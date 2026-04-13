Colombia

Con carta abierta a los colombianos, comandante de las Fuerzas Militares presentó balance de sus primeros 100 días de gestión

El general Hugo Alejandro López Barreto expuso el trabajo de los 246.000 integrantes, las pérdidas sufridas y los retos que enfrenta la institución

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El jefe militar abordó la resiliencia de la tropa, la protección territorial y el impacto de las acciones frente a grupos ilegales, además de reconocer sacrificios y pérdidas recientes entre los efectivos - crédito prensa Fuerzas Militares

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, presentó una carta abierta a la ciudadanía en la que expone los avances, sacrificios y retos de sus primeros 100 días al frente de la institución.

El comunicado destaca el cumplimiento de objetivos en seguridad y la resiliencia de los 246.000 hombres y mujeres que conforman la fuerza pública, reconociendo tanto los logros operacionales como las pérdidas humanas recientes.

Objetivos y resultados en los primeros 100 días

En el documento divulgado el domingo 12 de abril, López Barreto subrayó que, desde su llegada al mando, la prioridad fue fortalecer la seguridad y estabilizar las regiones más críticas de Colombia, además de garantizar el desarrollo de las recientes elecciones. Según el comandante, estos propósitos se cumplieron y las Fuerzas Militares mantienen operaciones constantes contra el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados.

El general evitó ofrecer un balance basado únicamente en cifras, aunque reconoció que los datos sobre toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas, estructuras criminales desarticuladas y cabecillas neutralizados están disponibles para consulta pública.

El comunicado destacó el combate al narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados como objetivos centrales de la institución - crédito prensa Fuerzas Militares
El comunicado destacó el combate al narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados como objetivos centrales de la institución - crédito prensa Fuerzas Militares

La carta, en cambio, enfatiza la dimensión humana del servicio militar: “El verdadero balance, más que una cifra, es la actitud de 246.000 hombres y mujeres que todos los días se levantan con el propósito claro de servirle a Colombia, incluso con su propia vida, si es necesario”, escribió el comandante.

Pérdidas humanas y memoria institucional

Durante el primer trimestre de gestión de López Barreto, las Fuerzas Militares enfrentaron pérdidas significativas. El comandante reportó que 10 soldados murieron en combate y 100 resultaron heridos.

Además, recordó a los 69 militares y policías fallecidos en el accidente aéreo del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Su entrega, su valor y su compromiso con Colombia permanecerán por siempre en nuestra memoria, como ejemplo de lo que significa servir a la patria”, afirmó el jefe militar.

La carta remarca que los soldados provienen de diferentes regiones del país y frecuentemente deben dejar a sus familias para operar en zonas apartadas, donde la presencia estatal es limitada.

El general Hugo Alejandro López Barreto agradece a militares y comunidad de Putumayo por el rescate tras el accidente del Hércules C-130 de la FAC - crédito prensa Fuerzas Militares
El general Hugo López Barreto resaltó avances y desafíos de sus primeros 100 días al frente de las Fuerzas Militares de Colombia - crédito prensa Fuerzas Militares

El texto cita la misión constitucional de “defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, protegiendo a la población civil y sus recursos”.

Presencia en todo el territorio y combate a las economías ilícitas

El comandante reportó que las Fuerzas Militares están desplegadas en los 32 departamentos de Colombia, con operaciones en selvas, ríos, montañas, fronteras, mar, aire y ciberespacio. Las acciones se enfocan en neutralizar grupos armados organizados y estructuras de delincuencia organizada, así como en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Según el general, el control militar del territorio se ha fortalecido mediante operaciones especiales y la mejora de capacidades tácticas y tecnológicas. “Estamos desarrollando operaciones especiales, fortaleciendo nuestras capacidades y avanzando, paso a paso, en debilitar a las estructuras criminales”, indicó López Barreto.

Desafíos actuales y reconocimiento a la tropa

El general López Barreto recordó la memoria de los 69 militares y policías caídos en el accidente del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Presidencia de Colombia
El general López Barreto recordó la memoria de los 69 militares y policías caídos en el accidente del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Presidencia de Colombia

En su mensaje, el jefe militar reconoció los desafíos y necesidades que enfrenta la fuerza pública, en un contexto donde “el conflicto evoluciona y la tecnología avanza”. El comandante hizo un llamado a mantener la disciplina, el honor y la determinación para adaptarse a los cambios y responder a los riesgos que afectan a la población.

En la carta, López Barreto agradeció a los comandantes y a los efectivos de las fuerzas terrestre, marítima, aérea y fluvial, así como a quienes lideran operaciones en todos los niveles.

Dirigió palabras de gratitud a la sociedad colombiana por la confianza en la institución y reiteró el compromiso de la fuerza pública con la seguridad y la paz: “Estas Fuerzas Militares nunca les han fallado, y nunca les van a fallar”.

El balance de los primeros 100 días, según el comandante, se resume en el coraje, la resiliencia y la entrega de las tropas que integran las Fuerzas Militares de Colombia.

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