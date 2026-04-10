Colombia

Inflación de marzo de 2026 en Colombia confirmó cuáles son las ciudades más caras y baratas para vivir en el país: así está Bogotá

De acuerdo con el Dane, el arriendo imputado (valor estimado de alquiler que un propietario “pagaría” a sí mismo por vivir en su propia vivienda) fue clave para ciudades como Ibagué

Guardar
Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el 9 de abril de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo. Según la directora de la entidad, Piedad Urdinola, la inflación anual alcanzó 5,56%, lo que representa un aumento frente al 5,09% registrado en marzo de 2025. Esto implica una diferencia de 0,47 puntos porcentuales. Además, Urdinola indicó que la inflación acumulada en lo que va del año llegó a 3,07%, superior al 2,62% del mismo periodo del año anterior.

La variación mensual del IPC fue de 0,78%, por encima del 0,52% reportado en marzo de 2025. Esta cifra se aproximó a las expectativas del mercado, reflejadas en la Encuesta de Expectativas del Banco de la República, que anticipaba un promedio de 0,67%, con un rango entre 0,25% y 1,10%.

A qué se debió el comportamiento del IPC en marzo

Según el Dane, el comportamiento mensual del IPC en marzo de 2026 se explicó principalmente por el aumento en las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se observaron en información y comunicación (2,96%) y en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%).

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Además, la entidad dio a conocer cómo fue el comportamiento de la inflación en las diferentes ciudades del país. En lo que tiene que ver con el mes, Ibagué fue la ciudad de mayor variación al registrar 0,99%. Le siguieron:

  • Medellín: 0,97%.
  • Cúcuta: 0,88%.
  • Bogotá: 0,84%.
  • Popayán: 0,84%.
  • Pasto: 0,82%.

De acuerdo con el Dane, el registro de Ibagué se dio, principalmente, por subclases como el arriendo imputado, que tuvo una variación de 0,96% y una contribución de 0,11 puntos porcentuales (pp). Por su parte, combustibles para vehículos registró una variación de -2,90% y una contribución de -0,08 pp.

Por su parte, la ciudad con menor registro inflacionario en marzo fue Riohacha, con 0,19%. Le siguieron:

  • Barranquilla: 0,19%.
  • Montería: 0,45%.
  • Santa Marta: 0,47%.
  • Valledupar: 0,51%.
  • Sincelejo: 0,61%.
Ibagué fue la ciudad con inflación más alta en marzo de 2026 - crédito Dane
Ibagué fue la ciudad con inflación más alta en marzo de 2026 - crédito Dane

En lo que corresponde a Riohacha, se resalta que la subclase servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet tuvo una variación de 3,90% y una contribución de 0,07 pp.

Asimismo, con relación a subclases de relevancia como la electricidad, según el Dane, Bogotá registró la mayor variación (9,02%), mientras que Villavicencio cerró con la menor variación (-5,70%).

Mientras que para la variación anual, Pereira resultó como la ciudad de mayor registro inflacionario al cerrar en 6,48%. Le siguieron:

  • Medellín: 6,39%.
  • Manizales: 5,90%.
  • Armenia: 5,86%.
  • Bucaramanga: 5,78%.
  • Bogotá: 5,62%.

En contraste, Santa Marta fue la ciudad con menor registro inflacionario en los últimos 12 meses al cerrar en 3,58%. Le siguieron:

  • Valledupar: 3,65%.
  • Riohacha: 3,69%.
  • Sincelejo: 4,33%.
  • Barranquilla: 4,61%.
  • Pasto: 4,63%.
Pereira registra la inflación más alta de Colombia en el acumulado de los úlimos 12 meses - crédito Dane
Pereira registra la inflación más alta de Colombia en el acumulado de los úlimos 12 meses - crédito Dane

Contrario a la narrativa

Sobre los resultados de la inflación en marzo de 2026, el profesor e investigador en análisis económico del derecho Daniel Alejandro Monroy dijo que por donde se mire, sea variación anual, mensual o año corrido, la inflación empezó a subir en marzo por encima de expectativas de analistas.

“Es decir, lo contrario a narrativa de que la inflación está controlada, y que el aumento de la tasa de interés del Banco de la República no tiene sustento”, anotó por medio de X.

Mientras que el representante a la Cámara electo David Cote, del Centro Democrático, criticó al Gobierno de Gustavo Petro por los resultados. “Ni manipulando la gasolina lograron frenar la inflación. Marzo: 5,56%. Cuando el Gobierno intenta maquillar la economía, el resultado siempre es el mismo: más caro vivir. Colombia merece seriedad“, puntualizó.

A su vez, el fundador de Procentrismo, Mateo Castaño, precisó que “lo grave es que anualizando el dato mensual la inflación sería del 9,77%”. Según él, “estamos ad portas de una inflación de doble dígito. Necesitamos disciplina fiscal ya”.

Temas Relacionados

InflaciónInflación Marzo 2026DaneColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El hurto al comercio en Bogotá cayó en más del 65% en lo corrido de 2026 y suma más de 840 capturados

Las autoridades atribuyen la disminución a la estrategia integral de seguridad, que incluye vigilancia reforzada, articulación con el sector privado y más pie de fuerza

El hurto al comercio en Bogotá cayó en más del 65% en lo corrido de 2026 y suma más de 840 capturados

Concejal de Medellín expuso irregularidades y privilegios tras polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Están viviendo como reyes”

Claudia Carrasquilla denunció el ingreso de artistas, licor y comida por $500 millones al penal de máxima seguridad, y cuestionó los privilegios otorgados a cabecillas bajo el pretexto de los diálogos de Paz Urbana

Concejal de Medellín expuso irregularidades y privilegios tras polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Están viviendo como reyes”

El presidente de la Corte Suprema advirtió por retrasos en el proceso contra exministros del Gobierno Petro por el caso Ungrd: “Es una alerta”

El magistrado Iván Mauricio Lenis cuestionó el cumplimiento de los términos procesales por parte de la Fiscalía, tras la libertad de Ricardo Bonilla

El presidente de la Corte Suprema advirtió por retrasos en el proceso contra exministros del Gobierno Petro por el caso Ungrd: “Es una alerta”

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

La actriz subió un “reel” con el que le mostró a sus seguidores la manera en que ella y su esposo, Damián Pasquini, prepararon la que será la habitación de su hija

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

Blessd lanzó ‘El Mejor Hombre del Mundo’ en todas las plataformas digitales: así suena lo nuevo del cantante

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Richard Ríos sería un fichaje de mucho peso para la Serie A de Italia: estos dos equipos lo buscarían

Millonarios ya pensaría en los primeros refuerzos para Fabián Bustos: le buscaría reemplazo a Diego Novoa

Colombia inició de manera agridulce su participación en la Billie Jean King Cup en Ibagué: una victoria y una derrota