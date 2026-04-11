Neutralizan a integrantes del anillo de seguridad de “Naín”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en La Guajira

Resultados de la operación contra Los Pachenca, brazo criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Ejército Nacional

Una operación militar conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional logró la drástica reducción del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn), conocido como Los Pachenca, en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.

Según el comunicado oficial del Comando General de las Fuerzas Militares, la acción se realizó en la vereda Kamuishisain como parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus.

La ofensiva resultó en la neutralización de nueve integrantes de la red de seguridad y apoyo de alias Naín o “El Menor”, cabecilla de la organización armada. Según el balance de los voceros militares, el hecho significó una afectación del 75% en la capacidad operativa y financiera del grupo.

Los militares encontraron teléfonos y prensas simbólicas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Ejército Nacional

Durante la maniobra ofensiva, se incautaron armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas empleadas en actividades ilícitas. El operativo se desarrolló tras labores de inteligencia y coordinación interinstitucional que permitieron el avance de las tropas sin involucrar a civiles en la confrontación.

Durante el combate, tres uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos levemente y fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el balance emitido por portavoces de las Fuerzas Militares, la operación representó un golpe de alto calibre que debilitaría parte del crimen organizado en los departamentos de Magdalena y La Guajira, al eliminar a los principales responsables de delitos como extorsión, reclutamiento forzado, homicidios y narcotráfico en el corredor de la Troncal del Caribe.

Armas largas y proveedoras hallados a los integrantes de la red criminal Los Pachenca, neutralizados en operativo - crédito Ejército Nacional

Las autoridades señalaron que, además de afectar la estructura criminal, la neutralización obstaculizará la expansión y sostenimiento financiero de la organización.

Desde el Comando General reiteraron el compromiso de las Fuerzas Militares para dar continuidad con estas operaciones para contrarrestar los grupos armados organizados y las economías ilícitas, bajo la consigna del respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Capturaron en Barranquilla al jefe de seguridad de alias Naín, cabecilla de Los Pachenca

El operativo resultó exitoso, entre otros motivos, porque el 1 de abril de 2026, voceros de la Policía Nacional reportaron la captura de Rafael Palma Moreno, conocido como alias Alambrito, que se desempeñaba como jefe de seguridad de “Naín”, líder de la organización criminal Los Pachenca.

El operativo se realizó en la ciudad de Barranquilla, donde según las autoridades, Palma Moreno buscaba establecer una alianza con el grupo delincuencial Los Costeños.

Alias Alambrito era el jefe de seguridad de "Naín" - crédito Policía Nacional

La detención fue ratificada por el general William Rincón, director de la Policía Nacional, a través de su cuenta en X. El oficial detalló que alias Alambrito también era señalado como cabecilla de zona en la estructura criminal Javier Cáceres, filial de Los Pachenca, y era buscado por el delito de concierto para delinquir.

De acuerdo con el reporte oficial, Palma Moreno acumulaba seis años de trayectoria en actividades delictivas y mantenía un papel clave en la seguridad de alias Naín.

Poco a poco las autoridades han ido dando golpes contra “Naín”. En 2025, tropas del Gaula Militar Magdalena, en coordinación con el Batallón de Inteligencia Militar N.° 1, el Comando Aéreo de Combate N.° 3 y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en el corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta, a alias La Mona, o “Bebecita”, presunta integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita o “la Mona” - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Según el reporte oficial, la detenida fue señalada como compañera sentimental de “Naín”.

“La Mona” responde por el delito de concierto para delinquir agravado. Fuentes de inteligencia militar señalan que su detención afecta el control logístico y de movilidad de Los Pachenca en Magdalena, Cesar y La Guajira, así como la cadena de suministros y pagos dentro de la organización.