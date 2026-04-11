Comunidad Andina pide diálogo urgente entre Colombia y Ecuador por “descomunal” aumento de aranceles

Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA

El secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, hizo un llamado urgente a los gobiernos de Colombia y Ecuador para retomar el diálogo tras la escalada de tensiones comerciales entre ambos países. La advertencia se da luego de la imposición de aranceles del 100 % a productos colombianos, una decisión que ha encendido alertas sobre sus efectos económicos, según información obtenida por Revista Semana.

La situación ha generado preocupación por el impacto directo que estas medidas pueden tener sobre empresas, familias y el comercio en la región andina. Las restricciones comerciales no solo afectan el intercambio entre ambos países, sino que también ponen en riesgo los avances logrados en materia de integración subregional.

El pronunciamiento del organismo regional se da en medio de un contexto de creciente tensión entre Colombia y Ecuador, con implicaciones económicas y políticas en ambos territorios. Las decisiones adoptadas por los gobiernos han abierto un nuevo capítulo en la relación bilateral, con efectos que trascienden el ámbito comercial.

Secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez | EFE/ Paolo Aguilar

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Impacto económico y advertencias sobre la integración

En su pronunciamiento, el secretario general expresó su preocupación por las consecuencias de las medidas adoptadas por ambos países.

En ese sentido, señaló: “El secretario general expresó su profunda preocupación por las medidas recientes, señalando que, lejos de contribuir a una solución mutuamente satisfactoria, generan efectos adversos tanto para las partes como para el conjunto de la subregión andina, y podrían incidir en los compromisos internacionales asumidos, así como en el espíritu de solidaridad e integración que orienta a los países andinos”, citado por Revista Semana.

El funcionario también destacó los beneficios que ha tenido la integración andina para Colombia en materia de exportaciones. De acuerdo con los datos presentados, las exportaciones intracomunitarias del país pasaron de 31 millones de dólares en 1969 a 3.197 millones de dólares en 2024, lo que representa un crecimiento de 103 veces, evidenciando la relevancia del bloque regional para la economía nacional.

Exportaciones entre Colombia y Ecuador | EFE /Kimamasa Mayama /Archivo

Asimismo, se indicó que este crecimiento ha beneficiado a cerca de 3.540 empresas exportadoras, de las cuales 3.109 corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas. Estos datos reflejan el papel que ha desempeñado la Comunidad Andina en el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano, especialmente en el segmento de las mipymes.

A esto se suma el flujo comercial en la frontera terrestre, donde aproximadamente 350 mil toneladas de productos colombianos se movilizan cada año hacia Ecuador, impulsando la actividad económica en las zonas limítrofes y generando beneficios para distintos sectores productivos.

Cifras de Ecuador y llamado a retomar el diálogo

En el caso de Ecuador, el secretario general también resaltó el crecimiento de sus exportaciones intracomunitarias. Según la información expuesta, estas pasaron de 7,5 millones de dólares en el momento de la firma del Acuerdo de Cartagena a 2.033 millones de dólares en 2024, lo que equivale a un incremento de 271 veces.

Este avance ha favorecido a aproximadamente 1.220 empresas exportadoras, de las cuales 1.010 son mipymes. Además, cerca de 690 mil toneladas de productos ecuatorianos se trasladan anualmente hacia Colombia, lo que demuestra la relevancia del comercio bilateral para el desarrollo económico de ambos países y el bienestar de las comunidades fronterizas.

En ese contexto, el secretario general insistió en la necesidad de retomar el diálogo entre los dos gobiernos a la mayor brevedad posible. La propuesta contempla la conformación de delegaciones de alto nivel que cuenten con las facultades necesarias para alcanzar acuerdos concretos frente a la situación actual.

El funcionario también subrayó la importancia de que este proceso se lleve a cabo en un ambiente constructivo y con moderación en las declaraciones públicas, con el objetivo de facilitar entendimientos que permitan reducir las tensiones y avanzar en soluciones que beneficien a ambas naciones dentro del marco de la integración andina.