Petro respondió a Jota Pe Hernández y aseguró que priorizó el diálogo para liberar al padre de Luis Díaz: “Mentiras, como siempre”

El pronunciamiento de Gustavo Petro lo realizó en su cuenta oficial de X - crédito Kylie Cooper/REUTERS/ Prensa Senado/@mane_diaz_26/Instagram

El senador electo Jota Pe Hernández calificó de “ingenuos” a quienes criticaron a los jugadores de la selección Colombia por su actitud durante el evento de entrega de la bandera de Colombia junto al presidente Gustavo Petro, realizado antes del viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial de la FIFA 2026.

El congresista recordó el secuestro de Mané Díaz, padre de Luis Díaz, y afirmó que este hecho sería uno de los motivos de la actitud seria del jugador del Bayern de Múnich en el evento protocolario.

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“Considero ingenuo reclamarle a la Selección Colombia por no mostrar entusiasmo o deferencia hacia el presidente Gustavo Petro. ¿Realmente se esperaba ver a Luis Díaz sonriendo cuando, durante el actual gobierno, su padre fue secuestrado? Fue Iván Cepeda quien se sentó a negociar con miembros del ELN, el grupo responsable del secuestro. El presidente Petro, a su vez, los designó como gestores de paz, mientras la familia de Luis Díaz atravesaba esa difícil situación“, expresó Jota Pe Hernández.

Jota Pe Hernández recordó el secuestro de Mané Díaz, padre de Luis Díaz, y afirmó que este hecho sería uno de los motivos de la actitud seria del jugador del Bayern de Múnich en el evento protocolario - crédito Prensa Senado

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro respondió a Jota Pe Hernández y calificó sus declaraciones como “mentiras” y “llenas de odio”.

“Aquí habla HP, mentiras como siempre, llenas de odio del fascismo. El odio ha transformado su rostro (sic)”, expresó.

Según el jefe de Estado, él mismo se encargó de la liberación de Mané Díaz y afirmó que una banda delincuencial lo secuestró y, posteriormente, lo entregó al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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“Yo me puse al frente directamente de la liberación del papá de Lucho Diaz, una banda de delincuencia común lo secuestró y vendió el secuestrado al ELN, en el Cesar, eso se llama esclavismo y liberticidio (sic)”, indicó el presidente Petro.

El mandatario colombiano afirmó que, ante un secuestro, existen dos caminos: realizar un rescate por la fuerza o iniciar diálogos para la liberación. El jefe de Estado indicó que optaron por la segunda opción y explicó que, durante ese periodo, mantuvo conversaciones con el jugador sobre las decisiones que tomaba para lograr la liberación de su padre.

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“Ante un secuestro se tiene la opción del rescate con violencia donde puede morir el secuestrado o el diálogo con los secuestradores para que lo liberen, hicimos lo segundo porque podíamos y el ELN lo liberó voluntariamente. Hablé en esos momentos con Lucho Diaz para tenerlo informado de lo que hacía el gobierno (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Según Gustavo Petro, ese tipo de situaciones no deberían ocurrir en Colombia.

Gustavo Petro afirmó que, ante un secuestro, existen dos caminos: realizar un rescate por la fuerza o iniciar diálogos para la liberación - crédito @petrogustavo /X

“Logré devolver con vida y libertad al papá de Lucho para que se abrazara de nuevo con su hijo y pudieran bailar excelentes vallenatos guajiros. Eso no debería suceder en Colombia pero el derecho humanitario en situaciones de conflicto nos permite salvar vidas y esa es la prioridad siempre para un buen comandante de las fuerzas armadas (sic)”, afirmó.

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Gustavo Petro destacó la importancia de garantizar el acceso al agua potable en La Guajira como paso fundamental para enfrentar el conflicto y la violencia en la región. Según el mandatario, la provisión de agua ha permitido reducir a la mitad la tasa de mortalidad por desnutrición infantil, lo que considera una condición indispensable para avanzar hacia la paz.

“Así que HP dice mentiras para llenar de odio a la gente. A veces lo logra pero el odio solo mata el corazón de quien lo posee”, aseveró el mandatario.

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Ante las declaraciones del presidente Petro, el senador Jota Pe Hernández aseguró que el mandatario lo llama “HP” por todo lo que ha revelado durante su gobierno y afirmó que pagará por el “daño” que, según él, ha causado a Colombia.

Jota Pe Hernández aseguró que Gustavo Petro lo llama “HP” por todo lo que ha revelado durante su gobierno y afirmó que pagará por el “daño” que, según él, ha causado a Colombia - crédito @JotaPeHernandez/X

“Me llama HP por contarle a Colombia las porquerías de su gobierno, que tal si contara todo lo que sé, lo que sucedió en el despacho de la gobernadora de la guajira (ud sabe a qué me refiero) Hace unos días, se lo dije cara a cara, Ud pagará todo el daño hecho (sic)”, expresó Jota Pe Hernández.

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