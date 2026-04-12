Colombia

Protesta en campos petroleros de Arauca completa tres días: SierraCol responde a bloqueos y exige diálogo

La movilización liderada por la USO se mantiene en puntos estratégicos de Caño Limón y Caricare, mientras persisten desacuerdos en la negociación de la convención colectiva. El sindicato exige mejoras en contratación y condiciones laborales, y la empresa algunas denuncias difundidas

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Trabajadores mantienen bloqueos en puntos estratégicos de los campos Caño Limón y Caricare. - crédito @Prensalibcasan/X
Trabajadores mantienen bloqueos en puntos estratégicos de los campos Caño Limón y Caricare. - crédito @Prensalibcasan/X

La Unión Sindical Obrera (USO) Subdirectiva Arauca completa tres días consecutivos de movilización en los campos petroleros de Caño Limón y Caricare, en medio de un proceso de negociación que no ha logrado avances en la firma de una nueva convención colectiva de trabajo.

De acuerdo con Blu Radio, trabajadores del sector petrolero y miembros de la comunidad mantienen presencia constante en puntos estratégicos de operación, como parte de las acciones de protesta que buscan presionar resultados en las conversaciones con las empresas responsables.

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Según la organización sindical, la movilización responde a la necesidad de garantizar condiciones laborales estables y el respeto de derechos adquiridos, en un contexto en el que, afirman, no se han concretado acuerdos.

Exigencias centradas en condiciones laborales y empleo local

Las reclamaciones están dirigidas a las empresas SierraCol Energy y el grupo Prime Infra, señaladas por el sindicato como responsables de la falta de avances en la negociación.

Dentro del pliego de peticiones, la USO plantea la inclusión de profesionales araucanos en la operación petrolera, con el objetivo de fortalecer el empleo local en una región donde la actividad extractiva tiene un papel central.

Asimismo el medio aclaró que, se solicitan mejoras en las condiciones laborales de los conductores de personal, quienes, de acuerdo con el sindicato, enfrentan situaciones que requieren revisión en sus esquemas de contratación.

Protestas en Arauca reúnen a trabajadores petroleros y miembros de la comunidad. - crédito @Prensalibcasan/X
Protestas en Arauca reúnen a trabajadores petroleros y miembros de la comunidad. - crédito @Prensalibcasan/X

Otro de los puntos abordados corresponde a las mujeres vinculadas mediante contratos de comodato. La organización considera que esta modalidad presenta limitaciones en garantías laborales, por lo que propone ajustes orientados a brindar mayor estabilidad y protección de derechos.

El sindicato ha insistido en que estas solicitudes buscan equilibrar las condiciones laborales frente a una industria con altos niveles de producción en la zona.

Bloqueos completan tres días en zonas de operación

Las jornadas de protesta se han concentrado en áreas clave de los campos Caño Limón y Caricare, lo que ha generado atención en la región por el impacto que estas acciones pueden tener sobre la operación petrolera.

La movilización se ha mantenido sin interrupciones durante tres días, en medio de un escenario de tensión entre las partes involucradas.

La USO ha reiterado que la continuidad de las protestas dependerá de la existencia de avances concretos en la negociación colectiva.

La USO exige mejoras en condiciones laborales y mayor participación local. - crédito @Prensalibcasan/X
La USO exige mejoras en condiciones laborales y mayor participación local. - crédito @Prensalibcasan/X

En respuesta a la situación, SierraCol Energy emitió un comunicado en el que se pronunció sobre los bloqueos y el desarrollo del proceso de negociación.

En el documento, la compañía señaló: “SierraCol Energy Arauca reafirma su compromiso con el diálogo y el avance en la negociación de la convención colectiva, rechazando bloqueos y desinformación que afectan la operación y los derechos fundamentales”.

La empresa indicó además que ha participado en el proceso de negociación evaluando el pliego de peticiones presentado por el sindicato.

“La Compañía ha participado de manera respetuosa en el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo con la USO Subdirectiva Arauca, evaluando con rigurosidad la totalidad de los 90 puntos del pliego de peticiones y presentando propuestas constructivas en el marco de la negociación”, señala el comunicado.

En relación con los bloqueos, la compañía expresó preocupación por situaciones registradas en algunos puntos. “La Compañía manifiesta su preocupación por situaciones registradas en algunos puntos de bloqueo que impiden el ingreso de alimentos e hidratación, e insta a que cesen de inmediato estas acciones”, indicó.

Asimismo, reiteró su postura frente al manejo de la información en medio del conflicto: “rechaza la difusión de información injuriosa y contraria a la verdad que se ha publicado en redes sociales”.

SierraCol Energy reiteró su disposición al diálogo en medio del conflicto. - crédito SierraCol
SierraCol Energy reiteró su disposición al diálogo en medio del conflicto. - crédito SierraCol

Negociación sin avances y continuidad de las protestas

Hasta el momento, no se han reportado avances concretos en la negociación entre la USO y las empresas señaladas, lo que mantiene la incertidumbre sobre la duración de las movilizaciones.

La organización sindical confirmó que las protestas continuarán mientras no haya resultados en la firma de la nueva convención colectiva, en un escenario que sigue abierto y sin una solución definida.

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