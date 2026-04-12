Crisis por bloqueos en Santander: Gremios advierten que “la economía está siendo asfixiada”

El bloqueo en la vía Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga causa desabastecimiento y alza de precios en productos básicos, alertan gremios regionales - crédito Siete TV/Facebook

Las consecuencias económicas y sociales derivadas de los bloqueos en la vía Cúcuta- Pamplona- Bucaramanga alcanzan cifras alarmantes para el sector productivo de Santander y Norte de Santander.

Al cumplirse cuatro días de protestas por el incremento del impuesto predial, la región enfrenta desabastecimiento de alimentos y un aumento sostenido en los precios de productos esenciales.

Las restricciones en la movilidad han dificultado el ingreso y salida de mercancías, lo que impacta directamente en la operación de empresas, el transporte de productos y el abastecimiento de los hogares.

Este escenario ha generado preocupación entre empresarios, trabajadores y ciudadanos, quienes observan cómo la crisis se profundiza con cada día de protesta.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook

¿Qué dicen los gremios en Santander?

En este contexto, el comercio y la industria reportan ya pérdidas que superan los 600.000 millones de pesos, según estimaciones de los gremios empresariales y comerciales.

La Alianza por Santander, que agrupa a los principales sectores productivos del departamento, advirtió que la situación “está llevando al límite la economía regional”, al tiempo que exigió la suspensión inmediata de los bloqueos

Los representantes del sector privado recalcaron que ”la economía de Santanderestá siendo asfixiada”, señalando que las protestas profundizan una situación que golpea “el comercio, la producción, el empleo y la vida cotidiana de miles de personas”.

Gremios como ANDI, Fenalco y la Cámara de Comercio de Bucaramanga exigen levantar bloqueos para evitar un daño económico irreversible en Santander - crédito @CCBucaramanga/X

En un comunicado conjunto, los gremios insistieron: “No tiene sentido mantener unos bloqueos que hoy siguen asfixiando la economía, afectan el abastecimiento, lesionan la movilidad y profundizan el impacto sobre el comercio, la producción y el empleo”. Para los voceros, la persistencia de los bloqueos solo agrava los problemas existentes.

La Alianza por Santander instó a los manifestantes a suspender las vías de hecho y aprovechar los canales institucionales ofrecidos por el Gobierno Nacional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Los gremios consideran que la Mesa Nacional de Negociación y Concertación, que se instalará el lunes 13 de abril, representa una oportunidad real para tramitar las inconformidades de manera técnica y transparente.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones como el Comité de Gremios de Santander, Andi, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco, Camacol, Fenavi, Cotelco y otras entidades, que coinciden en la gravedad de la coyuntura.

El gobernador pidió ayuda a la fuerza pública y a la Procuraduría - crédito @GralJuvenalDiaz/X

De acuerdo con Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander: “Desde Fedecámaras Santander hacemos un llamado muy especial al Gobierno nacional, a las autoridades y a los manifestantes para que levanten el paro que ha afectado de manera contundente al departamento de Santander. Son cerca de 60 vuelos cancelados, más de 7.500 pasajeros afectados. Las afectaciones son del orden de 120.000 millones de pesos diarios en pérdidas. Sectores como la construcción, la salud, el turismo se han visto claramente afectados, indiscutiblemente el comercio. Hacemos un llamado vehemente a los manifestantes para que permitan los corredores viales, para que se sienta el Gobierno Nacional a sentar las soluciones de este decreto que ha afectado de manera contundente a los colombianos y desde luego a los santandereanos. Invitamos a la cordura y al paso humanitario para que podamos avanzar en unos meses muy importantes del año”.

Voces de la protesta y reclamos campesinos

Desde el lado de los manifestantes, el padre Jorge Rojas Pacheco, uno de los líderes de la protesta, explicó a La FM: “Estamos reclamando los derechos de las comunidades campesinas, nuestra principal exigencia es la revisión o derogatoria de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, del Igac, la cual sustenta el incremento en los avalúos catastrales y, por ende, en el valor final del impuesto predial que puede aumentar, en algunos casos, hasta un 300%”.

El sacerdote detalló que en municipios como Pamplona el impuesto predial creció más de 200%, y los avalúos catastrales se dispararon “en un 2.000% y hasta 5.000%”. Rojas Pacheco subrayó que la capacidad de pago de los campesinos es limitada y pidió a los alcaldes revisar las medidas adoptadas, al considerar que afectan directamente el bienestar de las comunidades rurales.