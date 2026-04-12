Colombia

Voceros de paz en cárcel de Itagüí asumieron su responsabilidad por polémica parranda: pidieron reactivar diálogos

Los representantes de estructuras criminales aseguraron que han sido objeto de acusaciones calumniosas por parte de actores políticos locales y exigieron respeto por sus familias

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Carlos Pesebre - Paz Urbana
Los representantes ofrecieron excusas públicas y señalaron que comprenden el impacto negativo en la confianza del Gobierno y la ciudadanía - crédito @PazUrbanaCo/X

Los voceros de las estructuras criminales de Medellín que participan en el Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana y se encuentran recluidos en la cárcel de Itagüí emitieron un pronunciamiento público en el que reconocen su responsabilidad política por los hechos recientes ocurridos en el centro penitenciario, que han generado cuestionamientos a nivel nacional.

En concreto, el pronunciamiento responde a la reciente divulgación de videos y fotografías que muestran el ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez al establecimiento penitenciario durante un concierto realizado el 8 de abril de 2026, así como la entrada de vehículos de alta gama.

Posteriormente, también se conocieron denuncias sobre adecuaciones no autorizadas en el interior del penal. De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, en algunos pabellones se habrían realizado construcciones que incluyen espacios con características similares a apartamentos, pisos de mármol, suites y modificaciones en celdas y zonas comunes.

En el texto, los voceros aseguran que son conscientes del impacto que los recientes acontecimientos han tenido en la percepción del proceso de paz urbana y en la confianza institucional: “Somos plenamente conscientes de la responsabilidad política que implica ejercer la vocería de paz dentro de este proceso”.

Reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas

Indicaron que lo sucedido no puede atribuirse únicamente a la vocería, sino que responde a una situación compleja del sistema carcelario - crédito @tobonvillada/X
Indicaron que lo sucedido no puede atribuirse únicamente a la vocería, sino que responde a una situación compleja del sistema carcelario - crédito @tobonvillada/X

En su pronunciamiento, los voceros señalaron que los hechos registrados en la cárcel de Itagüí deben ser asumidos con seriedad y reconocieron su papel dentro del proceso. “Les ofrecemos a través de la presente excusas públicas y asumimos la responsabilidad política que nos corresponde como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización”, indicaron.

Además, manifestaron que comprenden el impacto negativo que los acontecimientos han tenido sobre la confianza de la ciudadanía y del Gobierno. “Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado”, agregaron.

No obstante, en el mismo documento señalaron que lo ocurrido no puede atribuirse exclusivamente a la vocería de paz ni a responsabilidades individuales. Según indicaron, se trata de una situación compleja que involucra múltiples factores relacionados con la realidad del sistema penitenciario.

No es adecuado presentar a la vocería como el único factor responsable de situaciones que responden a la realidad carcelaria”, expresaron, al tiempo que mencionaron las condiciones del sistema como parte del contexto en el que se desarrollaron los hechos.

Rechazo a señalamientos y solicitud al Gobierno

Gustavo Petro y capos de la cárcel de Itagüí
Los vocereos reiteraron su disposición a continuar en el proceso de paz urbana con responsabilidad y apego al diálogo institucional - crédito Presidencia

En el comunicado, los voceros también se pronunciaron sobre las críticas al proceso de paz y los cuestionamientos políticos alrededor de los hechos. “Rechazamos de manera enfática las afirmaciones calumniosas de algunos actores políticos locales”, afirmaron, señalando que dichas declaraciones han afectado incluso a sus entornos familiares.

En particular, pidieron respeto hacia sus familias y señalaron que estos señalamientos responden, según su versión, a intereses políticos. “Estas manifestaciones (...) corresponden más al morbo político y estrategia electoral”, indicaron en el documento.

En cuanto al proceso de paz urbana, los voceros solicitaron directamente al presidente Gustavo Petro reactivar los diálogos: “Solicitamos al presidente de la República, levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana”.

a rumba en la cárcel de Itagüí ocurrió este miércoles, 8 de abril, desde las horas de la mañana. Para ella fue contratado el artista vallenato Nelson Velásquez, pero también habría estado el cantante Luis Posada - crédito @claudiacarrasq/X
La polémica rumba en la cárcel de Itagüí ocurrió el miércoles, 8 de abril, desde las horas de la mañana - crédito @claudiacarrasq/X

Asimismo, reiteraron su disposición a continuar participando en el proceso y a ejercer su rol con responsabilidad, asegurando que buscarán evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. “Continuaremos ejerciendo la vocería con responsabilidad (...) y evitando ante todo que hechos como el que se presentó se vuelvan a repetir”, afirmaron.

Finalmente, insistieron en la importancia de mantener el carácter colectivo del proceso de paz urbana y en la necesidad de la corresponsabilidad entre las distintas partes involucradas. “La paz urbana no puede convertirse en un escenario de confrontación política, sino en un espacio de construcción colectiva”, concluyeron.

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