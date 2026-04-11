Colombia

Se revelan nuevos detalles sobre la participación de hacker español en el Gobierno Petro: habría organizado capacitaciones de seguridad con ex M-19

Las versiones apuntan a su cercanía con el círculo de protección del entonces candidato y a un rol clave en la preparación de su equipo ante posibles amenazas, en medio de cuestionamientos por su perfil

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Este es el hacker español que tendría el video en que aparece Xavier Vendrell regresando el dinero a 'Papá Pitufo' - crédito red social X
Ramón Devesa, ciudadano español, señalado como asesor en seguridad y ciberinteligencia en el entorno de la campaña de Gustavo Petro - crédito @fmilhojas/X

Un nuevo capítulo en las revelaciones sobre el entorno de seguridad de Gustavo Petro pone bajo la lupa a Ramón Devesa, un ciudadano español que no solo tuvo acceso al círculo cercano del entonces candidato presidencial en 2022, además fue pieza clave en la formación de quienes se encargaban de su protección.

De acuerdo con información revelada por Semana, Devesa habría integrado un grupo de asesores extranjeros que impartieron capacitación directa a exintegrantes del M-19, varios de los cuales terminaron ocupando cargos estratégicos en el esquema de seguridad y en el Gobierno.

Entre los asistentes a estas jornadas habrían estado figuras como Jorge Lemus, Augusto Rodríguez, Luis Eduardo Parra y Miguel Ángel Quiroga.

Las sesiones de entrenamiento se llevaron a cabo en una escuela de escoltas en Suba, Bogotá, y estuvieron enfocadas en la protección en escenarios de riesgo.

Según las versiones recogidas por el medio citado, el énfasis no estaba en la confrontación, sino en la evacuación, los primeros auxilios y la preservación de la vida del candidato ante posibles amenazas.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Habrían existido capacitaciones en seguridad dirigidas a exintegrantes del M-19 para reforzar la protección de Gustavo Petro durante la campaña presidencial de 2022 - crédito Ovidio González/Presidencia

Rodríguez explicó que la instrucción buscaba evitar enfrentamientos y priorizar la salida segura, mientras que Lemus resaltó el perfil táctico de Devesa. Sin embargo, el español también alimentó su propio halo de misterio al mencionar supuestos vínculos con la extinta ETA y posibles trabajos de inteligencia internacional, afirmaciones que no han sido verificadas oficialmente.

El nombre de Devesa también aparece en un episodio sensible: la grabación de un video que, según versiones, documentaría la devolución de 500 millones de pesos al contrabandista Diego Marín, que habría intentado infiltrar recursos en la campaña.

La grabación fue solicitada por Rodríguez como prueba, pero terminó generando un choque cuando Devesa exigió 100.000 euros por entregarla. El material nunca fue divulgado públicamente.

Pero más allá del episodio del video, nuevas versiones apuntan a una red de relaciones internacionales que rodearían al ciudadano español. Diversas fuentes nombradas por el medio citado lo perfilan como un operador con experiencia en ciberinteligencia, defensa y relaciones internacionales.

Jorge Lemus admite que su experiencia en inteligencia proviene del M-19, generando debate sobre su idoneidad para dirigir la DNI - crédito DNI
Jorge Lemus, uno de los exintegrantes del M-19 que habría participado en las capacitaciones de seguridad y habría conocido el polémico video - crédito DNI

El excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio aseguró antes de su asesinato que Devesa habría sido contratado por el correísmo para ejecutar campañas de desinformación contra el gobierno de Guillermo Lasso y contra él mismo.

Según ese testimonio, la empresa Areani Consulting S.L., propiedad de Devesa, habría sido utilizada para difundir contenidos y videos con información falsa, en coordinación con el entorno del expresidente Rafael Correa.

En esa misma línea, dentro del gobierno colombiano trascendió la creencia de que la llegada de Devesa al entorno de Petro habría sido sugerida por Correa, lo que reforzaría la hipótesis de conexiones políticas internacionales en su trayectoria.

A esto se suman menciones desde la propia campaña presidencial. Allí se señaló que el abogado Gonzalo Boye, defensor de Diego Marín y con antecedentes de relación con ETA, tendría cercanía con Devesa.

El abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a Diego Marín, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales
Gonzalo Boye, abogado vinculado a la defensa de Diego Marín y mencionado por su cercanía con Ramón Devesa - crédito Triangle/X y Policía Nacional de Colombia

Otro nombre que aparece en esta red es el de Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

En declaraciones a Caracol Radio en febrero de 2026, Beltrán afirmó que cuenta con pruebas para demostrar que una misión en España relacionada con “Papá Pitufo” habría sido autorizada por el propio presidente, lo que añade un nuevo elemento de controversia sobre el alcance de estas operaciones.

Con el paso del tiempo, y según fuentes citadas por Semana, Petro habría tomado distancia de Devesa desde finales de 2023.

Sin embargo, las revelaciones siguen abriendo interrogantes sobre la influencia de actores extranjeros en la campaña presidencial, los filtros en los esquemas de seguridad y el alcance de posibles operaciones paralelas en escenarios políticos sensibles.

La trayectoria de Ramón Devesa en Colombia se caracteriza por su afán de permanecer fuera del foco mediático. Reside entre Madrid y Bogotá, donde habita un apartamento modesto y cultiva el hermetismo respecto a sus ingresos y actividades.

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