Con carta abierta a los colombianos, comandante de las Fuerzas Militares presentó balance de sus primeros 100 días de gestión

El jefe militar abordó la resiliencia de la tropa, la protección territorial y el impacto de las acciones frente a grupos ilegales, además de reconocer sacrificios y pérdidas recientes entre los efectivos - crédito prensa Fuerzas Militares

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, presentó una carta abierta a la ciudadanía en la que expone los avances, sacrificios y retos de sus primeros 100 días al frente de la institución.

El comunicado destaca el cumplimiento de objetivos en seguridad y la resiliencia de los 246.000 hombres y mujeres que conforman la fuerza pública, reconociendo tanto los logros operacionales como las pérdidas humanas recientes.

Objetivos y resultados en los primeros 100 días

En el documento divulgado el domingo 12 de abril, López Barreto subrayó que, desde su llegada al mando, la prioridad fue fortalecer la seguridad y estabilizar las regiones más críticas de Colombia, además de garantizar el desarrollo de las recientes elecciones. Según el comandante, estos propósitos se cumplieron y las Fuerzas Militares mantienen operaciones constantes contra el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados.

El general evitó ofrecer un balance basado únicamente en cifras, aunque reconoció que los datos sobre toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas, estructuras criminales desarticuladas y cabecillas neutralizados están disponibles para consulta pública.

El comunicado destacó el combate al narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados como objetivos centrales de la institución - crédito prensa Fuerzas Militares

La carta, en cambio, enfatiza la dimensión humana del servicio militar: “El verdadero balance, más que una cifra, es la actitud de 246.000 hombres y mujeres que todos los días se levantan con el propósito claro de servirle a Colombia, incluso con su propia vida, si es necesario”, escribió el comandante.

Pérdidas humanas y memoria institucional

Durante el primer trimestre de gestión de López Barreto, las Fuerzas Militares enfrentaron pérdidas significativas. El comandante reportó que 10 soldados murieron en combate y 100 resultaron heridos.

Además, recordó a los 69 militares y policías fallecidos en el accidente aéreo del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Su entrega, su valor y su compromiso con Colombia permanecerán por siempre en nuestra memoria, como ejemplo de lo que significa servir a la patria”, afirmó el jefe militar.

La carta remarca que los soldados provienen de diferentes regiones del país y frecuentemente deben dejar a sus familias para operar en zonas apartadas, donde la presencia estatal es limitada.

El general Hugo López Barreto resaltó avances y desafíos de sus primeros 100 días al frente de las Fuerzas Militares de Colombia - crédito prensa Fuerzas Militares

El texto cita la misión constitucional de “defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, protegiendo a la población civil y sus recursos”.

Presencia en todo el territorio y combate a las economías ilícitas

El comandante reportó que las Fuerzas Militares están desplegadas en los 32 departamentos de Colombia, con operaciones en selvas, ríos, montañas, fronteras, mar, aire y ciberespacio. Las acciones se enfocan en neutralizar grupos armados organizados y estructuras de delincuencia organizada, así como en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Según el general, el control militar del territorio se ha fortalecido mediante operaciones especiales y la mejora de capacidades tácticas y tecnológicas. “Estamos desarrollando operaciones especiales, fortaleciendo nuestras capacidades y avanzando, paso a paso, en debilitar a las estructuras criminales”, indicó López Barreto.

Desafíos actuales y reconocimiento a la tropa

El general López Barreto recordó la memoria de los 69 militares y policías caídos en el accidente del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Presidencia de Colombia

En su mensaje, el jefe militar reconoció los desafíos y necesidades que enfrenta la fuerza pública, en un contexto donde “el conflicto evoluciona y la tecnología avanza”. El comandante hizo un llamado a mantener la disciplina, el honor y la determinación para adaptarse a los cambios y responder a los riesgos que afectan a la población.

En la carta, López Barreto agradeció a los comandantes y a los efectivos de las fuerzas terrestre, marítima, aérea y fluvial, así como a quienes lideran operaciones en todos los niveles.

Dirigió palabras de gratitud a la sociedad colombiana por la confianza en la institución y reiteró el compromiso de la fuerza pública con la seguridad y la paz: “Estas Fuerzas Militares nunca les han fallado, y nunca les van a fallar”.

El balance de los primeros 100 días, según el comandante, se resume en el coraje, la resiliencia y la entrega de las tropas que integran las Fuerzas Militares de Colombia.