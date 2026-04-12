Colombia

Universidad de Antioquia confirmó detección de fraude en examen de admisión a especialidades médicas

Los involucrados usaron celulares, gafas inteligentes, auriculares e intercomunicadores en las prendas de vestir, mientras diligenciaron los formatos evaluativos

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Estos fueron algunos de los intercomunicadores hallados en los participantes involucrados - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X
Estos fueron algunos de los intercomunicadores hallados en los participantes involucrados - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X

Voceros de la Universidad de Antioquia, a través de su Facultad de Medicina, reportaron la detección de más de 40 casos de fraude durante la última jornada de admisión a especialidades clínico-quirúrgicas, realizada el viernes 10 de abril.

El proceso, que reunió a cerca de 3.700 médicos provenientes de Colombia y otros países de la región, se vio protagonizado por la identificación de aspirantes que intentaron obtener ventajas indebidas mediante el uso de dispositivos tecnológicos no autorizados.

Según el comunicado oficial, durante la aplicación de la prueba se detectó el uso de auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares, gafas inteligentes y otras herramientas electrónicas, así como la utilización de códigos de vestuario para ocultar estos dispositivos.

Más de 40 médicos aspirantes a especialidades en la Universidad de Antioquia fueron sorprendidos usando dispositivos tecnológicos para cometer fraude durante el examen de admisión - crédito @solsilvanazb/X
Más de 40 médicos aspirantes a especialidades en la Universidad de Antioquia fueron sorprendidos usando dispositivos tecnológicos para cometer fraude durante el examen de admisión - crédito @solsilvanazb/X

“También se identificó el «modus operandi» de algunas de estas estructuras: lo hicieron a través de un código de vestuario, con comandos de uso de brasier, camisetas o chaquetas —por mencionar algunos—“, se lee en el comunicado de la institución educativa.

Los 40 participantes que incurrieron en estas prácticas fueron puestos en evidencia por el equipo docente y logístico que anuló de inmediato los exámenes, conforme lo establece la normatividad interna. Los implicados podrían enfrentar sanciones como la imposibilidad de volver a presentar el examen hasta por 10 semestres y posibles procesos legales externos.

Desde la universidad señalaron que estos hechos comprometen la integridad de un proceso académico que se rige por “criterios de transparencia, equidad y mérito, y que cualquier intento de fraude será investigado y sancionado”.

La institución alertó a otras universidades del país sobre la existencia de redes y personas que promueven y facilitan prácticas fraudulentas en los exámenes de admisión.

A pesar de la situación, la Facultad de Medicina destacó el comportamiento ético de la mayoría de los participantes, que realizaron la prueba con honestidad y compromiso. Actualmente, la Universidad adelanta una revisión detallada de cada uno de los casos detectados, con el acompañamiento de instancias académicas y jurídicas.

Los hechos ocurrieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia - crédito Universidad de Antioquia
Los hechos ocurrieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia - crédito Universidad de Antioquia

Estos casos de fraude son una lamentable excepcionalidad que no representa al gran colectivo de profesionales que aspira a nuestra institución y, especialmente, a ser garantes del cuidado y protección de la vida de sus pacientes futuros”, constó en el comunicado.

Allí también se leyó que “el rigor de este proceso de selección garantiza que los futuros especialistas cumplan con los estándares de excelencia que caracterizan a la Alma Máter.”

La epidemióloga Silvana Zapata Bedoya, en sus redes sociales, se refirió al hecho y publicó una fotografía con los dispositivos hallados.

“Les voy a dar un dato sobre lo que es la formación en la @UdeA. Ayer, 10 de abril, se realizaron los exámenes para las especialidades médicas, consideradas entre las mejores del país. Sí, así de claro: muchísima gente quiere hacer su especialidad en la UdeA por su prestigio y nivel académico. Y es tan buena… y tan difícil entrar…que hay personas que incluso recurren al fraude para intentar conseguir un cupo. Menos mal fueron detectados. Pero esto también dice mucho: habla del nivel, de la exigencia, de lo que representa formarse allí. Y aun así, hay quienes intentan desprestigiarla o acabar con su nombre. De verdad… qué nivel de desconexión", escribió.

Universidad de Antioquia niega filtración de examen de admisión a especialidades de Medicina

En 2025, desde la Universidad de Antioquia respondieron a la denuncia viral sobre una supuesta filtración del examen de admisión para las especialidades clínico-quirúrgicas 2025 de la Facultad de Medicina. Según la institución, no existe evidencia de que el contenido de la prueba se haya divulgado antes de su aplicación.

Fraude en la Universidad de Antioquia, para especialidades médicas en 2025 - crédito @LauraLegarda2/X
Fraude en la Universidad de Antioquia, para especialidades médicas en 2025 - crédito @LauraLegarda2/X

En un comunicado, la universidad rechazó las versiones que circularon en redes sociales, donde se compartió un archivo PDF presuntamente con el examen, y afirmó que estos documentos corresponden a reconstrucciones posteriores realizadas por aspirantes.

La institución aseguró que este tipo de denuncias ya se han presentado en años anteriores y que los controles para evitar fraudes se mantienen activos. Sin embargo, en redes sociales, los testimonios reportaron casos de fraude abundaron: “Sé que sí hubo fraude en algunas personas porque una amiga vio como descubrían a una con cámara, micrófono y audífono, no serán fotos tomadas de esos fraudulentos”, escribió una usuaria.

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