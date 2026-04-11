Paloma Valencia calificó de vergüenza nacional los lujos que tienen los capos de la Oficina de Envigado en la cárcel de Itagüí

Paloma Valencia sobre las lujosas remodelaciones que, según se descubrió, se estaban realizando dentro de la cárcel de Itagüí para capos de la Oficina de Envigado - crédito suminsitrado Infobae

Obras de remodelación no autorizadas con acabados de lujo fueron descubiertas en los pabellones 1, 2 y 5 de la cárcel de Itagüí, Antioquia, donde permanecen recluidos los líderes de la Oficina de Envigado, alias Tom y alias Douglas.

La existencia de estos apartamentos con pisos de mármol y suites personalizadas quedó evidenciada tras una inspección realizada por la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) junto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el 22 de diciembre de 2025, reveló Noticias RCN.

La candidata presidencial del Centro Democrático sostuvo que la criminalidad parece estar unida con el Gobierno Petro - crédito Colprensa

La Uspec notificó que las modificaciones clandestinas alteraron la estructura original y generaron condiciones de confort no previstas. Segun detalla el documento, en el pabellón 5, una persona privada de la libertad estaba ampliando y reformando celdas, utilizando materiales y acabados que pueden suponer riesgo estructural. La entidad ordenó frenar de inmediato una de las obras aún en ejecución y constató que otra ya se encontraba finalizada al momento del recorrido.

Las imágenes obtenidas de la cárcel muestran el uso de ladrillos de suco y mármol en los trabajos que, según fuentes oficiales, incluían trabajadores ajenos a la institución, así como personas privadas de la libertad, lo que facilitó el desarrollo no autorizado de las remodelaciones.

La crítica de Paloma Valencia al Gobierno Petro por su cercanía con criminales

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en un video, afirmó que la actual situación de excesos y lujos que tienen los miembros de la Oficina de Envigado recluidos en prisión de la ciudad de Itagüí es vergonzoso.

“Lo que está sucediendo en la cárcel de Itagüí es una vergüenza, que pone en jaque a las instituciones. Ahora los delincuentes que supuestamente están ahí para ser sancionados, lo que tienen son lujosos apartamentos, fiestas donde pueden entrar a todos sus invitados e incluso a los cantantes”, expuso.

A su criterio, la postura del Ejecutivo demuestra una posible alianza con grupos armados ilegales de cara a las elecciones que se desarrollarán el 31 de mayo de 2026.

“Claro que nos sorprende, porque estos son los delincuentes que Petro subió a la tarima y son los mismos a los que pretenden quitarles las órdenes de captura, porque después del pacto de La Picota viene el pacto de Itagüí, donde la criminalidad parece estar unida con el gobierno”, aseguró Valencia.

Paloma Valencia reiteró sus acusaciones contra Iván Cepeda

Ambos congresistas se han enfrentado en las recientes plenarias del Senado - crédito Colprensa

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia intensificó sus señalamientos contra Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, al denunciar posibles vínculos entre el senador y organizaciones armadas ilegales, y recordar amenazas contra su vida que, según sus declaraciones, provendrían de sectores respaldados por su rival político.

Valencia, en entrevista a Caracol Radio W, insistió en que la actual coyuntura política en Colombia está marcada por la influencia de actores armados en la contienda electoral y subrayó que sus alertas personales y legislativas la tienen en una situación de riesgo.

“Todo el mundo me dice: ‘Paloma, te estás arriesgando mucho’. Y yo les digo: ‘Yo a veces sí siento si uno se está metiendo dentro de la boca del lobo, la súplica no sobra’”, dijo durante el diálogo, describiendo la presión y peligros que –afirmó– enfrenta por sus denuncias.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático ratificó sus cuestionamientos hacia el aspirante del Pacto Histórico, al denunciar posibles alianzas con grupos armados que estarían detrás de amenazas en su contra - credito Nathalia Angarita/Reuters

La senadora profundizó en sus argumentos al recordar un debate parlamentario sobre la presencia de personas allegadas a estructuras ilegales en el Estado, en particular a través de algunos nombramientos atribuidos al presidente Gustavo Petro, que, según Valencia, involucran cercanamente a Iván Cepeda.

En ese contexto, expuso: “Cuando yo empecé ese debate, denunciando cómo alias Calarcá tiene infiltrado el Estado a través de los nombramientos que ha hecho Petro, y que de los cuales está muy cercano el senador Cepeda, cuando usted ve que la Segunda Marquetalia, que terminó formándose por la teoría del entrampamiento que generó Iván Cepeda que, entre otras, sale Iván Márquez y Jesús Santrich agradeciéndoles que los hayan sacado de la cárcel por sus gestiones, que matan a Miguel Uribe (…)”.