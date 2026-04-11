82 mujeres periodistas exigieron respuestas a Caracol Televisión ante denuncias por acoso dentro del canal

Caracol Televisión anuncia comisión independiente tras denuncias: así será la investigación sobre su cultura interna - crédito imagen referencia/Midjourney y captura de pantalla Caracol Televisión

En medio del revuelo nacional provocado por las denuncias de acoso sexual que surgieron en Caracol Televisión y derivaron en la salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, el Ministerio de Trabajo dio a conocer los primeros resultados de sus inspecciones.

Mediante el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, la autoridad laboral dispuso acciones dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en el medio de comunicación.

Esto, debido a que se reportó el hallazgo de “presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados, subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales; falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador; y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos”.

Funcionarias del Ministerio del Trabajo dialogan con empleados durante la visita a Caracol Televisión, con el fin de evaluar protocolos internos y condiciones de seguridad laboral - crédito Ministerio de Trabajo

Mientras la investigación prosigue, el colectivo “No Al Pacto De Silencio” emitió un comunicado difundido por el portal Cuestión Pública, donde celebró la decisión de Caracol Televisión de finalizar la relación laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, “así como la apuesta en marcha de una investigación independiente realizada por una comisión externa liderada por la reconocida abogada Catalina Botero Marino”.

El documento, firmado por 82 mujeres periodistas, remarcó la importancia de que la política de prevención y atención del acoso sexual del canal no solo se aplique en tiempo y forma, sino que garantice la protección efectiva de las víctimas y la transformación de la cultura interna. “Es fundamental que el canal brinde información clara sobre algunos antecedentes y sobre el manejo institucional de estas y otras denuncias de violencias basadas en género”, señaló el texto.

En respuesta a los recientes acontecimientos, el colectivo formula trece preguntas clave dirigidas a la empresa, con el objetivo de esclarecer los alcances reales de las acciones emprendidas. Entre las interrogantes se incluye: "¿En qué fecha fue creado y puesto en marcha el protocolo denominado ‘Política de prevención y atención del acoso sexual’ (actualizado en noviembre de 2025)?" y "¿En qué fecha se radicó o presentó la primera denuncia por presunto acoso sexual en el canal? ¿Cómo se tramitó?“.

El colectivo "No Al Pacto De Silencio" formuló una serie de preguntas relacionadas con la investigación interna que adelanta Caracol Televisión - crédito @cuestionpublica/Instagram

El documento exigió claridad sobre cuántas denuncias han sido presentadas, cómo han sido tramitadas, cuántas involucran a Orrego y Vargas, y cuándo se recibieron las primeras acusaciones contra cada uno. Además, se solicitó información acerca del tipo de acompañamiento —legal y psicológico— recibido por las denunciantes, así como las medidas adoptadas para evitar su revictimización: "¿Qué tipo de acompañamiento -legal, psicológico- están recibiendo las denunciantes en este momento?... ¿Qué acciones ha llevado a cabo el canal para proteger a las mujeres que han presentado las denuncias contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas para no revictimizarlas?"

Las preguntas también abordan si las denuncias han sido llevadas ante la Fiscalía General de la Nación y si las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) están cumpliendo con su papel de apoyo frente a estas denuncias.

Por otra parte, el colectivo pidió detalles sobre el alcance de la investigación externa liderada por Catalina Botero Marino, preguntando si se limitará a hechos ocurridos en un periodo específico, y qué acciones se prevé según los resultados obtenidos.

El comunicado demandó transparencia sobre las acciones de difusión, sensibilización y pedagogía implementadas en el canal para transformar la cultura institucional frente a las violencias basadas en género. Finalmente, planteó: “Después de haber hecho públicas las denuncias contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, ¿el canal ha recibido nuevas denuncias por presunto acoso sexual contra otros periodistas?"

El documento cerró aclarando que no tiene intención de poner en duda las decisiones ya tomadas por Caracol Televisión, “sino contribuir a que este momento se convierta en un precedente positivo para toda la industria mediática. La transparencia, el acceso a la información y el reconocimiento de los silencios en el manejo de la información son indispensables para que los procesos de rendición de cuentas se gestionen de manera efectiva y oportuna”.