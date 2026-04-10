Colombia

Calendario lunar de abril 2026: cómo se verá la luna desde Colombia

En los siguientes días, el astro más cercano a la tierra embellecerá los cielos con estas fases

Guardar
El calendario lunar de esta semana (Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Todas las noches la luna nos muestra la misma cara, sin embargo, en la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte diferente que va cambiando semana a semana, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

El calendario lunar marca el ciclo que el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna para la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Para el jueves 9 de abril, la luna estará en cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Será hasta este viernes 17 de abril cuando el satélite natural que rodea la tierra alcance la luna nueva. Aquí, el astro se encontrará situada exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 400980 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 370328 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la Tierra.

Si la Tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

Temas Relacionados

Calendario lunar ColombiaFases de la luna en ColombiaCiclo lunar ColombiaFase de la luna hoy en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán la victoria ante la Vinotinto en Cali, en medio del regreso del torneo que da cupo al Mundial de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Hassam defendió a Alejandro Estrada y soltó duros comentarios contra los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

El comediante cuestionó la ética y estrategias que se vienen produciendo en el programa, tras la expulsión de Eidevin López, derivada de la pelea con el actor cucuteño

Hassam defendió a Alejandro Estrada y soltó duros comentarios contra los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Jennifer Pedraza denunció resolución del Ministerio de Agricultura sobre custodia de recursos genéticos en Colombia: “Botín para el clientelismo”

El proyecto, actualmente en consulta pública, ha generado observaciones de sectores políticos y sindicales por el alcance de la reorganización institucional propuesta

Jennifer Pedraza denunció resolución del Ministerio de Agricultura sobre custodia de recursos genéticos en Colombia: “Botín para el clientelismo”

Mujer fue violada por al menos 7 hombres en una ceremonia de yagé: “No podía moverme, pero yo sentía las cosas”

La víctima llegó a una finca con el objetivo de vender productos naturistas. Tras consumir alucinógenos, fue agredida sexualmente y amenazada

Mujer fue violada por al menos 7 hombres en una ceremonia de yagé: “No podía moverme, pero yo sentía las cosas”

Influencer colombiano explicó el mayor desafío que enfrentó la misión Artemis II en su momento más crítico: “Eso es el infierno”

En su entrada a la atmósfera terrestre, los cuatro astronautas a bordo atravesaron la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h, soportando temperaturas de hasta 2.700 ºC en el escudo térmico, indicó el creador de contenido

Influencer colombiano explicó el mayor desafío que enfrentó la misión Artemis II en su momento más crítico: “Eso es el infierno”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Hassam defendió a Alejandro Estrada y soltó duros comentarios contra los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Hassam defendió a Alejandro Estrada y soltó duros comentarios contra los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Familia de Yeison Jiménez rechazó señalamientos por supuestos vínculos del cantante con alias Mison

Manelyk González fue anunciada como “host digital” de los Premios India Catalina 2026

Acusan a Cris Valencia de robo: se habría quedado con $11 millones

Deportes

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Carlos Queiroz, extécnico de la selección Colombia, desmintió oferta para dirigir a Ghana en el Mundial 2026

Récord, goles y sueños europeos: la temporada en Hamburgo de Luka Vuskovic, estrella de Croacia, despierta interés

Nueva pelea entre las barras bravas del fútbol colombiano: hinchas del Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentaron en las tribunas

Néstor Lorenzo suma dos “dolores de cabeza” en la selección Colombia: Kevin Viveros y Aldair Quintana son los responsables