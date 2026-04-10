Inflación de marzo de 2026 en Colombia confirmó cuáles son las ciudades más caras y baratas para vivir en el país: así está Bogotá

Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el 9 de abril de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo. Según la directora de la entidad, Piedad Urdinola, la inflación anual alcanzó 5,56%, lo que representa un aumento frente al 5,09% registrado en marzo de 2025. Esto implica una diferencia de 0,47 puntos porcentuales. Además, Urdinola indicó que la inflación acumulada en lo que va del año llegó a 3,07%, superior al 2,62% del mismo periodo del año anterior.

La variación mensual del IPC fue de 0,78%, por encima del 0,52% reportado en marzo de 2025. Esta cifra se aproximó a las expectativas del mercado, reflejadas en la Encuesta de Expectativas del Banco de la República, que anticipaba un promedio de 0,67%, con un rango entre 0,25% y 1,10%.

A qué se debió el comportamiento del IPC en marzo

Según el Dane, el comportamiento mensual del IPC en marzo de 2026 se explicó principalmente por el aumento en las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se observaron en información y comunicación (2,96%) y en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%).

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Además, la entidad dio a conocer cómo fue el comportamiento de la inflación en las diferentes ciudades del país. En lo que tiene que ver con el mes, Ibagué fue la ciudad de mayor variación al registrar 0,99%. Le siguieron:

Medellín: 0,97%.

Cúcuta: 0,88%.

Bogotá: 0,84%.

Popayán: 0,84%.

Pasto: 0,82%.

De acuerdo con el Dane, el registro de Ibagué se dio, principalmente, por subclases como el arriendo imputado, que tuvo una variación de 0,96% y una contribución de 0,11 puntos porcentuales (pp). Por su parte, combustibles para vehículos registró una variación de -2,90% y una contribución de -0,08 pp.

Por su parte, la ciudad con menor registro inflacionario en marzo fue Riohacha, con 0,19%. Le siguieron:

Barranquilla: 0,19%.

Montería: 0,45%.

Santa Marta: 0,47%.

Valledupar: 0,51%.

Sincelejo: 0,61%.

Ibagué fue la ciudad con inflación más alta en marzo de 2026 - crédito Dane

En lo que corresponde a Riohacha, se resalta que la subclase servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet tuvo una variación de 3,90% y una contribución de 0,07 pp.

Asimismo, con relación a subclases de relevancia como la electricidad, según el Dane, Bogotá registró la mayor variación (9,02%), mientras que Villavicencio cerró con la menor variación (-5,70%).

Mientras que para la variación anual, Pereira resultó como la ciudad de mayor registro inflacionario al cerrar en 6,48%. Le siguieron:

Medellín: 6,39%.

Manizales: 5,90%.

Armenia: 5,86%.

Bucaramanga: 5,78%.

Bogotá: 5,62%.

En contraste, Santa Marta fue la ciudad con menor registro inflacionario en los últimos 12 meses al cerrar en 3,58%. Le siguieron:

Valledupar: 3,65%.

Riohacha: 3,69%.

Sincelejo: 4,33%.

Barranquilla: 4,61%.

Pasto: 4,63%.

Pereira registra la inflación más alta de Colombia en el acumulado de los úlimos 12 meses - crédito Dane

Contrario a la narrativa

Sobre los resultados de la inflación en marzo de 2026, el profesor e investigador en análisis económico del derecho Daniel Alejandro Monroy dijo que por donde se mire, sea variación anual, mensual o año corrido, la inflación empezó a subir en marzo por encima de expectativas de analistas.

“Es decir, lo contrario a narrativa de que la inflación está controlada, y que el aumento de la tasa de interés del Banco de la República no tiene sustento”, anotó por medio de X.

Mientras que el representante a la Cámara electo David Cote, del Centro Democrático, criticó al Gobierno de Gustavo Petro por los resultados. “Ni manipulando la gasolina lograron frenar la inflación. Marzo: 5,56%. Cuando el Gobierno intenta maquillar la economía, el resultado siempre es el mismo: más caro vivir. Colombia merece seriedad“, puntualizó.

A su vez, el fundador de Procentrismo, Mateo Castaño, precisó que “lo grave es que anualizando el dato mensual la inflación sería del 9,77%”. Según él, “estamos ad portas de una inflación de doble dígito. Necesitamos disciplina fiscal ya”.