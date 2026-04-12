Colombia

A los cuántos años se pensiona una mujer trans en 2026: “Exigir el cumplimiento aplicable a los hombres constituía trato discriminatorio”

La reforma pensional obligará a las administradoras de pensiones a respetar documentos oficiales al evaluar solicitudes y a aplicar sin distinción los criterios legales vigentes

Guardar
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-440 de 2021, analizó el caso de una mujer trans a la que se le imponían los requisitos definidos para hombres - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-440 de 2021, analizó el caso de una mujer trans a la que se le imponían los requisitos definidos para hombres - crédito Luisa González/Reuters

A partir de este año, las mujeres transgénero con cambio de componente de sexo en su documento de identidad pueden pensionarse en Colombia a los 57 años, con 1.250 semanas cotizadas. según aclaró la Corte Constitucional, que estableció que exigir a mujeres trans las condiciones establecidas para los hombres en materia de pensión constituye un trato discriminatorio. La reducción gradual del número de semanas continuará hasta alcanzar 1.000 en 2036. Estos requisitos solo se aplican si la identidad de género está reconocida legalmente en los documentos oficiales.

Con las modificaciones al sistema pensional, las mujeres tienen derecho a una reducción de semanas requeridas durante la próxima década. En 2026, son 1.250 semanas, mínimo indispensable, y en 2036 serán 1.000 semanas. La evolución responde tanto a ajustes legales como a sentencias de la Corte Constitucional.

Exigencias establecidas

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-440 de 2021, abordó el caso de una mujer trans a quien se le aplicaban las exigencias establecidas para los hombres. Sobre esta práctica, la Corte afirmó que “exigir a una mujer transgénero el cumplimiento de la edad mínima aplicable a los hombres (...) constituía un trato discriminatorio”.

Así, el tribunal estableció que las reglas de pensión para mujeres trans deben ser iguales a las de otras mujeres, siempre que su identidad de género esté reconocida oficialmente.

No existe una cifra oficial exacta y actualizada sobre el número total de mujeres trans en Colombia, debido a la falta de un censo nacional específico. Sin embargo, estudios indican que la población transgénero representa aproximadamente el 0,05% del total nacional, dentro de un universo estimado de 501.000 personas Lgbti - crédito Nathalia Angarita/Reuters
No existe una cifra oficial exacta y actualizada sobre el número total de mujeres trans en Colombia, debido a la falta de un censo nacional específico. Sin embargo, estudios indican que la población transgénero representa aproximadamente el 0,05% del total nacional, dentro de un universo estimado de 501.000 personas Lgbti - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Criterios de igualdad en la pensión para mujeres transgénero

Al respecto, el alto tribunal sostuvo que el acceso a la pensión para mujeres transgénero debe regirse por los mismos criterios que se aplican a cualquier otra mujer en el país. El punto central es el reconocimiento legal de la identidad de género en la documentación oficial.

Según la jurisprudencia colombiana, el efecto jurídico de este reconocimiento es aplicar la normativa de forma idéntica y prohibir que se exijan condiciones distintas a las mujeres translegalmente reconocidas. Como reiteró la Corte, “estas reglas deben aplicarse de forma uniforme”.

Las entidades encargadas de la pensión deben aceptar el cambio de componente de sexo registrado de manera oficial y no pueden exigir pruebas adicionales distintas al documento legal. Dicha protección resulta esencial para asegurar la igualdad material en el acceso a los beneficios pensionales y evitar exclusiones o discriminaciones administrativas.

El acceso a pensión garantiza un ingreso económico necesario para después de que se termina la etapa laboral - crédito Luisa González/Reuters
El acceso a pensión garantiza un ingreso económico necesario para después de que se termina la etapa laboral - crédito Luisa González/Reuters

Protección reforzada y reducción de semanas de cotización

En la Sentencia T-033 de 2022, la Corte Constitucional declaró que “las personas con identidades de género diversas (...) tienen una protección reforzada proveniente de la Constitución”. El Estado tiene la obligación de garantizar entornos inclusivos para quienes han modificado legalmente su identidad.

