder a terapias innovadoras.

Desde la muerte de su esposo, el duelo ha sido una constante en la vida de Esperanza Gómez. Confesó que casi todas las noches sueña con Ernesto y siente que él la acompaña: “Me dice que está conmigo, que no me ha abandonado, porque nos hicimos esa promesa antes de que él muriera, de que en el más allá seguiríamos juntos”.

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La actriz se ha mostrado vulnerable ante el público, reconociendo el dolor y la dificultad de enfrentar la vida sin quien fue su compañero y apoyo por tantos años. Pero a ese sufrimiento personal se sumó una situación inesperada y alarmante: las amenazas de muerte.

Esperanza Gómez compartió que sueña casi todas las noches con su esposo fallecido y asegura que siente su presencia - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Amenazas y huida de Colombia

Gómez reveló a La Red que, tras el fallecimiento de Ernesto, comenzó a recibir mensajes intimidantes. “El día del funeral llegó una persona diciéndome: ‘A usted le van a hacer esto y esto’”. La situación se tornó tan grave que, entre el 9 y el 12 de noviembre, tuvo que salir precipitadamente de Colombia hacia Estados Unidos. “Ni siquiera me lo dejan llorar tranquilo porque ahora tengo que tener una preocupación extra”, lamentó.

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Los temores no solo afectan a Esperanza, sino también a la hermana y la madre de su esposo, que forman parte del círculo familiar más cercano. La actriz relató que, poco después del deceso, desconocidos irrumpieron en la propiedad de su pareja en Cali, forzaron la puerta y saquearon la vivienda. Actualmente, el caso está bajo investigación en la Fiscalía.

Salud mental en riesgo y el peso de la fama

El impacto emocional del duelo y las amenazas han tenido consecuencias directas en la salud mental de Esperanza Gómez. La actriz reconoció que, aunque no cuenta con escoltas, sí recibe la protección de personas influyentes y teme por su seguridad. “Cuando sienten que estás desprotegido, llegan a quitarte absolutamente todo lo material que tu pareja te ha dejado. Son mafias muy fuertes”, advirtió.

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La familia de Ernesto, esposo de Esperanza Gómez, también fue víctima de un robo en Cali tras el fallecimiento, hecho que investiga la Fiscalía - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Gómez enfatizó que, en muchos casos, el enemigo puede estar dentro de la propia casa, haciendo alusión a traiciones de personas cercanas en momentos de vulnerabilidad. A pesar de la fama y el éxito profesional, el dolor por la pérdida y el miedo por las amenazas han puesto a prueba su fortaleza emocional.