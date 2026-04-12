Colombia

Crisis por bloqueos en Santander: Gremios advierten que “la economía está siendo asfixiada”

El cuarto día de protestas en las principales vías entre Cúcuta y Bucaramanga impacta el suministro de alimentos y eleva los precios, mientras sectores empresariales exigen soluciones urgentes frente a las afectaciones económicas y sociales

Guardar
Campesinos y propietarios rurales mantienen bloqueada la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja desde la madrugada, afectando el tránsito hacia el aeropuerto Palonegro - crédito Siete TV/Facebook
El bloqueo en la vía Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga causa desabastecimiento y alza de precios en productos básicos, alertan gremios regionales - crédito Siete TV/Facebook

Las consecuencias económicas y sociales derivadas de los bloqueos en la vía Cúcuta- Pamplona- Bucaramanga alcanzan cifras alarmantes para el sector productivo de Santander y Norte de Santander.

Al cumplirse cuatro días de protestas por el incremento del impuesto predial, la región enfrenta desabastecimiento de alimentos y un aumento sostenido en los precios de productos esenciales.

Las restricciones en la movilidad han dificultado el ingreso y salida de mercancías, lo que impacta directamente en la operación de empresas, el transporte de productos y el abastecimiento de los hogares.

Este escenario ha generado preocupación entre empresarios, trabajadores y ciudadanos, quienes observan cómo la crisis se profundiza con cada día de protesta.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook
Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook

¿Qué dicen los gremios en Santander?

En este contexto, el comercio y la industria reportan ya pérdidas que superan los 600.000 millones de pesos, según estimaciones de los gremios empresariales y comerciales.

La Alianza por Santander, que agrupa a los principales sectores productivos del departamento, advirtió que la situación “está llevando al límite la economía regional”, al tiempo que exigió la suspensión inmediata de los bloqueos

Los representantes del sector privado recalcaron que ”la economía de Santanderestá siendo asfixiada”, señalando que las protestas profundizan una situación que golpea “el comercio, la producción, el empleo y la vida cotidiana de miles de personas”.

Gremios como ANDI, Fenalco y la Cámara de Comercio de Bucaramanga exigen levantar bloqueos para evitar un daño económico irreversible en Santander - crédito @CCBucaramanga/X
Gremios como ANDI, Fenalco y la Cámara de Comercio de Bucaramanga exigen levantar bloqueos para evitar un daño económico irreversible en Santander - crédito @CCBucaramanga/X

En un comunicado conjunto, los gremios insistieron: “No tiene sentido mantener unos bloqueos que hoy siguen asfixiando la economía, afectan el abastecimiento, lesionan la movilidad y profundizan el impacto sobre el comercio, la producción y el empleo”. Para los voceros, la persistencia de los bloqueos solo agrava los problemas existentes.

La Alianza por Santander instó a los manifestantes a suspender las vías de hecho y aprovechar los canales institucionales ofrecidos por el Gobierno Nacional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Los gremios consideran que la Mesa Nacional de Negociación y Concertación, que se instalará el lunes 13 de abril, representa una oportunidad real para tramitar las inconformidades de manera técnica y transparente.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones como el Comité de Gremios de Santander, Andi, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco, Camacol, Fenavi, Cotelco y otras entidades, que coinciden en la gravedad de la coyuntura.

El gobernador pidió ayuda a la fuerza pública y a la Procuraduría - crédito @GralJuvenalDiaz/X
El gobernador pidió ayuda a la fuerza pública y a la Procuraduría - crédito @GralJuvenalDiaz/X

De acuerdo con Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander: “Desde Fedecámaras Santander hacemos un llamado muy especial al Gobierno nacional, a las autoridades y a los manifestantes para que levanten el paro que ha afectado de manera contundente al departamento de Santander. Son cerca de 60 vuelos cancelados, más de 7.500 pasajeros afectados. Las afectaciones son del orden de 120.000 millones de pesos diarios en pérdidas. Sectores como la construcción, la salud, el turismo se han visto claramente afectados, indiscutiblemente el comercio. Hacemos un llamado vehemente a los manifestantes para que permitan los corredores viales, para que se sienta el Gobierno Nacional a sentar las soluciones de este decreto que ha afectado de manera contundente a los colombianos y desde luego a los santandereanos. Invitamos a la cordura y al paso humanitario para que podamos avanzar en unos meses muy importantes del año”.

Voces de la protesta y reclamos campesinos

Desde el lado de los manifestantes, el padre Jorge Rojas Pacheco, uno de los líderes de la protesta, explicó a La FM: “Estamos reclamando los derechos de las comunidades campesinas, nuestra principal exigencia es la revisión o derogatoria de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, del Igac, la cual sustenta el incremento en los avalúos catastrales y, por ende, en el valor final del impuesto predial que puede aumentar, en algunos casos, hasta un 300%”.

El sacerdote detalló que en municipios como Pamplona el impuesto predial creció más de 200%, y los avalúos catastrales se dispararon “en un 2.000% y hasta 5.000%”. Rojas Pacheco subrayó que la capacidad de pago de los campesinos es limitada y pidió a los alcaldes revisar las medidas adoptadas, al considerar que afectan directamente el bienestar de las comunidades rurales.

Temas Relacionados

Bloqueos SantanderAdvertencia gremios SantaderEconomía asfixiadaAlianza SantanderColombia-Noticias

Más Noticias

La Adres evalúa acciones legales por difamación contra el alcalde de Medellín tras acusaciones sobre supuesta suspensión de pagos a hospitales

Las directivas de la entidad rechazan los señalamientos realizados por el titular del Gobierno local y destacan que los recursos asignados a la red hospitalaria fueron desembolsados conforme a la regulación vigente

La Adres evalúa acciones legales por difamación contra el alcalde de Medellín tras acusaciones sobre supuesta suspensión de pagos a hospitales

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Mauricio Lizcano instó a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a ir a debates y pidió respeto por los resultados de las elecciones

El exministro de las TIC, que es uno de los 13 candidatos presidenciales que siguen en carrera rumbo a la primera vuelta, que se efectuará el domingo 31 de mayo, afirmó en diálogo con Infobae Colombia su preocupación por la manera en que se buscaría invisibilizar su voz en la contienda electoral

Mauricio Lizcano instó a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a ir a debates y pidió respeto por los resultados de las elecciones

Gobierno Petro tiene millonario descuadre y confirmaron que serán los colombianos los que terminarán pagando con intereses altos

La dinámica presupuestaria futura podría restringir el acceso a inversiones y servicios fundamentales para la población, advirtieron Corficolombiana y el Banco de Bogotá

Gobierno Petro tiene millonario descuadre y confirmaron que serán los colombianos los que terminarán pagando con intereses altos

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Se conoce la identidad de los fallecidos en el ataque de la vereda La Meseta, mientras se mantiene la recompensa y el despliegue de operativos para dar con los responsables del violento episodio

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga