Agencia de viajes habría estafado a adulta mayor en un reconocido centro comercial: “Le sacaron 6 millones de pesos”

Adultos mayores en Bogotá están siendo víctimas de presuntas estafas por agencias de viajes que operan en centros comerciales, donde, bajo la promesa de premios o viajes gratuitos, los inducen a firmar contratos engañosos y terminan con deudas millonarias, según recientes denuncias ciudadanas y advertencias de la Personería de Bogotá - crédito moccaisabel / TikTok

La reciente ola de denuncias por estafa a adultos mayores en centros comerciales de Bogotá ha generado creciente preocupación entre los ciudadanos y las autoridades.

El caso más reciente lo relató Diosa Isabel, usuaria de TikTok, que expuso cómo su madre, mayor de 78 años, fue víctima de una agencia identificada como Get Mundial. Según la denuncia, la mujer fue abordada en el centro comercial Galerías de Bogotá con la promesa de un viaje gratuito, pero terminó con una deuda de 6.000.000 de pesos en su tarjeta de crédito.

La afectada no solo perdió el dinero, sino que vivió una experiencia de manipulación y engaño. “Embaucaron a mi madre con una oferta, con un regalo de viaje y resultó ser... 6.000.000 millones de pesos que les descontaron de su tarjeta de crédito sin autorización”, relató la hija en el video.

Explicó que los empleados tomaron el celular de su madre, cambiaron contraseñas y ejecutaron la transacción sin que ella se percatara. Además, la obligaron a firmar documentos en un ambiente ruidoso, donde “ni siquiera estás escuchando bien qué es lo que te está diciendo, ahora cómo será una persona mayor escuchando en medio de ese ruido”.

Según la denuncia, la mujer fue engañada y presionada para que firmara autorizaciones - crédito moccaisabel / TikTok

Cómo operan las agencias fraudulentas en centros comerciales

El modo de operación de estas presuntas agencias consiste en acercarse a personas, preferiblemente de la tercera edad, para informarles que han ganado un viaje familiar. La legitimidad aparente de la oficina, ubicada dentro de un centro comercial reconocido, facilita la confianza de las víctimas. “Lo que les da credibilidad es que tienen... una oficina dentro del centro comercial”, manifestó la denunciante.

Luego de captar su atención, el personal solicita información personal y acceso a dispositivos electrónicos bajo pretextos administrativos. “Le dijeron: ‘Présteme su celular para sacar el correo electrónico para que quede el registro’. Mi mamá no le vio, no tuvo la malicia...”, relató Diosa Isabel, detallando que así obtuvieron acceso a la banca virtual y tarjetas de la víctima.

Las transacciones fraudulentas se ejecutan de manera rápida y silenciosa. Los estafadores desactivan notificaciones bancarias y aprovechan toda la capacidad de la tarjeta. Al final, graban un video en el que la víctima, sin comprender, “autoriza” lo sucedido. “En el video se ve donde ella hace como una cara de que no está entendiendo, pero la chica le dice que siga leyendo y ella sigue leyendo”, agregó la denunciante.

Reacciones de la comunidad y antecedentes de denuncias

La denuncia de Diosa Isabel no es un hecho aislado. Entre los comentarios del video, decenas de usuarios compartieron experiencias similares. Una persona relató: “A mi abuelo también le pasó y es un señor de 81 años”. Otra recomendó: “Tiene que presentar la denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio... lo digo por experiencia personal”.

Estas agencias suelen ubicarse en los centros comerciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios mencionaron que, ante denuncias previas, otros centros comerciales como Plaza de las Américas han expulsado a empresas sospechosas. Sin embargo, la persistencia de casos evidencia que la práctica continúa en otros espacios. “Me pasó igual en el Centro comercial Paseo del Río y perdí 2 horas y pasé por instructores sobre planes de turismo... cuando me pidieron la cédula dudé”, escribió otra persona.

Desde hace varios años, la Personería de Bogotá ha presentado denuncias penales por presuntos fraudes y estafas relacionados con más de 20 organizaciones comerciales de la capital. Este organismo ha advertido especialmente sobre la modalidad de premios, sorteos u obsequios que terminan en contratos engañosos y deudas imprevistas para los consumidores, vulnerando la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor.

Recomendaciones y alertas para prevenir fraudes

Las autoridades piden estar alerta ante cualquier oferta que requiera entregar datos personales o bancarios después de supuestamente “ganar” un premio. Eso que parece inofensivo, un juego, un premio, una encuesta puede terminar en: robo de identidad, suplantación, sorteos falsos, ventas engañosas, créditos y tarjetas a nombre de la víctima, han advertido los organismos de control.

Se recomienda no facilitar el celular a desconocidos, no firmar documentos sin leer y desconfiar de atenciones excesivamente amables o insistentes. Si la promoción no aparece en los canales oficiales de la marca, es preferible abstenerse.

Se recomienda desconfiar de las ofertas gratis y las atenciones desmedidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Personería de Bogotá ha dispuesto la Línea 143 para denuncias, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de investigar y sancionar a las agencias fraudulentas. Es indispensable verificar siempre el Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente antes de adquirir cualquier plan.

En 2025, la Personería y la Asociación de Centros Comerciales de Colombia establecieron un pacto para fortalecer la prevención y la protección del comprador. Sin embargo, la vigilancia y el respaldo de las administraciones de cada centro comercial siguen siendo clave para evitar la proliferación de estas prácticas.