Colombia

Operación simultánea en cárceles del país: decomisan elementos prohibidos a cabecillas de La Oficina de Buga, delinquían desde sus celdas

Las autoridades decomisaron celulares, tarjetas SIM, cargadores, memorias USB y drogas en las cárceles de Buga, Girón, La Tramacúa, La Dorada y Picaleña

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Los cabecillas capturados tenían celulares, memorias, tarjetas SIM y drogas - crédito Policía Valle del Cauca

Uniformados de la Policía del Valle del Cauca, en coordinación con funcionarios del Inpec, ejecutaron una operación simultánea en cinco centros penitenciarios del país, dirigida a desarticular estructuras criminales vinculadas al Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) conocido como La Oficina de Buga.

La intervención múltiple derivó en la incautación de una importante cantidad de elementos usados para coordinar homicidios y extorsiones desde los centros de reclusión.

Los operativos se realizaron en los establecimientos carcelarios de Buga (Valle del Cauca), Girón (Santander), La Tramacúa (Cesar), La Dorada (Caldas) y Picaleña (Tolima).

En estos lugares permanecen privados de la libertad varios cabecillas y miembros de esta estructura criminal señalados por mantener actividades delictivas que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad de Buga y otras regiones del país.

El material decomisado pertenecía a cabecillas de La Oficina de Buga - crédito Policía del Valle

Durante la acción, las autoridades registraron 14 celdas de alta y mediana seguridad, en las que permanecen recluidas 270 personas privadas de la libertad.

Entre los resultados más destacados están la intervención en la celda de “Kawasaki” en La Dorada, donde se incautaron dos teléfonos celulares, dos cargadores y cuatro tarjetas SIM; la celda de alias Luis Cuevas, en Picaleña, con dos celulares y un cargador; y la celda de “El Enano” en La Tramacúa, con dos teléfonos, un cargador, dos tarjetas SIM y una memoria USB.

En total, la operación permitió la incautación de 46 teléfonos celulares, 34 cargadores, 15 tarjetas SIM, 15 elementos cortopunzantes, una memoria USB, 200 gramos de base de coca y dos libras de marihuana. Según las autoridades, estos elementos eran utilizados por los internos para continuar coordinando actividades delictivas desde prisión.

Las autoridades resaltaron “mediante este operativo, buscan desmantelar la capacidad de mando criminal que se ejerce desde los centros de reclusión, fortalecer la seguridad ciudadana y reforzar los controles para evitar que desde las cárceles continúen siendo plataformas para operaciones de los delincuente”, como aseguró el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante del Departamento de Policía Valle (e).

Las autoridades hicieron los operativos de manera paralela - crédito Policía Valle del Cauca

Operativo sorpresa en cárcel de Itagüí: hasta freidoras eléctricas y una consola de videojuego encontraron en las celdas

El sábado 11 de abril de 2026, desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelari (Inpec) confirmaron la ejecución de un operativo de control realizado en la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí, que resultó en la incautación de tecnología no autorizada, sustancias ilícitas y decenas de artículos prohibidos.

Información oficial del Inpec, la acción, ejecutada durante la noche del 10 de abril por el Grupo de Operaciones Especiales (Grope), se centró en los pabellones 1 y 2 del penal.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento permitió decomisar 3 teléfonos celulares, un módem Wi-Fi, una consola PlayStation 5 con seis controles, un computador portátil, una tablet y otros accesorios, así como 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta.

Las autoridades también hallaron botellas de aguardiente, champaña y licor tipo Smirnoff, junto con una cantidad significativa de electrodomésticos: 62 neveras, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras, 26 ollas eléctricas, 7 televisores, 1 microondas y 1 lavadora.

Cárcel de Itagüí
El Inpec confirmó que en el centro penitenciario había reclusos con acceso a videojuegos y electrodomésticos - crédito Colprensa

La lista de objetos incautados incluyó equipos de sonido, herramientas, muebles y elementos de cocina, entre los que se destacan barriles ahumadores, una olla a presión, once cabeceras de cama y varios sofás. Parte de estos artículos, según el Inpec, será puesta a disposición de la dirección del penal, mientras que los elementos prohibidos y las sustancias quedaron bajo custodia de la Policía Judicial.

En la entidad penitenciaria recalcaron que se iniciarán procesos disciplinarios y administrativos para determinar posibles responsabilidades derivadas de la presencia de estos objetos.

“No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la permanencia o ingreso de elementos que contravengan la normatividad vigente”, indicaron voceros de la entidad en su comunicado.

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