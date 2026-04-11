Colombia

82 mujeres periodistas exigieron respuestas a Caracol Televisión ante denuncias por acoso dentro del canal

Los recientes pronunciamientos del Ministerio de Trabajo en los que se confirmaron riesgos “actuales” de acoso sexual y laboral llevaron al pronunciamiento del colectivo “No Al Pacto De Silencio”

Guardar
Caracol Televisión anuncia comisión independiente tras denuncias: así será la investigación sobre su cultura interna - crédito imagen referencia/Midjourney y captura de pantalla Caracol Televisión
Caracol Televisión anuncia comisión independiente tras denuncias: así será la investigación sobre su cultura interna - crédito imagen referencia/Midjourney y captura de pantalla Caracol Televisión

En medio del revuelo nacional provocado por las denuncias de acoso sexual que surgieron en Caracol Televisión y derivaron en la salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, el Ministerio de Trabajo dio a conocer los primeros resultados de sus inspecciones.

Mediante el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, la autoridad laboral dispuso acciones dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en el medio de comunicación.

Esto, debido a que se reportó el hallazgo de “presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados, subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales; falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador; y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos”.

Funcionarias del Ministerio del Trabajo dialogan con empleados durante la visita a Caracol Televisión, con el fin de evaluar protocolos internos y condiciones de seguridad laboral - crédito Ministerio de Trabajo
Funcionarias del Ministerio del Trabajo dialogan con empleados durante la visita a Caracol Televisión, con el fin de evaluar protocolos internos y condiciones de seguridad laboral - crédito Ministerio de Trabajo

Mientras la investigación prosigue, el colectivo “No Al Pacto De Silencio” emitió un comunicado difundido por el portal Cuestión Pública, donde celebró la decisión de Caracol Televisión de finalizar la relación laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, “así como la apuesta en marcha de una investigación independiente realizada por una comisión externa liderada por la reconocida abogada Catalina Botero Marino”.

El documento, firmado por 82 mujeres periodistas, remarcó la importancia de que la política de prevención y atención del acoso sexual del canal no solo se aplique en tiempo y forma, sino que garantice la protección efectiva de las víctimas y la transformación de la cultura interna. “Es fundamental que el canal brinde información clara sobre algunos antecedentes y sobre el manejo institucional de estas y otras denuncias de violencias basadas en género”, señaló el texto.

En respuesta a los recientes acontecimientos, el colectivo formula trece preguntas clave dirigidas a la empresa, con el objetivo de esclarecer los alcances reales de las acciones emprendidas. Entre las interrogantes se incluye: "¿En qué fecha fue creado y puesto en marcha el protocolo denominado ‘Política de prevención y atención del acoso sexual’ (actualizado en noviembre de 2025)?" y "¿En qué fecha se radicó o presentó la primera denuncia por presunto acoso sexual en el canal? ¿Cómo se tramitó?“.

El colectivo "No Al Pacto De Silencio" formuló una serie de preguntas relacionadas con la investigación interna que adelanta Caracol Televisión - crédito @cuestionpublica/Instagram
El colectivo "No Al Pacto De Silencio" formuló una serie de preguntas relacionadas con la investigación interna que adelanta Caracol Televisión - crédito @cuestionpublica/Instagram

El documento exigió claridad sobre cuántas denuncias han sido presentadas, cómo han sido tramitadas, cuántas involucran a Orrego y Vargas, y cuándo se recibieron las primeras acusaciones contra cada uno. Además, se solicitó información acerca del tipo de acompañamiento —legal y psicológico— recibido por las denunciantes, así como las medidas adoptadas para evitar su revictimización: "¿Qué tipo de acompañamiento -legal, psicológico- están recibiendo las denunciantes en este momento?... ¿Qué acciones ha llevado a cabo el canal para proteger a las mujeres que han presentado las denuncias contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas para no revictimizarlas?"

Las preguntas también abordan si las denuncias han sido llevadas ante la Fiscalía General de la Nación y si las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) están cumpliendo con su papel de apoyo frente a estas denuncias.

Por otra parte, el colectivo pidió detalles sobre el alcance de la investigación externa liderada por Catalina Botero Marino, preguntando si se limitará a hechos ocurridos en un periodo específico, y qué acciones se prevé según los resultados obtenidos.

El comunicado demandó transparencia sobre las acciones de difusión, sensibilización y pedagogía implementadas en el canal para transformar la cultura institucional frente a las violencias basadas en género. Finalmente, planteó: “Después de haber hecho públicas las denuncias contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, ¿el canal ha recibido nuevas denuncias por presunto acoso sexual contra otros periodistas?"

El documento cerró aclarando que no tiene intención de poner en duda las decisiones ya tomadas por Caracol Televisión, “sino contribuir a que este momento se convierta en un precedente positivo para toda la industria mediática. La transparencia, el acceso a la información y el reconocimiento de los silencios en el manejo de la información son indispensables para que los procesos de rendición de cuentas se gestionen de manera efectiva y oportuna”.

Temas Relacionados

Caracol TelevisiónAcosoMinisterio de TrabajoColombia-Noticias

Más Noticias

Multicampus Universitario de Suba abrirá inscripciones en mayo para su oferta académica gratuita del segundo semestre de 2026

Las autoridades educativas destacaron la implementación de espacios temporales adaptados para recibir a los primeros grupos estudiantiles, mientras se ejecuta la construcción definitiva del campus y se garantizan condiciones adecuadas

Multicampus Universitario de Suba abrirá inscripciones en mayo para su oferta académica gratuita del segundo semestre de 2026

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Denuncian por presunto maltrato y agresiones físicas a esquema de seguridad a Elvia Otero, aspirante a contralora General

La exfuncionaria no tiene un cargo público en el momento, pero conserva su esquema de seguridad, que ha señalado maltratos por no cumplir “órdenes”

Denuncian por presunto maltrato y agresiones físicas a esquema de seguridad a Elvia Otero, aspirante a contralora General

Militares retirados rechazaron regaño de Petro a general del Ejército y adviertieron “error de liderazgo” que fracturaría relación civil-militar

Un pronunciamiento firmado por decenas de organizaciones de la reserva activa y en retiro cuestionó la forma en que el presidente se dirigió al comandante de la Tercera Brigada durante un evento en Cali

Militares retirados rechazaron regaño de Petro a general del Ejército y adviertieron “error de liderazgo” que fracturaría relación civil-militar

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

La emblemática agrupación mexicana de finales de los 90 volverá al país tocando sus grandes éxitos y con un nuevo álbum de estudio

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

Ornella Sierra se despide temporalmente de las redes sociales: “Necesito una pausa para sanar y reconectar”

Westcol se sorprendió al ver que en China se puede pagar con tecnología biométrica: “En Colombia lo dejan sin mano”

Hija de Epa Colombia cumplió 2 años y recibió emotivo regalo que le envió su madre desde prisión

Bloqueos obligan a suspender temporalmente el concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga

Deportes

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El Bayern Múnich de Luis Díaz sería eliminado por el Real Madrid en Champions: esto dijo exjugador de ambos clubes

Bayern Múnich se encamina al título de la Bundesliga: goleada por 5-0 ante St. Pauli y con Luis Díaz en la cancha

La tenista colombiana María Camila Osorio sigue en problemas: se bajó del WTA 250 de Rouen en Francia

Gustavo Puerta aseguró que espera un llamado de la selección Colombia al Mundial de 2026: “Me estoy jugando un puesto”