Por otro lado, en la Sentencia C-197 de 2023, el altro tribunal resaltó la importancia de reducir de manera paulatina el número de semanas exigidas para la pensión de mujeres, debido a factores estructurales como la informalidad, interrupciones laborales y responsabilidades de cuidado no remuneradas.

Ante esto, advirtió que “las mujeres no accederían al disfrute de la prestación por el tiempo adicional previsto en la norma”.

La reducción progresiva del requisito, orientada a alcanzar 1.000 semanas en 2036, responde a estas realidades sociales y debe aplicarse a todas las mujeres reconocidas legalmente, incluidas las mujeres trans. Negar o alterar esta aplicación constituye una violación al derecho a la igualdad.

La Sentencia T-033 establece que el Estado debe asegurar espacios inclusivos para las personas que han realizado cambios legales en su identidad - crédito Corte Constitucional
La Sentencia T-033 establece que el Estado debe asegurar espacios inclusivos para las personas que han realizado cambios legales en su identidad - crédito Corte Constitucional

Reglas, desafíos y vacío normativo para personas no binarias

Como es sabido, el reconocimiento legal del cambio de identidad de género en los procesos de pensión ha generado preocupación por eventuales fraudes, según algunos fondos de pensiones. Sin embargo, la Corte advirtió a estas entidades que no deben “entorpecer o limitar” los trámites por sospechas infundadas, recordando que debe presumirse la buena fe del solicitante.

Asimismo, dejó en claro que no puede exigirse ningún requisito adicional cuando existe un documento oficial que reconoce el cambio de identidad de género. Expresó que el motivo de los ajustes en requisitos y beneficios está relacionado con garantías fundamentales, como el reconocimiento propio y la dignidad humana, más allá de intereses individuales.

Respecto a las personas no binarias, aún existe un vacío normativo en Colombia. Si bien la Sentencia T-033 de 2022 permitió la identificación de sexo “no binario”, el sistema sigue sin definir reglas claras para el acceso a la pensión de quienes figuran legalmente bajo esa categoría. El desarrollo normativo específico está pendiente.

Temas Relacionados

Pensión en ColombiaCorte ConstitucionalEdad de PensiónColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Actualización técnica del avalúo catastral: así cambiaron los valores y las tarifas del impuesto predial en Bogotá para 2026

El Igac utilizó modelos de agrología y mercado inmobiliario para sincerar los valores de los predios, detectando rezagos de hasta el 4% del valor comercial en zonas rurales

Actualización técnica del avalúo catastral: así cambiaron los valores y las tarifas del impuesto predial en Bogotá para 2026

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

El dirigente más importante en la actualidad del fútbol colombiano luego de ser reelegido hasta el 2030 en su cargo no descarta que sea su último periodo

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

En medio de amenazas contra Paloma Valencia, aparece otra contra Abelardo de la Espriella y crece la alarma en campaña presidencial

Las intimidaciones, difundidas desde el mismo espacio digital, incluyen imágenes con símbolos fúnebres y reavivan el debate sobre la seguridad de los candidatos en plena contienda electoral

En medio de amenazas contra Paloma Valencia, aparece otra contra Abelardo de la Espriella y crece la alarma en campaña presidencial

Benedetti explicó cuáles han sido las garantías de seguridad brindadas a los candidatos presidenciales, tras conocerse amenazas a Paloma Valencia

El ministro del Interior precisó que los 13 aspirantes al primer cargo de la nación y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con equipos de custodia dispuestos por la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que puedan desarrollar su actividad política

Benedetti explicó cuáles han sido las garantías de seguridad brindadas a los candidatos presidenciales, tras conocerse amenazas a Paloma Valencia

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Falcao volvió a quejarse del árbitraje en Colombia, luego del clásico contra Santa Fe: “¿Cuál es el miedo de pitarle un penalti a Millonarios?"

Millonarios y Santa Fe empataron en el Clásico de Bogotá y complicaron sus opciones para clasificar a las finales: estas son las cuentas

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos