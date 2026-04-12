Video|Nuevamodalidad de robo se hace cada vez más común: entre cuatro personas atacan a su víctima y no hay tiempo no de reaccionar

Un hombre fue despojado de sus pertenencias en pleno centro de Medellín mediante la modalidad de “cosquilleo”, una acción coordinada por varios delincuentes que quedó registrada en cámaras de seguridad y que ha generado nuevas exigencias ciudadanas para reforzar la presencia policial ante el aumento de estos robos en la zona - crédito @FdoQuijano / X

El registro de cámaras de seguridad en el centro de Medellín mostró una escena que se ha vuelto cada vez más frecuente en la zona: un hombre fue víctima de un hurto bajo la modalidad de “cosquilleo”.

La grabación evidencia la manera en que, sin previo aviso, un grupo de delincuentes rodea a su objetivo y actúa con rapidez y coordinación.

En el video, uno de los implicados se agacha con la excusa de que algo ocurre, mientras sujeta a la víctima por una pierna, lo que la obliga a detenerse. En ese instante, varios sujetos se aproximan, revisan sus bolsillos y sustraen sus pertenencias. El ataque culmina cuando los agresores lanzan al hombre al suelo antes de huir.

El “cosquilleo”, el método consiste en distraer física y visualmente a la víctima, aprovechando la confusión para despojarla de objetos de valor. En este caso, el afectado no alcanzó a reaccionar ni a identificar a los responsables, que lograron escapar sin ser interceptados.

En video quedó le momento en el que con una distracción roban a un hombre en el centro de Medellín - crédito @FdoQuijano / X

Reacciones ciudadanas ante el aumento de hurtos en Medellín

Las imágenes del incidente circularon rápidamente en redes sociales, donde los habitantes expresaron su preocupación por la inseguridad en el centro de la ciudad. Varias voces coincidieron en señalar la falta de acciones preventivas. “Son 4 robando a un señor y uno de esos es una mujer. ¿Qué se pueden ganar robando a un señor?”, se preguntó un usuario, reflejando la incredulidad ante la violencia del suceso.

Otro comentario viralizó la sensación de desconfianza: “En el centro no se puede confiar en nadie y menos andar con las manos ocupadas”. En ese clima de indignación, algunos cuestionaron la labor de las autoridades: “Dónde están los del bate. Verdad que ellos defienden a los delincuentes”, publicó un internauta. Una persona resumió el despojo con una frase contundente: “Le robaron hasta la carpeta con la historia clínica”.

Vecinos y comerciantes han reiterado el llamado a la Policía para que refuerce la vigilancia y aumente los patrullajes en la zona. El incremento de estos delitos ha generado temor a quienes transitan por el centro de Medellín, donde los robos bajo la modalidad de “cosquilleo” se han vuelto una amenaza cotidiana.

Un caso similar en Bogotá: el testimonio de Iván Marín

El fenómeno del “cosquilleo” no es exclusivo de Medellín. A finales de marzo, el comediante Iván Marín fue víctima de este tipo de hurto tras asistir al concierto Festival pa’ gozar y cantar 2.0, realizado en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Marín relató el episodio en sus redes sociales con la intención de alertar a sus seguidores.

En esta modalidad de robo, los ladrones crean una distracción para poder robar a la víctima - crédito Imagen Ilustrtaiva Infobae

“Muchachos, esta madrugada fui víctima de un hurto. Así es, esto es en serio, me robaron. Y paso a contarles para prevenirlos, para que no les ocurra”, narró Marín. El comediante detalló que, al salir del evento, caminaba con sus pertenencias aseguradas cuando un desconocido dejó caer una lata de cerveza.

“Yo iba caminando con mis pertenencias aquí y las manos en los bolsillos, cuando un personaje que iba caminando frente a mí de repente deja caer una lata de cerveza en medio de mis piernas y se gira y cae al piso sujetándose de mis rodillas y empieza a temblar así una forma”, explicó Marín al describir la secuencia de distracción que vivió.

La reacción del sujeto desconcertó tanto a Marín como a sus acompañantes. El humorista admitió: “Entonces yo pues saco las manos así para intentar como sujetarlo, porque en ese momento la confusión, yo decía: ‘Pero este man está borracho y quiere trasbocar o tiene alguna condición clínica y está convulsionando, no lo entiendo’”.

En cuestión de segundos, el hombre se levantó y se alejó sin levantar sospechas. Marín y sus amigos, todavía perplejos por la situación, revisaron si todo estaba en orden. “En cuestión de tan solo 3 segundos, así, el mismo tipo se levantó y siguió caminando. Entonces nosotros quedamos pensando: este man estaba muy borracho o está en las drogas, no sé qué pasa. Y vuelvo a introducirle manos a mis bolsillos y el celular había desaparecido”, recordó.

El comediante Iván Marín denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo bajo la modalidad de “cosquilleo” al salir del Festival pa’ gozar y cantar 2.0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito ivanmarinsoyyo / Instagram

Marín aprovechó la experiencia para dar una advertencia a quienes asisten a eventos masivos: “Si ustedes van saliendo de un concierto y alguien se les arroja al piso, los toca de cualquier manera, ustedes quítense o levántenlo a pata y... No mentira, levanten a pata no, porque recientemente vimos un video donde nos dicen que tenemos que preservar la integridad física de los ladrones”.

La reiteración de estos hechos ha incrementado la presión sobre las autoridades, que reciben constantes solicitudes para reforzar la vigilancia en puntos críticos. Mientras tanto, la recomendación generalizada es la precaución extrema al transitar por zonas concurridas y evitar distracciones que puedan facilitar el accionar de estos grupos organizados.